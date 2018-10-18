Жертва сетевой игры и жестокости подростков: причины, которые могли толкнуть «керченского стрелка» на преступление

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-18T19:15:09+03:00

Люди знакомые со «Свидетелями» не по наслышке, уверены, что секту запретили, но сектанты никуда не делись Фото: фотохроника ТАСС.

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Первая: «След Свидетелей»

Спустя несколько часов после трагедии выяснилось, что мать «керченского стрелка» Владислава Рослякова имела отношение к запрещенной в России в 2017 году псевдохристианской секте-корпорации «Свидетели Иеговы». Штаб-квартира секты находится в Бруклине, ей принадлежит чуть ли не десяток небоскребов – где живут, работают и проповедуют «свидетели». Для примера, тираж их журнала «Пробудитесь» - 46 миллионов экземпляров в месяц.

В Минобре Крыма подтвердили обтекаемой фразой: «мать Рослякова несколько лет «увлекалась учением Свидетелей». К сожалению, просто «увлекаться» в этой секте не получится, она забирает человека и его личность без остатка, включая членов семьи и близких. Еще одна деталь – мать «стрелка» работала санитаркой в онкоцентре. Психиатрические больницы и онкоцентры - излюбленные места для проповедников секты – там лежат надломленные люди, а психика в таких ситуациях пластична и восприимчива к любому псевдоучению. Есть и материальная выгода, когда вовлеченный в секту умирающий человек завещает все свое имущество своим новым «братьям». Зачастую, работать в такие места – онкоцентры и психушки, «свидетели» отправляют людей умных, с хорошим образованием, причем, трудятся они на самых низовых должностях. Для них это - послушание в интересах секты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

К сожалению, просто «увлекаться» в этой секте не получится, она забирает человека и его личность без остатка, включая членов семьиФото: фотохроника ТАСС.

Кстати, со «Свидетелями» в Керчи был полный порядок – до запрета секты, в городе имелось не менее пяти «Домов Славы Господней» и «Зал Божественного снисхождения». Жители Керчи жаловались: «кажется, у нас этих «Домов Славы» больше чем церквей». Такая активность не случайна: «Свидетелей» издавна подозревали в работе на американские спецслужбы, и не раз замечали, что они любят гнездиться возле стратегических объектов, транспортных узлов и важных географических точек. Украина сектантов привечала намеренно – они должны были вытеснить каноническое православие. Кстати, с Донбасса «свидетели» сбежали уже осенью 2014 года.

В соцсетях, в группе созданной людьми, вырвавшимися из секты «Свидетелей», уже появилась страничка с соболезнованиями жертвам «керченского стрелка» и почти сотня комментариев. Бывшие сектанты вспоминали: «мне 16 лет, а отец до сих пор бьет меня четырехжильным проводом, говорит «в библии написано «не жалей розгу», «я с рождения был втянут в секту, с 6 до 12 мать меня била зато что я не живу по Уставу, и говорила, что Иегова благословлял такое воспитание и даже цитировала стих «глупость прицепилась к сердцу юноши». Так вот, бывшие «свидетели» почему-то уверены, что Владиславу Рослякову просто сломали психику, а то что случилось в колледже – лишь последствия «религиозного воспитания». И еще, люди знакомые со «Свидетелями» не по наслышке, уверены, что секту запретили, но сектанты никуда не делись. Священников в «Свидетелях» нет, проповедуют «старейшины», а церкви, как места совершения обрядов им не нужны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673943" frameborder="0"></iframe> Мать керченского стрелка состояла в секте.По одной из версий, Влад Росляков, расстрелявший колледж в Керчи, как и его мать, мог быть адептом запрещенной в России псевдо-христианской секты «Свидетели Иеговы»

Владиславу Рослякову просто сломали психику, а то что случилось в колледже – лишь последствия «религиозного воспитания»

«Свидетели» отвергают насилие, но за последние три года, псевдохристанские американские «церкви» отметились уже во втором массовом, резонансном убийстве имеющем политическую подоплеку. Первое случилось в Гюмри 12 января 2015 года, через десять дней после присоединения Армении к ЕАЭС. Валерий Пермяков, военнослужащий 102 базы Минобороны РФ, без причины расстрелял шесть мирных граждан. На суде он не смог объяснить свой поступок ни чем, кроме «внезапно возникших головных болей». Родители Валерия Пермякова – пасторы в американской секте «Вера, Надежда, Любовь». Этот расстрел едва не стоил разрыва отношений между Арменией и Россией и выдворения военной базы. Расстрел в Керчи тоже случился очень вовремя. Керчь, это ворота в Азовское море, в котором сейчас, мягко говоря, неспокойно. Так неспокойно, что МИД РФ уже официально заявляет, что не позволит НАТО проводить в Азове учения. Тоже совпадение? И тут, в Керчи, происходит массовое жертвоприношение. Совпадение?

Валерий Пермяков, военнослужащий 102 базы Минобороны РФ, без причины расстрелял шесть мирных граждан

Вторая: «Заблудившийся в подземелье»

На сегодня есть только один подтвержденный, реальный аккаунт «керченского стрелка» Рослякова в Сети. Последний раз он заходил туда в 2014 году. Но это не значит, что в Сети его не было. Сейчас модно иметь пять-шесть фейковых аккаунтов, вычислить которые могут только спецы в погонах. Любопытно, что по одной из версий, «керченский стрелок» был активным игроком в браузерную игру «Метро – 2033», которая является приложением к соцсети «Вконтакт». Игра в жанре «постапокалипсис», типичная «стрелялка», но с элементами стратегии и подразумевает некую социализацию внутри игры. Игроки сбиваются в кланы, общаются в чатах – почти законченная модель виртуального общества в котором состоит ни много ни мало 8 миллионов человек!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

Якобы в «Метро 2033» Рослякова хорошо знали. Один из игроков, состоящий в клане, за который играл Росляков, рассказал журналистам: «Мы с Владом с 2014 года знакомы. Он постоянно жаловался на игру „Метро-2033“. Она очень сильно на него психически повлияла». Или «Влад говорил: „Игра меня сумасшедшим психом сделала. Я хочу просто подорвать это все“.

Эта игра, как и все подобные он-лайн игры, имела серьезную коммерческую составляющую – «прокачивать» своих персонажей можно было за деньги, покупая снаряжение, либо, играя не сутками, а неделями и месяцами без перерыва! Для примера, объявление о продаже весьма среднего аккаунта в «Метро 2033»: «куплю аккаунт от 35+ лвл, статы норм, бюджет до 8500 р. Писать в личку.». Топовые аккаунты могут стоить и сотни тысяч рублей. По словам знакомых, Росляков жаловался им, что игра стала полностью коммерческой, пытался «шатать режим» в группе посвященной игре (700 тысяч подписчиков), но я не смог найти его постов – таких «поехавших» игроков, администраторы банят или вышвыривают, как проигравшихся клиентов из казино.

Для примера, объявление о продаже весьма среднего аккаунтаФото: Скриншот сайта

Можно даже предположить, где взял деньги на оружие и патроны Владислав Росляков – продал свой аккаунт в «Метро 2033». Там же, в виртуальной реальности он и нашел кровавый способ решения своих проблем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

Версия третья: Жестокость подросткового мира

Мало кто из взрослых представляет себе бездны, из которых состоят отношения между полами у современных подростков. Там регламентировано и структурировано все жесточайше! Модель этих отношений была отчасти показана в старом фильме «Чучело», но никто не ожидал, что при развитом капитализме все это скотство достигнет невиданных зияющих высот. Итак. Слово «ботаник» обозначавшее раньше поехавшего на учебе отличника или непримечательного одноклассника, давно уже не употребляется. Для молодежного сленга порядок доминирования особей взят из этологии. И жестко соблюдается обеими полами. В одном из фейковых аккаунтов «керченский стрелок» жаловался, что его все «игнорят». Типичный сленг. И сам Росляков был типичным «омеганом» - не очень красивым, тихим, без увлечений, подвешенного языка и модных шмоток и айфона, из небогатой семьи – то есть где-то в конце очереди в социальный лифт. Каково осознавать в 18 лет, что твоя «тян» (на сленге - девушку) - со 99% вероятностью достанется не тебе, а «альфачу» одногруппнику – чтобы ты не сделал, как бы ты не добивался ее любви?..

Посмотрите, как «школотроны» веселятся над трагедией в Керчи, поздравляют «стрелка» с «громким самовыпилом» и постят без остановки «смишные» мемасикиФото: Скриншот сайта

В ответ, в интернете, как грибы стали множится паблики, где заранее «проигравшие в борьбе за выживание» 14 летние дети называющие себя «всратыми» «омеганами», могут тысячами постов рассуждать от том, что ТНН (аббревиатура «Тян» не нужны»), как лучше «выпилиться» из жизни...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673791" frameborder="0"></iframe> «Пацаны падали и их кровь разлеталась».«Я видела, как пацаны просто падали. И их кровь разлеталась. Это у меня всё перед глазами». От рассказов очевидцев о взрыве в политехническом колледже в Керчи кровь стынет в жилах...

И то, что Владислав Росляков в итоге увидел только один выход из своего существования… А теперь зайдите на ресурс «Форчан» или «Двач» - посмотрите, как «школотроны» веселятся над трагедией в Керчи, поздравляют «стрелка» с «громким самовыпилом» и постят без остановки «смишные» мемасики. Додумайте, кто может быть виноват в этом.

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