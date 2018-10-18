Бойня в Керчи - точная копия расстрела американской школы «Колумбайн»

СЕГОДНЯ 20:15 2018-10-18T20:43:31+03:00

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Керченский политехнический колледж - это русский «Колумбайн». Полностью восстановленная картина произошедшего в Крыму не оставляет сомнений: студент-химик Владислав Росляков копировал печально известных Эрика Харриса и Дилана Клиболда - двух тинейджеров, которые 20 апреля 1999 года идентичным образом расстреляли школу «Колумбайн» в штате Колорадо.

Вот факты.

Возраст

Рослякову на момент преступления исполнилось 18 лет, как и Эрику Харрису (Клиболду было 17).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

Время преступления

И в «Колумбайне», и в Керчи массовые убийства произошли во время уроков, в будний день, с 11 до 12 утра.

Одежда

Эрик Харрис пришел на убийство в темном плаще, но уже в школе снял его, оставшись в черных брюках и белой футболке с надписью «Natural Selection» («Естественный отбор»). На нем также были черные тактические перчатки (с открытыми пальцами).

Росляков пришел в темной куртке, но в колледже снял ее и остался в черных брюках и белой футболке с надписью «Ненависть» . На одну из его рук была надета черная тактическая перчатка.

Росляков состоял в соцсетях в тематических группах, посвященных событиям в школе «Колумбайн». В день трагедии в керченском колледже он даже оделся, как один из американскмх стрелков

Помповое ружье

Эрик Харрис при расстреле использовал обрез помпового ружья и самозарядный карабин.

Росляков стрелял из короткого помпового ружья, которое можно купить в России для охоты.

Взрывные устройства в столовой

Харриси Клиболд собирали самодельные бомбы. До начала своего нападения они пронесли их в сумках в школьный буфет и заложили там, и лишь, по счастливой случайности, они не сработали.

Росляков тоже заложил самодельные взрывные устройства в столовой колледжа, но в отличие от американского случая одно из них сработало. Вторую несработавшую бомбу нашли при разминирования керченского колледжа.

Зажигательная смесь

У Харриса и Клиболда при себе были бутылки с зажигательной смесью. Одну из них они успели подорвать перед смертью.

После смерти Рослякова в его рюкзаке были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и коктейль Молотова. Привести их в действие не успел.

Жертвы

Колумбайн: 13 убитых, 23 раненых

Керченский политехнический колледж: 20 убитых, около 50 раненых.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673791" frameborder="0"></iframe> «Пацаны падали и их кровь разлеталась».«Я видела, как пацаны просто падали. И их кровь разлеталась. Это у меня всё перед глазами». От рассказов очевидцев о взрыве в политехническом колледже в Керчи кровь стынет в жилах...

Самоубийство в библиотеке

При расстреле в «Колумбайне» больше всего жертв было в школьной библиотеке. Харрис и Клиболд убили там 13 человек и еще 23 ранили. Вскоре после этого совершили самоубийство.

Маршрут Рослякова по колледжу закончился в библиотеке, где он совершил самоубийство абсолютно тем же способом, что и Эрик Харрис.

Остается добавить, что феномен "колумбайнеров"-подражателей хорошо известен в США. В 2015 году вышло научное исследование, где подсчитали: за полтора десятилетия на американские школы было совершено 74 нападения, которые по тем или иным признакам копировали бойню в "Колумбайне".

НАШИ ТРАГЕДИИ

3 февраля 2014 года. Десятиклассник Сергей Гордеев прогулял первые уроки, а потом явился в школу с двумя отцовскими винтовками. Увидев направленный на него ствол, охранник пропустил подростка в здание. Класс Гордеева сидел на уроке географии. Школьник застрелил учителя, Андрея Кирилова, а когда в школу примчался ближайший полицейский патруль, начал стрелять и по людям в форме. Один полицейский погиб на месте, другой получил тяжелое ранение и чудом выжил. Гордеева уговорил сдаться родной отец, который последние годы часто вывозил сына на стрельбище и учил управляться с оружием. На суде Сергей Гордеев был признан невменяемым, в феврале 2016 года его направили на принудительное лечение.

На суде Сергей Гордеев был признан невменяемым

5 сентября 2017-го в подмосковном городе Ивантеевка 15-летний Михаил Пивнев открыл стрельбу в одноклассников из пневматического пистолета, потом несколько раз ударил учительницу информатики кухонным топориком. Он пытался взорвать самодельную бомбу, но та не сработала. Дети выпрыгивали из класса через окна со второго этажа. Двое школьников попали в больницу с переломами ног. Расследование еще не завершено. Известно, что подросток состоял в соцсетях в тематических группах, посвященных событиям в американской школе «Колумбайн».

Александр РОГОЗА

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