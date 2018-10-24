Когда на прилавках столицы появятся крымские вина не хуже французских

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-23T21:53:14+03:00

Площади виноградников на полуострове после присоединения выросли в три раза. А где качественные напитки?

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Захожу в Москве в ближайший супермаркет. Между длинными рядами чилийских, итальянских и французских вин несколько полок с отечественной продукцией как-то теряются. Вот и Крым. Ну брют за тысячу рублей с лишним еще понять можно - хорошее шампанское дешевым не бывает. Но столовые сухие вина по 700 - 800 рублей?! Полка с французскими и то выглядит бюджетнее.

- Ты выясни, есть там вообще нормальное недорогое вино, - провожали меня в Крым коллеги. - А то выпили вчера крымского - бормотуха какая-то, не сравнить с тем, что в советские времена было.

НАСЛЕДНИКИ КНЯЗЯ ГОЛИЦЫНА

- Вот это каменное сооружение осталось от князя Голицына. А это виноград, который мы посадили год назад. Хорошие саженцы, французские и итальянские.

Мы идем по полям «Солнечной Долины» - одного из старейших винодельческих хозяйств Крыма. Заставшие советские курорты ностальгически вспомнят, как «лечились» крепленым «Черным Доктором». Он от «Солнечной Долины». Хозяйство - наследство знаменитого князя Льва Сергеевича Голицына. Того самого, которому мы обязаны существованием крымского «Нового Света» и краснодарского «Абрау-Дюрсо». И чье российское шампанское в 1900 году завоевало Гран-при в Париже, победив французские марки.

Но это когда было...

- Сейчас мы расширяемся, да. Государство в этом помогает. Возмещает до 70% расходов на саженцы и уход за молодыми виноградниками, - рассказывает Владимир Фадеев, главный агроном «Солнечной Долины». - Правда, сначала за саженцы надо заплатить, завезти их из Европы. А потом ждать, дадут или нет возмещение, это уже где-то через год получается.

«Антикрымские» санкции? Действуют, конечно. Но в Крым из Европы везут практически все. И сельхозтехнику, и средства защиты растений, и те самые саженцы.

- Закупаем через фирмы на материке, в основном через Краснодарский край. Это увеличивает стоимость нашего вина и ставит в неравные условия даже с кубанскими коллегами, - объясняет Фадеев. - А что нам делать? В России питомников почти не осталось. И техники своей для виноградарства нет, мы только трактора отечественные можем использовать.

В этом году хозяйство наконец воспользуется льготными кредитами - старается переключиться на хорошее главный агроном. Это под 6 - 8%.

- До этого мы четыре года землю под виноградниками переоформляли. А всего-то надо было обменять украинский акт на российский. А без этого не имели статус сельхозпроизводителя. И кредиты получали под 20 - 22%.

Памятные по советским временам «Черный Доктор» и «Черный Полковник» по-прежнему выпускаются. Вкус не изменился. Правда, и тут не обошлось без приключений. По российскому законодательству знаменитые крымские крепленые вина оказались «винными напитками» (их крепят зерновым спиртом, что не вписывалось в российские стандарты). Покупателей это напугало - подумали, что вина уже не те. Потом законодательство еще раз поменяли - и те же напитки стали «ликерными винами защищенного географического указания» (см. «Словарик «КП»).

- Часть наших магазинов тоже не вписались в российские нормативы, - сетует коммерческий директор «Солнечной Долины» Александр Подарцев. - В Крыму в курортной зоне места мало, раньше мы использовали в основном малые архитектурные формы (по-простому говоря, ларьки. - «КП»). Сложно найти место под капитальное строение, отвечающее еще и массе других требований.

Тем не менее, по словам Валентины Третяк, главного винодела хозяйства, по сравнению с 2014 годом производство вина в «Солнечной Долине» увеличилось в два раза. Расширили линейку - в сторону сухих вин. (Тем же путем, кстати, пошла и «Массандра».) Вкусы россиян с советских времен изменились - успели попривыкнуть к сухим европейским и латиноамериканским винам. Приходится соответствовать. Но на вопросе, где все это можно купить за пределами Крыма, виноделы грустнеют.

- В крупнейших городах мы, конечно, представлены, - объясняет Валентина Третяк. - Но чтобы войти в российские торговые сети, нужны большие объемы. У нас винограда столько нет. И часто бывает так, что человек попробовал наше вино, оно ему понравилось, он готов заплатить, а в магазине его не находит. Разочарование…

В таких дубовых бочках выдерживают вина. А еще их с удовольствием показывают туристам. Для большинства виноделен экскурсии по подвалам - главный законный способ прорекламировать свою продукцию. Фото: Личный архив Е. Аракелян

НОВЫЕ ВИНОГРАДАРИ

- Видите ту линию электропередачи вдоль холмов? Вот всю эту землю мы уже засадили. - Игорь Сердюк, известный московский винный критик, а кроме того, замгендиректора винодельческого хозяйства Alma Valley, показывает рукой куда-то за горизонт. - А вот эту хотим купить, только не можем найти, кто хозяин. Тут в Вилино, в нашей части Бахчисарайского района, прекраснейшие условия: почва, рельеф, климат - почти все то же, что во французском Бордо. И виноград тут выращивали еще до нашей эры - мы греческие амфоры нашли. Это в нашем веке как-то все запущено оказалось...

Alma Valley - одна из виноделен «новой волны». Так в Крыму называют предприятия, появившиеся в конце 2000-х. В основном на деньги инвесторов из России. Пока они вырастили виноград и начали что-то производить, Крым стал российским.

Отправляясь по «новым культовым винодельням», ожидала увидеть очередных гаражников, продающих втридорога мизерный объем. Оба-на! А тут целый завод с навороченным европейским оборудованием и современной технологией мягкой обработки винограда с минимальным окислением - вино получается более насыщенным и ароматным. Сам виноград выращивается по органической технологии. Никаких химикатов.

Откуда деньги-то, по которым в Крыму плачут куда более известные и раскрученные предприятия? Ответ - «группа московских инвесторов».

- У российских капиталистов мода на виноградники, - шутит Сердюк. - Сюда пошли серьезные деньги, но вложения не афишируются, чтобы не попасть под санкции. Крым все-таки.

Впрочем, есть и те, кому санкции не страшны. Возле завода своеобразная аллея славы. Первый кустик в ней посажен в 2015 году Владимиром Путиным. Последний - в 2017 году нынешним главой Мин-экономразвития Максимом Орешкиным.

За последние три года винодельня собрала на разных конкурсах 64 медали.

- У нас есть дорогие премиальные и суперпремиальные вина. А есть дешевые. Это качественное натуральное вино, но без изысков, - рассказывает Сердюк. - Есть вино, которое вообще-то 250 рублей стоит. Вот только в Москве в одной из сетей мы его увидели на полке по 690 рублей. Это же ужас! Потом нас обвиняют в том, что задираем цены.

Переходу под российскую юрисдикцию представители, по сути, изначально российской винодельни в целом рады. Российский рынок огромный, хорошего вина на нем мало, есть перспективы.

- Но украинское законодательство было более либеральным по отношению к виноделам. Российское же чрезмерно консервативное. Все зарегулировано, на все запреты, вплоть до рекламы вина, - замечает Сердюк. - Понятно, законодатели пытаются бороться с алкоголизмом. Но те же нормы, которыми регулируют рынок водки, применяются и к вину. Это не позволяет работать стабильно. Нам постоянно приходится доказывать, что у нас нет водочных доходов - посадив виноград, на какую-то окупаемость проекта можно рассчитывать лет через десять.

«СО ВКУСОМ КАБЕРНЕ»

- Боимся, что тут вообще виноградников не останется, - развлекает по дороге севастопольский таксист. - С виноградом ведь возиться надо. А что делают? Бурду всякую закупают за рубежом, тут разливают по бутылкам. Потом у вас в Москве продают. Полно у нас таких, с позволения сказать, инвесторов.

Про это я уже наслышана. На демпинг со стороны «наливаек» жалуются почти все классические крымские производители. Популярная схема выглядит так. Из Европы или Южной Африки завозятся дешевые низкокачественные виноматериалы. На месте их доводят до ума с помощью ароматизаторов. Получается очень дешевое вино, как шутят виноделы, «со вкусом каберне».

Не видят у нас законодатели разницы между вином и водкой - рынок вина под это подстраивается, у некоторых «наливаек» за последние годы производство выросло аж в 10 раз. Нормальные производители о таком только мечтать могут.

- Настоящие виноградарские хозяйства развиваются медленно и нестабильно. А кто же развивается? 50% тех, у кого на этикетке написано «Крым», к крымскому винограду никакого отношения не имеют, - жалуется Артем Зуев, инвестор «Золотой балки». - Попробовав некачественное вино один раз, потребитель формирует негативное мнение о крымских винах в целом.

Это я попала на собрание севастопольских виноделов. Одна из идей - нужен региональный закон, запрещающий использовать на этикетке слова «Крым» или «Севастополь», если вино произведено не из местного винограда. Предполагается, что так удастся поднять престиж крымского вина и в регион потянутся более правильные инвесторы.

Лозе, посаженной президентом, уже три года. Скоро можно надеяться на урожай.Фото: Елена АРАКЕЛЯН

МОНОЛОГИ ВИНОДЕЛОВ

Павел ШВЕЦ, владелец популярной севастопольской винодельни Uppa Winery:

- Пока производители корячатся, сливки снимают те, кто просто покупает виноматериалы. Это несправедливо и нечестно. Покупатель попробовал плохое вино, оно ему не понравилось, ему в ресторане приносят мое вино и говорят, что оно севастопольское. А он говорит: не буду, потому что, наверное, такое же «г». А когда виноделы говорят, что «мы сельхозпроизводители, мы вино из винограда делаем», нам в высоких кабинетах отвечают, что 70% вина не из винограда - оно непонятно из чего. И мол, не будет вам никаких поблажек. Нынешнее регулирование мешает развитию виноградарства как отрасли в части производства натурального живого вина.

Алексей ПУГАЧЕВ, генеральный директор завода шампанских и игристых вин «Новый Свет»:

- Чтобы крымские вина были заметны в российских магазинах, минимум надо удвоить площади винограда, которые есть сейчас. В Крыму разнообразные условия, здесь можно выращивать очень разные сорта винограда. И теоретически крымские вина могут конкурировать в любом ценовом сегменте - и дешевом, и дорогом. Но для этого инвестиции нужны.

КСТАТИ

Окно в Европу и Азию

На большинство престижных европейских конкурсов крымчан не пускают - санкции. Но «Новый Свет» в этом году все же получил в Европе золотую медаль за свое новое шампанское «Пино Гри Миллезим» на международном конкурсе в Болгарии «Вина Черного моря».

А Alma Valley забрало сразу три серебряные медали на одном из старейших международных винных конкурсов в Лондоне - International Wine & Spirits Competition.

- В Париж нам нельзя, поэтому участвуем в конкурсах в Гонконге - это крупнейший азиатский винный хаб, - рассказывает Игорь Сердюк.

Крымские вина впервые там блеснули в 2017 году - «серебро» досталось и Alma Valley, и «Массандре».

ВОПРОС - РЕБРОМ

Учимся выбирать качественный напиток

1. По внешним признакам и этикетке. Хотя задача это непростая. Законодательство разрешает и «наливным» производствам, которые не заморачиваются с выращиванием винограда, писать на этикетке «вино» и утверждать, что оно «крымское». А оно только разлито в Крыму из дешевых заграничных виноматериалов.

Исключения - вина защищенного географического указания и с защищенным наименованием места происхождения (см. «Словарик «КП»). Чтобы указывать такое на этикетке, производитель обязан доказать, что делает свой продукт именно из местного винограда. Но таких отечественных вин пока немного - закон о классификации по месту происхождения у нас приняли только в 2014 году.

2. По цене. Это главный критерий. За редким исключением даже самое простое, но качественное столовое крымское вино не стоит дешевле 300 рублей. Скажем, у «Солнечной Долины», не самого дорогого производителя, белые сухие вина - в пределах 400 руб., красные - 500 - 600, отдельные виды - 700 - 800. Примерно тот же уровень цен у «Массандры» и «Инкермана». Правда, это в их фирменных магазинах в Крыму. В супермаркетах Москвы цены могут оказаться и в два раза выше.

3. Награды на конкурсах и выставках.

Крымские производители регулярно получают там вполне высокие оценки (см. «Кстати»). Специалисты советуют запоминать названия компаний - это уж точно не бракоделы.

Слова «защищенное географическое указание «Крым» на этикетке означают, что вино изготовлено именно из крымского винограда (а не из виноматериалов непонятного происхождения) и это подтверждается лицензией.

СЛОВАРИК «КП»

Правильно читаем этикетку

Столовое вино - самое простое вино на каждый день из любого сорта винограда. Год урожая может не указываться, выдержка необязательна.

Вино защищенного географического указания произведено из винограда, выращенного в определенном регионе. Например, в Крыму. Российские производители на такое указание должны иметь особую лицензию.

Вино с защищенным наименованием места происхождения произведено из винограда, выращенного не просто в конкретном регионе, но в строго определенной местности, имеет характерные, узнаваемые особенности. У производителя должна быть лицензия на выпуск именно такого вина.

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