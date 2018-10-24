Фанат ЦСКА в Риме: «На подходе к стадиону итальянцы резали наших. На асфальте была кровь. Одного раненого увезли с трибуны»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-24T01:15:26+03:00

О пострадавших в метро болельщики армейского клуба узнали уже на секторе - из интернета

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Минувшим вечером в Риме было жарко. Перед футбольным матчем Лиги чемпионов между местной «Ромой» и московским ЦСКА произошло ЧП в метро - на спуске эскалатор пошел в разнос, резко ускорился, пострадали несколько десятков болельщиков армейского клуба. У многих - тяжелые переломы. В это же время страсти кипели и на подходе к стадиону. По слухам, после стычек между болельщиками в больницу доставили еще несколько фанатов ЦСКА - с ножевыми ранениями. По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674652" frameborder="0"></iframe> В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

О том, как все это было, «Комсомолке» рассказал один из болельщиков-россиян, прилетевший в Рим поддержать свою команду.

Как выяснилось, у фанатов двух клубов старые счеты. Они (в смысле клубы) уже встречались друг с другом - в 2014 году. Тогда между болельщиками тоже было несколько стычек. Перед матчем в Риме «ультрас» ЦСКА разгромили фанатский бар «Ромы». И итальянцы теперь хотели поквитаться.

- Я подъехал к стадиона на такси, близко, насколько это было можно, и шел в потоке людей, - рассказывает мой собеседник Иван. - Еще до матча фан-клуб ЦСКА распространял инструкцию для болельщиков с просьбой не гулять по городу в «розах» (шарфиках, - Авт.) и футболках клуба, чтобы не провоцировать местных. Но этому правилу не все следовали. По моим ощущениям, кстати, среди приехавших поддержать ЦСКА болельщиков было много обычных болельщиков, так называемых «кузьмичей». Люди приехали в Рим дня на 3-4, не только поболеть, но и погулять. Эти вообще не были готовы к дракам. Путь к стадиону идет через довольно темный парк. И вот там наших поджидали. Одиночных болельщиков вытягивали. Итальянские фанаты были вооружены ножами. Я видел, как скорые потом увозили ребят с ножевыми, асфальт кое-где был залит кровью. Видел ребят с подбитыми лицами.

В результате обрушения эскалатора в римском метро пострадали около 30 человекФото: REUTERS

По словам нашего собеседника, некоторые раненые в итоге все-таки попадали на трибуны.

- При мне прямо с сектора врачи утащили на носилках одного парня. Он был, так сказать, навеселе. Видимо, участвовал в стычке и не заметил, что получил ножевое ранение в бок. Как я видел, кровь шла уже довольно интенсивно. В какой-то момент ему стало плохо, он упал. Прибежали врачи, начали вокруг него суетиться. Этот - отгонять медиков. Мол, я останусь на трибуне, матч досмотрю. Кричал, что у него в шесть часов утра рейс. Но друзья его уговорили ехать в больницу...

По словам Ивана, большинство болельщиков о пострадавших в метро узнали уже на трибунах, из интернета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674658" frameborder="0"></iframe> Кадры как увозят медики серьезно пострадавших фанатов ЦСКА в Риме.

После матча (ЦСКА, кстати, проиграл «Роме» 0:3) болельщиков московского клуба задержали на секторе примерно на час - чтобы избежать новых потасовок в городе. Затем посадили в автобусы и развезли по отелям.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Посольство РФ опровергло сообщение о ножевом ранении болельщика ЦСКА в драке в Риме

Во время потасовки возле стадиона «Олимпико» в Риме никто из российских болельщиков не был ранен ножом. Об этом сообщило посольство РФ в Италии. В дипмиссии отметили, что перед началом матча Лиги Чемпионов между ЦСКА и «Ромой» действительно произошли столкновения болельщиков. Полиции даже пришлось применить водометы. Но никакой поножовщины не было. По данным дипломатов, наш соотечественник получил небольшую травму, отказался от госпитализации и отправился болеть за армейцев на стадион.

КАК ЭТО БЫЛО

В Риме обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА: онлайн-трансляция

Инцидент произошел незадолго до начала матча Лиги чемпионов, пострадали около 30 человек (подробности).