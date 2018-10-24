Глава Минтруда заявил о «беспрецедентном росте зарплат»

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-24T17:30:42+03:00

С начала года доходы россиян выросли на 11%, рапортуют чиновники

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Российская экономическая статистика не перестает удивлять.

- По статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами - практически на 11% увеличилась заработная плата, - заявил глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Совете Федерации.

Этому значению можно было бы порадоваться. Но есть одно веское «но». Такой перекос статистики, как признался министр, связан с тем, что в России увеличился МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Его сравняли с прожиточным минимумом и теперь он составляет более 11 тысяч рублей. До этого МРОТ составлял 7500 рублей.

А самая главная нестыковка в том, как соотносится статистика с реальностью. В отчетах чиновников доходы россиян растут уже несколько лет. Причем завидными темпами - в среднем по 10% в год. Как говорится, богатеем день ото дня. Сначала это объяснялось ростом доходов бюджетников и чиновников, теперь вот - ростом минимальной зарплаты. Средний россиянин, если верить Росстату, теперь получает около 40 тысяч рублей в месяц.

В отчетах чиновников доходы россиян растут уже несколько лет. Причем завидными темпами.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Тем не менее, как показал опрос, проведенный в эфире радио «КП» (97.2 FM в Москве), у 80 - 90% россиян доходы за последние пять лет вообще не изменились, либо даже уменьшились. У оставшихся рост есть, но очень маленький - обычно на уровне официальной инфляции. А она гораздо ниже (3 - 4% в год) тех цифр роста доходов, которыми бравируют чиновники. Кроме того, более близкая к реальности средняя зарплата - это скорее 25, а не 40 тысяч рублей в месяц. Хотя статистикам наверняка виднее.

Напомним, недавно «Комсомолка» писала о том, какие хитрости применяет Росстат, считая прожиточный минимум, и вместе с экспертами пришла к выводу, что этот показатель занижается минимум в полтора раза.

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