Дневник голодающего депутата. Часть 1: Главные продукты - картофель и морковь

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-25T16:45:19+03:00

Народный избранник решил на себе проверить, реально ли выжить, месяц питаясь на три с половиной тысячи рублей [видео]

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Часто наши чиновники дико далеки от народа. Последний громкий тому пример — уже бывший министр занятости, труда и миграции Саратовская область Наталья Соколова. Недавно на одном из заседаний рабочей группы она во время нашего спора заявила, что вполне реально прожить, питаясь на три с половиной тысячи рублей в месяц. Я сразу ей предложил эксперимент, но Наталья Юрьевна отказалась — мол, статус не позволяет. Чем закончилась эта история, думаю, вы знаете, скандал был на всю страну.

Ну а мне статус не помеха. Так что проверю «министерскую диету» на себе.

Первым делом берусь изучать всякие рекомендации минздрава по минимальному рациону для здорового человека. Быстро оказалось, что с реальностью они имеют мало общего.

Хорошие рекомендации, я не спорю. Там и селедка, и сметана, и сливочное масло. Но не под наш бюджет. Пачка сливочного масла больше ста рублей стоит! А ведь ее и за пару дней можно с хлебом легко съесть.

В конце концов решаю не придерживаться конкретной диеты, а посмотреть, что могу себе позволить по деньгами, и уже исходя из этого прикинуть меню.

Затариваться продуктами пошел на рынок — чтобы дешевле было. Так что, извините, без чеков. 3500 делим на четыре недели, получаем 875 рублей. Столько можно потратить на продукты. Вот, что получилось выбрать на эти «деньжищи»:

Картофель — три кило

Морковь — полкило

Лук — полкило

Курица — две грудки, чуть больше килограмма

Яйца — десяток

Хлеб — две буханки

Пакет молока

Макароны - килограмм

Гречка — килограмм

Карамельки - полкило

Подсолнечное масло - бутылка

Затариваться продуктами пошел на рынок — чтобы дешевле былоФото: ВКонтакте

Пришлось, правда, залезть в бюджет следующей недели на 15 рублей. Но масла, скорее всего хватит на месяц, так что, думаю, это не страшно.

Разложил покупки на кухне. Неужели, думаю, этого хватит на неделю? Ну да ладно, встаю за плиту. На сегодня-завтра в меню куриный суп (самый простой, с картошкой, морковкой и луком) и тушеные овощи (картошка, морковь, лук). Похоже, главные мои продукты на ближайший месяц - картофель и морковь. Супа получилась порции на четыре. Ну и овощей сковорода.

Первый день прошел довольно бодро. И это при том, что я пытался делать себе порции поменьше. А вот на второй день эксперимента пришлось туго. В тот день у нас было заседание областной Думы, много важных вопросов в повестке дня. В итоге прозаседали с девяти утра до пяти вечера. За эти восемь часов устал ужасно, вторую половину заседания уже просто тихо сидел, не мучал наших министров вопросами.

Чувствуется, что организму чего-то не хватает. Меню-то обезжиренное получилось, простенькое.

КСТАТИ

Скандал с участием Николая Бондаренко и министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой разгорелся 12 октября. На заседании рабочей группы регионального парламента обсуждали, как изменить в регионе прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Чиновница предложила увеличить его на 288 рублей, депутат пытался убедить, что это очень мало. В пылу дискуссии Соколова заявила, что может составить сбалансированное меню на 3,5 тысячи рублей в месяц и посоветовала питаться «макарошками». Правда, сама от такого испытания отказалась. После волны народного возмущения министра уволили, а депутат, так и не дождавшись меню «министерской диеты», решил на своем опыте проверить, реально ли 30 дней питаться на такую сумму.

СПРАВКА «КП»

Николай Бондаренко — депутат Саратовской областной Думы, член КПРФ. У 33-летнего народного избранника высшее юридическое образование. Работает директором ООО «ХимИнвест». Женат, воспитывает сына.