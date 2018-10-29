Видео и интимные фото супругов Мамаевых попали в интернет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-29T01:37:39+03:00

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Футболист Павел Мамаев снова "прославился". Пока он сидит в СИЗО, в интернет слили его интимные фото и видео. Очевидно, что они были сняты на смартфон его супруги Аланы Мамаевой. Выложила их в сеть не сама жена, а хакеры. Причем появились они даже не на страничке Аланы Мамаевой, которую она закрыла, и не у Павла. Фото и видео разместили в Инстаграме актрисы Маши Горбань. Оно и понятно, у нее почти миллион подписчиков, точнее - 916 тысяч.

В аккаунте Горбань вечером 28 октября появилось видео с подписью "Павел и Алана Мамаевы. Домашние видео, старые эскортные переписки". На видео футболист Павел Мамаев перед зеркалом в ванной комнате сбривает бороду и усы. При этом он полностью обнажен. Снимает его супруга, она наводит камеру на накаченные ноги, ягодицы спортсмена. А позже Мамаев поворачивается к ней передом - на видео крупным планом был снят и половой орган футболиста. Собственно, это все, что было показано в ролике. За два часа его успели посмотреть 199 тысяч человек.

Также было опубликовано фото женской груди и заштрихованного полового органа мужчины - здесь уже трудно узнать и уверять, что на фото точно Алана и Павел, но автор поста утверждает, что это интимное фото также из архива семьи Мамаевых.

Подписчики актрисы Маши Горбань сначала стали писать: "Маша, как ты могла такое выложить?" А потом поняли, что это хакерская атака.

- Мамаев и здесь отличился, - написал под видео vitalik171187.

- Вообще не понимаю, как хватает наглости не то, чтобы взломать чужой аккаунт, а еще и выкладывать в чужом профиле такое. К сожалению, инстамир жесток... скорее сообщите Маше, - написала chueva.y.

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- Зачем такое снимать? С этого надо начать. Больные люди, че их жалеть, сами виноваты. Нет материала - нет проблем. Забыли классику, если кто-то ее еще знал... Все тайное становится явным, - считает aleksei_smart.

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Спустя нескольско часов видео и фото удалила администрация мобильного приложения Инстаграма. Однако еще долгое время оставались фото обнаженной певицы Юлии Ковальчук на отдыхе, супруги миллионера Дмитрия Якубовского, в чулках хозяйки модельного агентства "Авант" Юлии Шавриной и певицы Маши Вебер в туалете. А эти фотографии там откуда?

В профиле Горбань было объяснение, видимо, также созданное хакерами: "Реальный взлом телефонов любых звезд, любимых, врагов. Полный дубль телефона. Есть много уже открытых известных людей". Видимо, взломщики хотят продать обнаженные фотографии еще каких-то звезд шоу-бизнеса, а через аккаунт Маши Горбань показали, что некоторыми они все же владеют.

Стоит напомнить, что как только Павла Мамаева взяли под стражу, в инстаграме его жены Аланы появились скриншоты переписки с угрозами. Ей пришли сообщения с незнакомого номера. Человек угрожал, что выложит в соцсети интимные фото, видео и переписки с ее личного телефона и супруга. Неизвестные просили миллион рублей, чтобы сохранить фото и видео в тайне, позже меньше денег просили, но Алана говорила твердое "нет".

- У них есть материал с моим бывшим мужем и с Пашей. Лучше я вас предупрежу, если что-то опять начнется. У них мой личный архив. Переписки, видео, фото, контакты. Там и свежее, и видео 8-летней давности. Они уже два года пытались эти видео выложить. В полицию я не могу идти, - писала в соцсетях Алана Мамаева.

Ранее атакам хакеров подвергались и другие звезды. Фотографии обнаженных певцов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова появились в Инстаграме друга и коллеги по цеху Влада Соколовского. Показали на всю страну свои интимные места и Наташа Королева с Сергеем Глушко. У стриптизера украли телефон, где он хранил интимные фото и видео - все это попало на сайты. В тот момент Наташа Королева вспомнила, что она мама и ей стало стыдно, что эти видео может увидеть их сын.

В интернет попадали и фотографии абсолютно голой балерины Анастасии Волочковой, которая занималась сексом с бизнес-блогером Черменом Дзотовым. Якобы его страницу взломали и разместили видео в сети, но балерина не поверила. Анастасия считает, что бывший жених просто хотел пропиариться с помощью ее имени.

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