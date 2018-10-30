Прогнозы ученых: потопы, как в Туапсе и Венеции, станут нормой

СЕГОДНЯ 19:49 2018-10-30T20:02:40+03:00

Климатологи уверены, что на Европу воды будет литься всё больше. А вот с Россией - вопрос

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Новости из курортных мест этой осенью совсем не солнечные. Про наводнение в Краснодарском крае вы знаете. После мощных ливней затопило Сочи, Туапсе и Майкоп, вышли из берегов горные реки - уровень воды повышался до 1150 мм (это максимум, зафиксированный, по данным Росгидромета, на реке Пшиш 25 октября). Залило дома, люди сидели без света, размыло железную дорогу к Сочи. Есть жертвы. Шесть человек погибли, больше 300 пострадали от стихии.

ХРОНИКА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ ПОТОПОВ

В понедельник, 29 октября, шторм затопил и Венецию. Под водой оказались не только каналы, но 75% территории города. Уровень моря поднялся на 156 сантиметров. Представьте, что будет, если у нас улицы окажутся под полуметровым слоем воды! Прощайте машины, первые этажи... По сравнению с цифрами из Краснодарского края вроде бы скромно. Но всё же тут море выходит из берегов, а не горные реки. В Венеции, чтобы по городу можно было хоть как-то передвигаться, строят временные мосты. Несколько человек погибли.

Для несчастных туристов власти возвели нехитрые мостики.Фото: REUTERS

Удивительно, но туристам наводнение практически не помешало! Хотя не все смогли попасть на площадь Сан-Марко.

- Воды слишком много, но это не останавливает туристов и местных жителей от прогулок по городу, обеда в ресторане или шоппинга. Да, люди обедают в сапогах по колено в воде, но выглядят вполне довольными, - уверяют в Ассоциации туроператоров России.

Из-за шторма гондолы простаивают без дела.Фото: REUTERS

Стихия 28-29 октября накрыла и другие города Италии. Под Генуей от шторма погиб целый флот яхт в порту. В Калабрии, на юге страны, из-за ливней случился оползень, есть жертвы. В Риме и Тоскане закрыли детские сады и школы - от греха подальше.

Другие потопы осени-2018:

21 октября. Рим. На столицу Италии обрушился мощный ливень с грозой и крупным градом. Многие улицы стали похожи на реки. Мало того - реки во время ледохода! Из-за града вместе с потоками воды по улицам и эскалаторам метро мчались льдины. Зрелище сюррелистичное и апокалиптичное одновременно. Залиты подземные переходы и подвалы домов. Закрыты несколько станций метро - туда хлынули потоки воды. Пострадало множество машин - вода доходила до середины дверей, а владельцы авто спасались на крышах.

20 октября. От ливня и потопа пострадала Сицилия - там разрушены дороги, подтоплены дома.

Середина октября. На материковую Испанию и Францию обрушился шторм "Лесли". Сильно досталось курортам Лазурного берега. В Перпиньяне и Каркассоне, на юге Франции, за сутки с неба вылилось 110 - 1140 мм осадков, больше месячной нормы.

Первая декада октября. Жертвами катастрофического наводнения на испанском острове Майорка стали 10 человек.

Конец сентября. Циклон "Зорба" бушевал в Греции. Специалисты называли его medicane - "средиземноморский ураган".

ПРИ ЧЁМ ТУТ НАШЕ БАБЬЕ ЛЕТО

Циклоны осенью-2018 мутузят Средиземноморье беспрерывно. А ведь обычно в октябре на юге Европы если и не идеальный для пляжного отдыха бархатный сезон, то хотя бы теплое бабье лето! Сейчас наоборот. Да и Чёрное море, если смотреть в масштабах Земного шара, расположено впритык к Средиземке. Разумеется, климатические процессы здесь очень похожи.

Почему циклоны так активны и нацелены именно на юга, столь любимые туристами? Разъясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Небольшие по размерам, компактные, но мощные и активные циклоны над Средиземным морем - особенность нынешней осени. Обычно их там не бывает. Эти циклоны образуются над Пиренейскими горами или непосредственно над морем. Холодный воздух от атлантических циклонов "стекает" на юг, где сталкивается с теплым воздухом Средиземноморья, и этого достаточно, чтобы закручивались коварные атмосферные вихри.

Что удивительно - ливни на Средиземке связаны отчасти с аномально теплым бабьим летом, которое радовало осенью-2018 москвичей, жителей всей европейской части России, а также северной и центральной Европы. Хотя вообще-то должно быть наоборот: у нас уже дожди, у них - бархатный сезон.

- Необычайно долгое и теплое бабье лето было связано с тем, что в этом году Азорский антициклон - очень мощный и просто гигантский по размерам, - продолжает Татьяна Позднякова. - Циклонам приходилось огибать этого монстра, поэтому их траектории отличались от обычных.

Напомню: антициклон - атмосферный вихрь с высоким давлением в центре, он приносит солнечную и сухую погоду. Циклон же наоборот: в центре у него пониженное атмосферное давление, и вместе с ним приходят дожди и ненастье.

ЗАЛИВАТЬ БУДЕТ ВДВОЕ ЧАЩЕ

Впрочем, у в Москве уже первый снег выпал. А сочинцев и венецианцев это не спасло от потопа.

Возможно, мы видим начало климатического процесса, которому посвящено новое исследование ученых университета в китайском городе Уханя (Китай). Физики из Поднебесной свои расчёты делали явно до всех этих стихийных бедствий - в октябре её уже опубликовал журнал Nature. Но словно в воду глядели.

Главный вывод Цзябо Иня и его коллег: все “страшилки” о глобальном потеплении недооценивают опасность штормов, мощных ливней и связанных с ними наводнений. Опасность и масштабы этих стихийных бедствий сильно занижены во всех прогнозах на ближайшие десятилетия. Пишут о повышении температуры и спорят о сотых долях градуса, о засухах и наводнениях, о таянии вечной мерзлоты… А если о наводнениях - то из-за подъема уровня Мирового океана. Штука тоже серьёзная, безусловно. Но не быстрая. Куда раньше Землю зальют потоки воды с неба.

Расклад такой: с каждым градусом потепления штормов, стремительных и катастрофических наводнений, ливней будет становиться на 40% больше.

Напомню: по самым оптимистичным прогнозам, к концу 21 века средняя температура на Земле вырастет как минимум на 2 градуса. Так что потопы, подобные нынешним, станут случаться практически вдвое чаще.

В РОССИИ И ДОЖДИ АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ

Собственно, всё уже началось. Вспомните Крымск. Метеорологи тогда лишь разводили руками: прогноз был вроде бы верен, но предсказать такое количество осадков не могла ни одна самая совершенная компьютерная модель. Просто потому, что ничего подобного до сих пор не бывало.

Китайцы же скрупулезно сравнили данные о температуре и влажности воздуха и количестве осадков по всему Земному шару за столетие. Исследование такого масштаба было проведено впервые, подчеркивают они.

Вывели закономерности - как связано потепление (а оно же не везде идёт одинаковыми темпами) с дождями. Работа основана на анализе круговорота энергии в атмосфере - превращения потенциальной энергии тепла в кинетическую энергию воздушных масс.

- Мы пытались раскрыть физические механизмы, объясняющие, почему наводнения и ливни стали происходить столь часто. В последнее десятилетие ущерб от наводнений в мире составляет 30 миллиардов долларов в год. В будущем таких экстремальных явлений станет ещё больше, - констатирует Цзябо Инь.

Прогноз касается США, Европы, Юго-Восточной Азии (мало там сезона дождей!). Единственное исключение - Россия. Несмотря на потепление, в последние 50 лет среднее количество осадков практически на всей территории нашей страны уменьшается, делятся своими выводами китайцы.

Почему нас опять аршином общим не измерить, вопрос сложный. Так или иначе, прогнозы говорят о том, что так будет и дальше: везде дождей всё больше - в России всё меньше.

Но это в среднем. Редких, но способных натворить много бед ливней этот прогноз не отменяет.