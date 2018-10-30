2018-10-30T22:38:39+03:00
В мире

Италия приходит в себя после урагана

12 человек стали жертвами разбушевавшейся стихии
Иван СЫСОЕВ
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Последствия стихии в итальянском порту Рапалло.Последствия стихии в итальянском порту Рапалло.Фото: REUTERS
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Три дня над всем Апеннинским полуостровом буйствовала природа, неся разрушения и смерть. Информационные ленты итальянских агентств были похожи на сводки с фронтов. Итальянским спасателям лишь за последние сутки более семи тысяч раз приходилось срочно реагировать на вызовы населения.

В Риме ветер, скорость которого достигала 100 километров в час, сносил крыши, деревья и уличные конструкции. Вся столица сейчас покрыта упавшими ветками и листвой. Закрыты школы и детские сады, перекрыто движение на многих улицах.

Уже сейчас можно говорить о многомиллионных потерях экономики Италии. Фото: REUTERS

Уже сейчас можно говорить о многомиллионных потерях экономики Италии.Фото: REUTERS

Две трети Венеции скрылось под водой, в знаменитом соборе Святого Марка уровень воды был больше метра, залив мраморный пол. Искусствоведы в ужасе пытаются понять, какой ущерб нанесен объекту всемирного наследия.

Туристы в затопленной Венеции с трудом передвигаются по историческим улочкам. Фото: REUTERS

Туристы в затопленной Венеции с трудом передвигаются по историческим улочкам.Фото: REUTERS

Одним из наиболее пострадавших регионов стала Лигурия. Здесь более 20 тысяч человек остались без электричества. Десятиметровые волны нанесли серьезный урон курортным городкам итальянской Ривьеры. В Рапалло десятки дорогих яхт выбросило на берег, в том числе и лодку, принадлежащую семье Сильвио Берлускони . В порту Савоны из-за воды произошли и короткие замыкания в аккумуляторах автомобилей, готовых к погрузке на суда. В итоге сгорело более сотни «Мазератти», предназначавшихся для стран Ближнего востока.

Яхта Сильвио Берлускони серьезно пострадала из-за непогоды. Фото: REUTERS

Яхта Сильвио Берлускони серьезно пострадала из-за непогоды.Фото: REUTERS

На самом севере страны в Тренто ливневых дождей не было, зато ситуацию осложнили обильные снегопады. Уровень снега на дорогах достигает двух метров, из-за чего почти 200 человек оказались заблокированы в гостиницах на высоте более 2500 метров.

Сейчас стихия дала небольшую передышку, которая позволяет разбирать завалы и проводить наиболее срочные восстановительные работы. И подчитывать первые потери. Уже известно что погибло 12 человек, однако спасатели опасаются, что сведения о жертвах еще будут поступать. Материальный ущерб еще никто не оценивал.

Снимать режим чрезвычайной ситуации итальянские власти пока не спешат. К выходным синоптики обещают новые ливни и штормовой ветер.

МЕЖДУ ТЕМ

Итальянский юмористический сайт «Lercio» высмеял мэра Рима Вирджинию Раджи, которую и так жестко критикуют за безобразное состояние города. Юмористы приписали ей цитату, что в «падении деревьев в городе виноваты русские фанаты, которые прыгали и танцевали на деревьях». Тем самым шутники намекают на безосновательные обвинения Раджи в отношении болельщиков ЦСКА, пострадавших во время крушения эскалатора в римском метро.

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Как передает агентство ANSA со ссылкой на данные центра прогноза приливов, накануне уровень воды в Венеции достиг 156 см над уровнем моря. Доступ к центральной городской площади Святого Марка закрыт представителями правоохранительных органов. (подробнее)

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