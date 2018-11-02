Песков призвал Киев немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского

2 Нояб. 13:27 2018-11-02T13:27:43+03:00

Москва не намерена менять редактора РИА Новости на осужденного за шпионаж украинца

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ранее задержанный Херсонским судм главный редактор РИА Новости Украина Кирил Вышинский должен быть немедленно освобожден, так как он занимался исключительно своей профессиональной деятельностью.

"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для каких-либо обменов", - сказал политик.

Песков отметил, что Москва не намерена менять Вышинского на гражданина Украины Романа Сущенко, которого ранее осудили за шпионаж на территории РФ.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что арест редактора РИА Новости - "это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность".

Напомним, ранее Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал Украину провести расследование по делу Кирилла Вышинского.

Главного редактора РИА Новости Кирилла Вышинского взяли под стражу 15 мая 2018 года в Киеве. Защита ни раз подавала на аппеляцию, но апелляционный суд продлил заключение редактора до 28 декабря.

10 октября текущего года Москва потребовала от Киева немедленно освободить Вышинского.