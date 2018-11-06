Станут ли Россия и Украина воевать за Азов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T01:20:25+03:00

Проблему дележки Азова не решить до тех пор, пока Киев не сменит ультиматумы на компромиссы. Фото: mil.ru

«КП» отвечает на главные вопросы о противостоянии России и Украины в Азовском море: чем все это закончится? Не превратится ли Азов во второй Донбасс? [инфографика]

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Небольшое и тихое Азовское море, о котором раньше мало кто вспоминал, в последние месяцы на глазах превращается в новую горячую точку между Киевом и Москвой. Украина накачивает его военными кораблями и призывает на свою сторону в споре за Азов НАТО и ЕС. России остается удивляться такой агрессии и принимать ответные меры.

1. Кто гонит волну?

Все началось этой весной, когда украинские пограничники захватили в Азове рыболовецкое судно «Норд» из Крыма. Наших рыбаков обвинили в... нарушении правил въезда в Крым как «оккупированную территорию Украины». Хотя рыбаки никуда не въезжали. Они жили в Крыму и до, и после 2014 года. Рыбаки провели в плену больше полугода (их освободили 30 октября, но капитана до сих пор удерживают, а судно продают с молотка).

А в августе в порту Херсона украинцы задержали российский танкер «Механик Погодин».

После этого последовали ответные меры России. Наши пограничники начали тщательный досмотр в Азове украинских судов. Их владельцы стали нести убытки из-за простоя. В Киеве даже подсчитали ущерб - 100 миллионов гривен в месяц (около 250 млн. руб.).

Тогда Украина объявила о создании в Бердянске военно-морской базы. Перегнала туда из Одессы старый буксирный катер «Корец» и спасательный корабль «Донбасс». Подсуетились и американцы, подарив Украине 2 списанных патрульных катера.

Россия ответила переброской в Азов кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии.

2. Куда смотрит мир?

Надавить на Москву пытается европарламент, выпустив резолюцию с осуждением «враждебной практики России в Азове». Что за «враждебная практика»? А например, возведение Крымского моста, «делающего невозможным проход судов класса Panamax» высотой 33 метра. Хотя высота арки моста над водой - 35 метров. Проплывай - не хочу. Европарламент рыдает: «Россия стала чаще проверять украинские суда». О том, что Россия при этом не нарушает международные правила досмотров, - ни слова.

Главный дипломат ЕС Федерика Могерини даже начала вычислять «допустимое число военных кораблей России в Азовском море». Ей ответил член Совета Федерации Олег Морозов: «Россия имеет право иметь в Азовском море столько военных кораблей, сколько хочет. Либо сколько будет отрегулировано переговорами с Украиной».

А зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что окрики из ЕС «связаны с возможным заходом кораблей НАТО в Азов, что запрещено, если хотя бы одна из двух приазовских стран - Россия или Украина - не дает на это согласия».

3. Чье море?

До распада СССР Азов считался внутренними водами Советского Союза. А после распада - «морем общего пользования России и Украины». Это подтверждается подписанным в 2003 году украино-российским Договором о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. В нем сказано, что Азов и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины.

4. Где границы?

Границы нет. Хотя заявление о делимитации (установлении) водных границ в Азовском и Черном морях было подписано еще в 2012 году. Но решение так и не было принято (из-за того, что Киев хотел брать плату за проход по Керченскому проливу). А после вхождения Крыма в состав России переговоры на этот счет прекратились.

Потому границами Украины в Азовском море условно можно считать 12-мильную прибрежную зону. Так определяются границы государств в любых морях. Однако если раньше по универсальному в международном праве варианту «срединной линии» Украина могла претендовать на 70% акватории Азова (как исключительной экономической зоны), то теперь, после ухода Крыма в состав России, только на 30% (смотрите карту).

Азовское мореФото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. Сколько сил у Киева?

Украина имеет в Азовском море две базы - в Мариуполе и Бердянске.

В Мариуполе лишь 2 корабля (один - с артиллерийским вооружением), 5 средних и 11 малых пограничных катеров. Но эти катера - не мореходные. Они могут патрулировать лишь прибрежную зону Азова.

А вот в Бердянске формируется целая корабельно-катерная группировка. Это 2 малых бронированных артиллерийских катера «Лубны» и «Кременчуг», морской буксир и спасательное судно.

6. Какая мощь у Москвы?

Российская часть Азова контролируется Черноморским флотом РФ. В самом Азове до мая 2018-го у России были лишь корабли береговой охраны. Но после обострения обстановки Россия перевела сюда (по Волге и Дону) 2 бронированных катера и 1 сторожевой из Каспия. А также 2 малых ракетных корабля (с ракетами «Калибр», дальность которых перекрывает всю акваторию Азова).

Но Киев продолжал накалять противостояние. И тогда в октябре в Азове появились еще 3 российских сторожевых корабля: «Сыктывкар», «Кизляр» и «Стерегущий». А также 2 ракетных корвета «Град Свияжск» и «Великий Устюг» (из Каспийской флотилии). Это корветы, которые в 2015-м впервые ударили «Калибрами» по территории Сирии.

7. Возможны ли тут бои?

Российские военные эксперты считают, что при нынешнем соотношении сил боевое столкновение в Азове невозможно. Оно кончилось бы слишком плачевно и быстро для Киева. А вот типичное мнение одного из киевских аналитиков: «Проблема есть, и нужно не прятаться от нее, а готовиться к решению. Если придется - то и военным путем». Правда, этот же аналитик с грустью делает вывод, что противостоять России, по сути, нечем: «Как бы ни было горько осознавать, сегодня защитить Украину с моря могут только союзники путем давления на Россию. Можно усилить сухопутные войска в Приазовье, но, как показывает опыт Сирии, от крылатых ракет с моря это не защитит…»

8. Чем богаты эти воды?

Во-первых, на шельфе Азова есть нефть и газ (смотрите карту выше).

Во-вторых, Азов богат рыбой. Тут обитают ценнейшие промысловые породы - белуга, севрюга, осетр. Не говоря о камбале, сельди, бычках, тюльке.

И в-третьих, южный климат и песчаные косы делают побережье Азова важным курортным районом. Тут много баз отдыха и санаториев.

9. Где же выход?

После того как Порошенко заявил, что не пролонгирует Договор о дружбе между Украиной и Россией, исчезла и база для решения проблемы Азова. А дальше Киев может расторгнуть и Договор от 2003 года о совместном пользовании Азовского моря.

Но проблему дележки Азова не решить до тех пор, пока Киев не сменит ультиматумы на компромиссы. А главное - признает Крым российским.