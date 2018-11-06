Мария Максакова отозвала свой иск по квартире на Краснопресненской набережной

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-06T16:56:55+03:00

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Месяц назад Мария Максакова подала иск о признании незаконной сделки купли-продажи элитной квартиры на Краснопресненской набережной. Эту квартиру она подарила своему мужу Далхату Халаеву, тридцатилетнему жителю Нальчика, который взялся ей помочь в решении жилищного вопроса.

Брак, скорее всего фиктивный, они заключили в июле в киевском районном суде. Квартира была “свадебным подарком” молодому мужу. Вскоре Далхат квартиру продал некоему Мурату Мержоеву, тридцатилетнему жителю Кабардино-Балкарии. Но деньги за элитное жилье ни Мария, ни Далхат (во всяком случае он так утверждает) не получили. После этого Мария обратилась в суд с иском, в котором были указаны оба участника сделки купли-продажи - Далхат и Мурат.

Потом умные люди подсказали ей, что такое заявление некорректно. И надо бы разбить один иск на два разных. Что она и сделала в итоге.

Судья удовлетворил ее заявление о прекращении производства по текущему делу.

Однако уже через два дня будет рассмотрено два новых иска на каждого из участников сделки. То есть вначале будет оспорено дарение, а следом сделка купли-продажи.

Иск Марии Максаковой.

Как нам сказала представитель певицы, Мария Максакова попытается вернуть квартиру другим способом. Пока она верит в непричастность к квартирной махинации своего избранника Далхата Халаева, который взялся продать ее московскую квартиру, чтобы на вырученные деньги Мария могла приобрести жилье в Киеве.

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