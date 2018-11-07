Билл Клинтон – «Комсомольской правде»: Демократы пытаются заново найти себя в эпоху Трампа

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-07T18:54:15+03:00

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Выборы в США – процесс нескончаемый. Каждые два года американцы идут голосовать либо за президента, либо за конгрессменов и сенаторов (не говоря уж про представителей региональной власти и судебной системы). Политический азарт схож со спортивным. Накануне выборов по всем телеканалам идут нескончаемые ток-шоу. Мелкие скандальчики раздуваются до грандиозных. Политическая реклама оказывается даже на молодежном музыкальном телевидении. Тысячи волонтеров стучатся в двери, уговаривают сходить на выборы. И люди пошли!

КОГО ИЗБИРАЛИ?

Во вторник случилась рекордная явка избирателей на так называемых промежуточных выборов (полностью обновлялась нижняя палата Конгресса США и частично Сенат – верхняя палата). Проголосовало 114 миллионов человек, это в полтора раза больше, чем было на таких же выборах в 2014 году. В Нью-Йорке и Вашингтоне в этот день лил проливной дождь: американцы мокли, но мужественно выстраивались в очереди на избирательные участки.

Поляризация общества – колоссальная. Равнодушных нет.

- Я отдала голос за демократов. Мы должны остановить Трампа, - сказала корреспонденту «КП» девушка с раскрашенными в цвета радуги волосами, выходя из избирательного участка в Гарлеме.

- А я голосовал за кандидатов от демократов и республиканцев, смотрел, кто и что может сделать для меня полезного, - прокомментировал темнокожий Тим. – Дурацкая ситуация, когда в такой большой стране только две партии. Они не отражают все, что у нас происходит в обществе. Нам нужно четыре-пять партий.

Выборы в Сенат - это всегда чьё-то поражение...Фото: REUTERS

В итоге партия Трампа потеряла большинство в нижней палате Конгресса (там принимаются законы). Но сохранила контроль за сенатом (там утверждают всех ключевых чиновников Белого дома).

Впервые конгрессменами стали лесбиянка и женщина-мусульманка. А один из американских штатов возглавил открытый гей.

- Трамп был готов такому раскладу, - говорит американский политический эксперт, доктор Джон Зогби. – Ему даже выгоднее, что нижняя палата отошла к демократам, которые теперь будут всячески вредить президенту. Трамп гораздо эффективнее ведет свою политики, когда находится в роли жертвы. Все неудачи он будет сваливать на демократов, а успехи превозносить. Мол, смотрите, мне мешали, но я сумел!

НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ - ТИПИЧНАЯ

Вообще подобный политический расклад, когда в нижней палате парламента к власти приходит оппозиционная президенту партия, случается в США всегда со времен окончания Гражданской войны. А во время президентства демократа Билла Клинтона его партия потеряла большинство во всех палатах Конгресса. И ничего! Клинтон оказался умелым переговорщиком и сумел избежать паралича исполнительной власти. Но то был Билл – политик, хорошо знакомый американской элите. А сейчас в Белом доме сидит человек – выходец из бизнеса, а не из политического истеблишмента. К тому же он еще эту самую элиту открыто критикует. Поэтому удержит ли при новом раскладе Трамп власть – вопрос остается открытым…

СКАЗАНО

Кстати, «Комсомолка» попросила 42-го президента США прокомментировать итоги выборов. Ведь ему пришлось работать в еще более сложных парламентских условиях, чем Трампу. Вот, что Билл Клинтон написал нам в ответ:

«Похоже, что Демократическая партия пытается заново найти себя в эпоху Трампа. Но я хочу четко заявить - сам в этом не участвую. Хотя и поддерживаю некоторых кандидатов».

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