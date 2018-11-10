Как российский сыродел всех французов удивил

В середине октября тульский сыродел Алексей Андреев был в далекой Франции. Привез на местный конкурс несколько видов сыров и неожиданно для себя, других участников и членов жюри победил. Корреспондент «КП» отправился на ферму, чтобы узнать, как недавний москвич переехал в деревню и променял столичную жизнь и участие в автогонках на тяжелые крестьянские будни.

«ВИЖУ КАКАШКУ - НАДО УБРАТЬ»

- Эй, Ночка, подвинься, - только зайдя на ферму, Андреев берет в руку лопату. - Вы уж извините. Вижу какашку - надо убрать.

Ночка - это корова. Всего их у Андреева пять, две из которых беременны.

- Скоро должны отелиться. Очень надеюсь, что девочки будут. Стадо надо расширять.

Помимо коров, на ферме есть козы. Здесь «стадо» побольше - 70 особей, но в основном молодняк. Молоко они дадут не раньше весны. На них Алексей делает особую ставку. Во Франции победил именно козий сыр. Точнее, мягкий козий сыр с плесенью. Это важно.

- Своего молока пока не хватает. Закупаю у друзей. Езжу за 100 километров, - рассказывает фермер. - Они тоже сыры делают, но другие.

ВЛОЖИЛИ 7,5 МИЛЛИОНА

Еще в прошлом году все сыры семья Андреевых делала у себя дома. И начали этот бизнес совершенно случайно.

- Нас с Францией многое связывает, я там в молодости жил три года. А дочка Аня одно время работала во французской фирме, которая занималась сыром. Как-то раз она пришла и сказала: «Хочу попробовать сама сделать сыр». Купили набор для производства камамберчиков. Я съездил за молоком. У нее получился сыр. Через год решили еще раз попробовать. Получился отличный сыр. С этого все и началось, - говорит фермер.

Сначала продавали частным заказчикам, потом стали поставлять в фермерские лавки и рестораны. Когда покупатели начали выстраиваться в очередь, решили вложиться в строительство цеха. Объемы производства выросли в пять раз.

Цех у Андреева небольшой - 120 квадратов. Несколько комнат, рабочий зал, камеры для созревания, столы, пастеризатор и формы для сыров. Он называет его «сырная мастерская». Вместе с партнером и владельцем местной фермы вложили в строительство 7,5 млн. рублей.

- Государство чем-нибудь помогло? - интересуюсь.

- У нас в области есть программы господдержки. Но мы ими не пользуемся. Пока решили на свои развиваться, - говорит Алексей.

Он специализируется на мягких сырах. Они делаются довольно быстро - за две-три недели. Для маленького бизнеса так удобнее. При этом на средствах производства Андреев не экономит. Все ингредиенты (закваски и ферменты) - из Франции.

- Я люблю делать качественный сыр, поэтому закупаю только лучшие.

При этом оборудование - в основном российское. Его у нас уже научились производить. По первоначальным расчетам бизнесмена, стартовые инвестиции вернутся только через три с половиной года.

Именно этот сыр обошел десятки сыров опытных конкурентов. Называется «Тур де Шевр». В переводе с французского - «Козья башня». Сырное сердечко сверху - для души, из остатков массы.Фото: Евгения ГУСЕВА

«НАЧИНАЮ В ШЕСТЬ УТРА, ЗАКАНЧИВАЮ НОЧЬЮ»

Будни предпринимателя суровы. Сейчас Андреев работает почти без выходных.

- Бывает, в шесть утра приезжаю и в два ночи только уезжаю. Здесь нужно быть каждый день. Один сыр сделал, дальше он уходит на созревание. Плюс помыть, убраться, приготовиться к следующему производству, съездить за молоком, - рассказывает фермер.

До последнего времени он все делал сам. А теперь нанял помощницу - она убирается в цехе и делает рутинную работу, параллельно обучается сыроделию. Но пока передоверить выполнение основных процессов Андреев не готов.

- Французы рекомендуют, чтобы даже процессом посолки занимался один человек.

Перфекционист - так характеризуют его друзья. Алексей дважды проходил стажировки во Франции, изучал все нюансы сыроделия и долго экспериментировал, прежде чем получить идеальный продукт.

- У меня более-менее хороший сыр получилось сделать только к середине лета, а начал я в апреле. Реально хороший сыр получился только в августе. Первые три партии полностью ушли хрюшкам. У меня позиция такая: либо ты делаешь хороший продукт, который потом продаешь, либо ничего не делаешь.

«У МЕНЯ НЕТ МЕЧТЫ ПЕРЕДАТЬ СЫР ПРЕЗИДЕНТУ»

Объемы производства пока скромные - 25 кило в сутки. В основном сыры Андреева поставляются в несколько ресторанов и продаются в фермерских лавках.

- Потенциал есть. Этот цех загружен на 40 - 50%, не больше, - говорит он. - Поэтому ближайшая цель - полностью загрузить это производство. А там видно будет.

Сейчас стали появляться и другие заказчики. К примеру, французское посольство. Это еще один знак качества. Удивить парижских дипломатов сырами - это нужно постараться. И хотя свой небольшой бизнес Андреев начал аккурат после введения санкций Запада и запрета на поставки европейских сыров, ассоциировать себя с частью процесса импортозамещения не хочет.

- Я далек от политических лозунгов. Будь то импортозамещение или «догоним и перегоним». Мечты встретиться с президентом и подарить ему сыр (об этом недавно писал сыровар Олег Сирота. - Ред.) у меня не было и нет. Так жизнь сложилась. И я этим очень доволен.

Алексей Андреев - довольно известный автогонщик, штурман. Чемпион ЦФО по ралли в составе экипажа. Но ездить на соревнования получается все реже.

- Сейчас почти не участвую в гонках. В конце октября надо было ехать на финал, чтобы стать первыми. До этого дня мы были в лидерах. Но я не поехал. В итоге стали третьими, потому что за финал давали много бонусных очков, - рассказывает Андреев.

ЛИЧНОЕ

Меньше гонок - больше работы

- Жалко же, могли победить...

- Я не переживаю. Что-то надо было в жертву принести. За это время я успел сделать два сыра и много других вопросов решить. Приоритеты стали другими.

Кстати, чтобы стать сыроделом, Андреев был вынужден и распрощаться с бизнесом. Он был совладельцем компании, которая занималась тюнингом автомобилей.

- Передал дела партнеру, потому что совмещать невозможно. Если занимаешься сыром, можешь заниматься только им. Но мне в этом плане легко - я люблю делать сыр, - объясняет Андреев.

Уже несколько лет они с женой живут в деревне - на границе Московской и Тульской областей. Время от времени выбираются в столицу. Встретиться с друзьями и развезти свежий сыр по лавкам.

- Мой друг меня сюда звал лет 18. Ездили на выходные, а потом приняли решение и переехали. Я человек легкий на подъем, а супруге сначала было тяжело. Но сейчас ей уже тоже нравится.

Фирменный рецепт

Мягкий сыр режем на колечки. Берем бездрожжевое тесто. Раскатываем и делим на формы под булочки. Сверху на каждую кладем одно колечко сыра. Добавляем ложку грушевого джема. Посыпаем прованскими травами. Закрываем тесто, чтобы получилась небольшая бомбочка. Кладем в разогретую до 200 - 200 градусов духовку. Выпекаем 15 - 20 минут до готовности теста. Приятного аппетита!