"Добрый, но не слабый": Что ждут в Донбассе от нового главы ДНР Дениса Пушилина

«Добрый, но не слабый!»

Это была безумная идея, «отпраздновать» завершение выборов грандиозным салютом в центре Донецка. Потому что после первого взрыва, я слетел с табуретки. Город накрыл «Град», я хорошо знаю, как он звучит в городской застройке – как шифер трескающийся в костре. Но землю не качало и стекла не сыпались. Я выглянул в окно – бульвар был пуст, лишь какой-то человек, бежал, прижавшись к стене дома и задрав голову в небо: будто хотел увидеть «свой» снаряд. Так все делают по-началу, вместо того чтобы лежать, вжавшись в землю. В стеклах высотки напротив я увидел отражение разноцветных всполохов и все понял. Явка превысила порог, Дениса Пушилина выбрали!

Не могли не выбрать, выбор был невелик. Я знал Дениса Владимировича с весны 2014-го. Умный. Хорошо говорит. По мнению людей, которые знакомы с ним ближе: «Добрый, мягкий». И уточняли обязательно: «Добрый, но не слабый! Не путайте!». Возможно, после четырех лет «военного коммунизма с капиталистическим лицом», это важная добродетель. Одно могу сказать точно, именно он, став этой осенью и.о. главы ДНР, еще до выборов, молча и без разговоров, без скандальных дебатов в Народном совете, распорядился не брать коммунальные платежи с семей, где есть погибшие на фронте. Прошлая власть принять такой закон не смогла… Надеюсь, это решение шло от души, а не от политтехнологов. С другой стороны, почему мы все хорошие дела привыкли называть пиаром?

Голосование на одном из участков ДНР.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Может, такой человек и нужен сейчас Донбассу, подчеркнуто-мирный? - говорит мне донецкая поэтесса Анна Ревякина:

- Многим не нравится, что Пушилин не ходит в военной форме, носит костюмы. Ты понимаешь, наша милитаризация, внешняя, она выгодна киевским властям – всегда можно кивать на военщину, на «сепаратистов захвативших мирный Юго-Восток». И еще, как мне кажется, Пушилин принесет нужную нам системность. Управлять даже таким маленьким государством сложно. Да предложи любому занять место Пушилина, думаешь, каждый согласится?

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на избирательном участке № 156 во время голосования на выборах главы и депутатов Народных советов Донецкой народной республики. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

- Что ты ждешь от политики нового главы? Что считаешь важным?

- Я раньше называла Донецк – «город-дом», теперь он для меня «город-между», это выматывает. И вообще, я не только поэтесса, я экономист по профессии. У Пушилина есть шанс вернуть в республику предпринимательство. Об этом не говорили вслух раньше, но все знали – предпринимательство у нас просто вымирало в последние годы.

Домашнее горе

Утром в день выборов я спустился в лавку под домом – привык покупать там свежую выпечку. Стоит она в Донецке оглушительно дешево – потрясающий круасан, с кунжутом и безумной начинкой из пюре и сыра – 22 рубля. Артем, хозяин лавки и он же продавец (иначе не вытянуть бизнес), суетился с лотками хлеба.

- Проголосовал?

Артем поставил лоток, чтобы сделать красноречивый, но неприличный жест в сторону линии фронта. Артем пережил вместе с республикой ВСЕ. В 14-м у него «отжали» несколько грузовичков его мелкооптовой фирмы, а в 16-м неожиданно вернули. Один вернули, но и на этом спасибо. Как все порядочные донецкие бизнесмены «посидел на подвале» - «плохо сдавал налоги». Посадили его в теплом сентябре, выпустили в холодном октябре – в тех же шортах и майке. Ассортимент в его магазине причудливый – треть товаров местного производства, треть – украинского, типа «Одэсский сок с сiлью» все остальное – российское. Мед, кетчупы, лимонады...

- Ты не жалеешь, что вот так все получилось?

Артем неожиданного говорит:

- У меня же родители в Славянске.

- Как они там?

- Ко мне в гости съездить, значит, пять часов потом посидеть в СБУ – из-за брата моего, он … в чинах, скажем так. Я бы не смог жить в такой Украине, пришлось бы куда-то уезжать, горе мыкать. А так - дома. Дома и солома едома. В курсе? Брать будешь чего?

- Я хотел к бабушкам съездить в бомбоубежище. Думаю, гостинцев каких взять.

Артем отправляет меня на оптовый рынок к знакомой продавщице, и советует: «молочки им возьми свежей, остальное должно у них быть».

«Своей смертью умру, назло!»

В этом бомбоубежище были журналисты со всего мира. Место фактурное – мертвые кварталы частного сектора Донецка, терриконы, закрытые шахты. Ни одного целого стекла в округе. И ... чистый асфальт. Меня всегда это поражало на Донбассе – чистота в зоне боевых действий. С пакетами на перевес я спускался под землю, в ледяной холод. Когда закупался на рынке, рассудил: «ну, гуманитарные макароны у бабушек-то должны быть!». Сейчас! Лия на электроплитке жарила свеклу на растительном масле – вот и весь обед. Соседи подарили целый мешок, сами под обстрелами, но огород сохранили. А гуманитарщики не приезжали давным-давно. Мало кто знает, что в последние годы в Донбассе практически прикончили волонтерско-гуманитарное движение. Сначала запретили снабжать армию. Официальная установка: «У нас все есть!». Офицер ДНР, трясясь от злобы рассказывал мне:

- Знаешь, сколько по линии фронта у укров беспилотников? Больше тысячи! У них это расходный материал. Мы их сбиваем, перехватываем, а им волонтеры новые привозят. А у нас? У нас летехе говорят: вот беспилотник, он стоит 100 тысяч рублей, головой отвечаешь, если его потеряешь, давай, проводи разведку! А зарплата у летехи – 19 тысяч, вот он и пишет в донесении: «Провели воздушную разведку, но видеокамера не сработала и ничего не зафиксировала». То есть, ничего он не запускал.

Вход в знаменитое бомбоубежище на Трудовских, где почти 5 лет глубоко под землей живут 12 бабушек.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Следом за армией перестали помогать и обычным старухам. Что уж тут говорить, если в таком медийном месте, как «бомбарь на Трудовских» едят голую свеклу.

По бомбоубежищу гуляют сквозняки – обе гермодвери открыты, их запирают только с началом обстрелов. Лютый холод, но печки здесь не было и нет. Галина Васильевна объясняет мне:

- Есть кондиционер, но мы его используем для осушения воздуха. А так – привыкли.

Маленький Сашка играет на планшете в «Лего», мать отправляет его после школы в бомбоубежище, тут безопаснее, и его бабушке веселее. Спрашиваю у Галины Васильевны про пенсии.

- 3200, приносят, не задерживают.

- Как вы их распределяете?

Она смотрит на меня непонимающе. Действительно, что и как можно планировать с такими деньгами и как их распределять? Дурацкий вопрос. Я с облегчением вылезаю из ледяного погреба. На улице тепло, почти жарко. Дед Саня пасет коз на крыше бомбоубежища. Рядом – самодельная тележка с кусками угля, насобирал на отвалах, к зиме готовится. Дед Саня читает мне обидные стишки про Майдан и нынешнюю Украину, нецензурные, к сожалению. Процитировать не смогу. Но на будущее он смотрит твердо:

- Хоть и поубивало у меня тут половину соседей, да поранило, прятаться я не собираюсь. Нехай палят, своей смертью умру. Назло.

Дед Саня косит траву для своих коз в районе Трудовских: "Вокруг людей наубивало и ранило, но я не прячусь, как будет так и будет".Фото: Дмитрий СТЕШИН

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