Ольга Бузова: Если до 35-ти не выйду замуж и не рожу, удочерю девочку

В это еще год назад не верила сама Бузова, но факт остается фактом: 18-го ноября она выступит в Крокус Сити Холле. В феврале 2017-го года Ольга упала в обморок на своем первом выступлении в Ледовом дворце, а сейчас в силах штурмовать одну из крупнейших концертных площадок страны. За этот год у 32-летней певицы прибавилось и поклонников и недоброжелателей - такого количества негатива не удостоился ни один наш артист. Даже Ксения Собчак, объясняющая, что успех Бузовой в том, что людям интересно наблюдать за теми, кто глупее их. Но глупому человеку вряд ли удалось бы попасть в список самых зарабатывающих знаменитостей по версии Forbes с годовым доходом в $3 миллиона 900 тысяч, обогнав не только вышеупомянутую Собчак, но и футболиста Артема Дзюбу и супермодель Наталью Водянову.

Певица пришла к нам в добром расположении духа. Аккуратная укладка, легкий макияж, футболка с собственным портретом и подписью «Принимай меня» - так называется ее шоу и новый альбом. Ее, кажется, и правда легко обидеть, но так же легко и развеселить - реакция у нее быстрая и искренняя.

«ПОСЛЕ РАЗВОДА ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ МНОГИЕ УШЛИ»

- Ольга, первое ваше выступление закончилось обмороком, как смогли преодолеть себя и снова выйти на сцену?

- Тогда в «Ледовом» я не была больна, хорошо себя чувствовала. Да, был недосып, да, волновалась, но у меня и до этого было много публичных появлений. Я людей не боюсь, я их люблю. Но на том концерте ноги просто перестали меня слушаться. Была одна мысль - не упасть во время песни. И когда уже допела, поняла, что ноги перестали меня держать, и я потеряла равновесие. Сейчас я уже знаю свой организм. Мне все пишут - Олечка, кушай…Хотела похудеть к концерту, но сейчас понимаю, что надо, наоборот, правильно питаться. Но с нервами ничего не поделаешь. У меня бывали разные ситуации - и свет отключался, и музыкальная фонограмма, а я продолжила петь... Что же, сразу опускать руки?

- Что будет на концерте?

- Пока не стану раскрывать карты, но сюрпризов приготовлено много. Я точно буду там рисковать собой. На этот момент концерт это главное событие в моей жизни. Когда я выходила замуж, считала бракосочетание главным. Когда получила диплом, это было очень важным событием. Когда бросила курить, то так собой гордилась, что считала этот день очень важным в своей жизни. Сейчас самое важное это мое шоу. Я молчу, сколько это все стоит - зритель будет наслаждаться, но когда ты видишь цифры, то понимаешь, что должен оправдать затраты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677436" frameborder="0"></iframe> Для Бузовой эталон - Пугачёва.Новоиспечённая певица Ольга Бузова ответила на вопросы подписчиков «КП». Например, рассказала, на кого равняется. Среди её идолов - Мадонна и Пугачёва. Впрочем, в некоторых сферах Оля уже превзошла своих учителей. Пока не в пении, нет. Но в Инстаграме у неё подписчиков больше, чем у Мадонны и Пугачёвой вместе взятых.

- Цена успеха всегда разная. Вы сейчас очень популярны, много ли вокруг людей, которые дружат ради выгоды?

- Я, безусловно, чувствую фальшь. Но до сих пор во мне есть некая наивность, хотя я давно не девочка, мне 32 года. Я верю людям, хотя и вижу иногда, как меня хотят использовать. Эти люди не станут мне друзьями, но мне не жалко подарить им свое внимание. Мне очень сложно поверить мужчине, что он меня полюбил за красивые глаза, доброту и чувство юмора, а не потому что я Ольга Бузова. Мой круг общения не меняется много лет. Многие ушли из моей жизни после того, как я развелась с супругом Дмитрием Тарасовым (полузащитник футбольного клуба «Локомотив» - Ред). Но многие остались. И они будут на моем концерте - и друзья, и жены футболистов - Маша Погребняк, Лариса Павлюченко…

- То есть можно про футбол спрашивать?

- Не помню, когда я последний раз смотрела его…

- Вы много лет знакомы с футбольной тусовкой. Вы видела, чтобы кто-то себя так вел, как Мамаев и Кокорин в тот злосчастный день, после которого они попали в милицию?

- Ни разу. Более того, я лично знаю Сашу Кокорина, хорошо знакома с его женой Дашей. Я это событие очень близко приняла, и за него сильно переживала. Оступиться может каждый, каждый имеет право на ошибку. Я даже представить не могла, что ребята на такое способны. Я никогда не видела никого из своих знакомых в таком состоянии. Футбол все-таки серьезный вид спорта. Часто на стадионе бывают конфликтные ситуации, но ты должен держать себя в руках, ведь, если получишь красную карточку, то подведешь команду. То есть, выдержка у всех хорошая. Что на них нашло - я не знаю, не хочу даже думать… Мы все можем совершить ошибку. Главное - искренне все осознать, покаяться и попросить прощения. Когда говорят, что надо их лишить футбола - это жестоко. Что же мы, будет на жестокость жестокостью отвечать? Наказать - да. То, что сейчас происходит с ними, с их семьями, их матерями, которые плачут - это сильное наказание.

Перед первым большим сольным концертом певица побывала на радио «Комсомольская правда»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ТЫ ВСЕГДА ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО ЗА ТОБОЙ СЛЕДЯТ»

- Среди российских знаменитостей у вас больше всего подписчиков в соцсети. Вы как-то написали: «Я не могла и мечтать, что столько людей будет за мной следить». А вам не страшно, что 14 миллионов фанатов следит за вашей жизнью?

- У нас в стране 157 миллионов человек (на самом деле 146 - Ред.). На меня подписано всего 14 миллионов. Где остальные? А Инстаграм - это возможность общаться с людьми из разных стран, плюс это отличная площадка, чтобы сообщать о своих проектах и продуктах.

- Но вы теперь не можете выйти в магазин без косметики или с соседом поругаться из-за парковки?

- Конечно могу выйти без макияжа. Если я выхожу и ругаюсь с соседом, то об этом никто не знает - я же это не снимаю!

- Зато в самолете могут исподтишка снять - недавно появилось видео, где вы с бокалом якобы пристаете к людям, чтобы они с вами выпили.

- К сожалению, у любой профессии есть две стороны. Это как раз негативная. Я летела в Тайланд в отпуск с друзьями. Я с ними общалась и никому ничего не предлагала. Но даже если бы я позволила себе выпить бокал шампанского в отпуске, в этом нет ничего зазорного. Но так преподнесли!

- Да хоть каждый день, главное в меру.

- Нет, каждый день нельзя - режим. Перед съемками и концертами только чай с лимоном, котлетки паровые, супчик куриный, сок свежевыжатый. Вообще, каждый в нашей стране и отдыхает и гуляет. Но артистам надо помнить, что их в любой момент кто-то может снять. Но мне не за что стыдиться.

За этот год у 32-летней певицы прибавилось и поклонников и недоброжелателейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ДАЮ СЕБЕ ДВА ГОДА НА ПОИСКИ МУЖИКА»

- А правда вы решили, что если до 35 лет не выйдете замуж, то усыновите ребенка?

- 35 будет уже через два года! Мужика надо за это время найти.

- Я знаю, некоторые ходят к экстрасенсам - у вас в Питере одна принимает, визит стоит 40 000 рублей…

- Я верю в себя, в свои силы. Хожу в церковь, молюсь и стараюсь позитивно мыслить.

- Но ты же не пошутила про приемного ребенка?

- Не пошутила. Безусловно, есть много разных вариантов, как можно завести ребенка без мужчины. Но тут…Не знаю, что со мной произошло на последних гастролях. Как заклинило - я так отчетливо представила, что у меня - девочка, мы одинаково одеты, я плету ей косички а она говорит - «мамочка моя». Но потом поняла, что для этого вроде как необходим мужчина. Я всегда мечтала о полноценной семье. Не хочу упустить время, чтобы ребенок появился в 40 или в 50 лет, хотя и так сейчас можно. Хочу быть молодой мамой - и на свадьбе своей дочери погулять, и бабушкой стать…Короче, до 35 живу а потом решаю вопрос.

- А разве это не дань стереотипам, когда замуж выходят и рожают не по желанию, а потому что надо, чтобы не хуже других?

- Мне без мужика хорошо! Так намного проще жить - я все могу сделать сама. Наоборот, я против стереотипов. Вы должны жить так, как вы чувствуете, а не как говорят родители и общество. Почему у нас такое количество разводов в стране? Потому что все происходит быстро и часто именно для того, чтобы выполнить некую программу. Мое желание ребенка возникло в сердце. А как в жизни произойдет - кто знает. Может я сейчас выйду из вашей радиостудии, и в кого-то влюблюсь. Я могу рассказывать, что занимаюсь любимым делом, готовлюсь к невероятному шоу. А может через десять лет я буду варить борщи и видеть в этом смысл своей жизни!

- Умеете варить борщ?

- Умею. Даже блинчики умею. Не такие тоненькие в дырочку, как делает моя бабушка, но тоже вкусные. Я и шарлотку пекла. Просто сейчас этим не занимаюсь - зачем мне борщ одной? А мои собаки едят специальный корм.

- Вы говорите как феминистка. А как относитесь к этому набирающему силу движению женщин, которые борются за свои права?

- Я люблю сильных целеустремленных женщин. Современный мир показывает, что женщины добиваются больших результатов, чем мужчины. Мы более стрессоустойчивы, так как можем выплескивать свои эмоции, что дает нам внутреннюю стабильность. Мы вообще можем все. Очень многие артистки рассказывают (а некоторые почему-то этим хвастаются) - вот, меня домогались, а мне предлагали деньги за секс… Может я какая-то не такая, но меня ни разу никто не потрогал за попу и за годы моей карьеры я не получала непристойных предложений.

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