Дневник голодающего депутата. Часть 4: Или недоедаешь, или покупаешь самое дешевое. И все равно в животе урчит!

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 3

Только прилетел в Саратов из Хакасии. Сил нет никаких. Мало того, что «министерская» диета вообще не способствует энергии, так еще и на губернаторских выборах — а ездил я в Абакан именно для этого — работы было много.

Энергии тотально не хватает, уже давно забросил спорт. Хотя всю жизнь старался находить время для какой-то физической активности.

К тому же в дороге соблюдать рацион еще неудобней, ведь готовить возможности нет. В итоге в самолете из Абакана в Москву я обошелся яблоком, а в поезде до Саратова разорился на лапшу быстрого приготовления.

С начала эксперимента прошло три с половиной недели, своему набору продуктов не изменяю. Из мяса — только курица, что-то другое не по карману. Основную часть рациона составляют овощи: картошка, морковка, лук. Это все, конечно, вкусно. Но однообразие надоедает. Пытался посмотреть, на что еще могу выкроить деньги в рамках своего лимита. Думал, может, рыбки какой-нибудь прикуплю. Нет, не сходятся тогда концы с концами.

"В поезде до Саратова разорился на лапшу быстрого приготовления".

Раньше жаловался вам, что очень не хватает сладкого. Кулек карамелек, на который у меня хватает денег, уходит первым. За прошедшее время, кажется, тяга организма к сладкому поутихла. Зато на днях поймал себя на мысли, что ужасно хочется сыра, творога или сметаны. Из молочных продуктов могу себе позволить пакет самого дешевого молока раз в неделю. Не знаю даже, можно ли то, что внутри, вообще называть молоком. Готовлю на нем каши.

Сейчас уже абсолютно ясно, что жизнь на прожиточный минимум обещает или недоедание, или питание низкокачественными продуктами. А ведь так в нашей стране живут миллионы! Это настоящая нищета.

Перед тем, как сесть на «министерскую» диету, сдал кровь на анализ по основным показателям. Когда закончу эксперимент обязательно повторю процедуру и пойду с результатами к врачу. Боюсь, ничего хорошего он мне не скажет.

КСТАТИ

Скандал с участием Николая Бондаренко и министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой разгорелся 12 октября. На заседании рабочей группы регионального парламента обсуждали, как изменить в регионе прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Чиновница предложила увеличить его на 288 рублей, депутат пытался убедить, что это очень мало. В пылу дискуссии Соколова заявила, что может составить сбалансированное меню на 3,5 тысячи рублей в месяц и посоветовала питаться «макарошками». Правда, сама от такого испытания отказалась. После волны народного возмущения министра уволили, а депутат, так и не дождавшись меню «министерской диеты», решил на своем опыте проверить, реально ли 30 дней питаться на такую сумму.

ЧАСТЬ 1

Главные продукты - картофель и морковь

Народный избранник решил на себе проверить, реально ли выжить, месяц питаясь на три с половиной тысячи рублей (подробности)

ЧАСТЬ 2

Депутат, решивший прожить на 3500 рублей в месяц: Недельный набор продуктов закончился на пятый день

Прошли первые семь дней эксперимента. Ну что могу сказать, это была далеко не самая сытая неделя моей жизни!

Настроение поганое. А как иначе, когда большая часть привычных продуктов недоступна? Колбаса, сыр, фрукты, овощи — это для меня на ближайший месяц непозволительная роскошь. А ведь я не на обитаемом острове живу. Вижу, как люди постоянно это едят: коллеги, подчиненные, родные... Просто пытка (подробности)

ЧАСТЬ 3

Дневник голодающего депутата. Часть 3: Сбросил шесть кило за две недели

Кажется, я каждый раз так говорю, но это была самая сложная неделя. Взвесился и ахнул — похудел почти на шесть килограмм. До начала эксперимента весил 94 кило, сейчас 88 с небольшим. А если год так питаться?! (подробности)