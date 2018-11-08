Дневник голодающего депутата. Часть 3: Сбросил шесть кило за две недели

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-08T13:22:53+03:00

Николай Бондаренко рассказал КП, как пытается прожить, питаясь на три с половиной тысячи рублей в месяц

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ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

Кажется, я каждый раз так говорю, но это была самая сложная неделя. Взвесился и ахнул — похудел почти на шесть килограмм. До начала эксперимента весил 94 кило, сейчас 88 с небольшим. А если год так питаться?!

К скудному рациону более-менее привык, как снова пришлось подстраиваться под обстоятельства. Отправился в командировку в Хакасию, тут в воскресенье губернаторские выборы. Но эксперимент решил не отменять!

Хотя, конечно, было сложно. Одна дорога чего стоит. Летел через Москву, часов пять. От Еды в самолете решил отказаться: показалось, что это будет как-то нечестно. Пришлось брать контейнеры со своей едой. Это было, во-первых, неудобно, во-вторых, некомфортно. На третьей неделе министерской диеты даже самолетный сэндвич с курицей выглядит привлекательно. Но все-таки отказался, ел свои макароны.

К скудному рациону депутат более-менее привыкФото: Личный архив

К счастью, в Абакане живу не в гостинице, а на квартире, так что есть возможность готовить себе, как дома. Вот сегодня был на завтрак омлет. Хотелось бы с колбасой и помидорами, но это я себе позволить уже не могу.

Еще боялся, что в Сибири продукты будут дороже, чем у нас. Но в целом — на одном уровне. Вот вчера яйца покупал, те же 40-50 рублей. Что-то даже дешевле. Говядина, например, рублей на сто меньше обойдется. К сожалению, даже при таком раскладе это не мой вариант. Только курица!

В Абакане у меня очень насыщенное расписание. Проходили митинги к годовщине Октябрьской революции, в воскресенье выборы. Энергии и сил катастрофически не хватает, буквально с ног валюсь. Вот организм и сжигает собственные запасы.

Гречка с молокомФото: Личный архив

По деньгам иду ровно, лишнего не трачу. Тут все очень просто: беру в магазин только те деньги, которые могу потратить. На неделю у меня 875 рублей.

Очень хотелось купить побольше сладкого. Обычно у меня грамм 300 карамелек. Но быстро понял, что это приведет к нескольким голодным дням.

Честно вам признаюсь, всю неделю боролся с желанием прекратить весь этот эксперимент и уже наконец-то нормально поесть. Но все-таки есть настрой месяц продержаться.

КСТАТИ

Скандал с участием Николая Бондаренко и министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой разгорелся 12 октября. На заседании рабочей группы регионального парламента обсуждали, как изменить в регионе прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Чиновница предложила увеличить его на 288 рублей, депутат пытался убедить, что это очень мало. В пылу дискуссии Соколова заявила, что может составить сбалансированное меню на 3,5 тысячи рублей в месяц и посоветовала питаться «макарошками». Правда, сама от такого испытания отказалась. После волны народного возмущения министра уволили, а депутат, так и не дождавшись меню «министерской диеты», решил на своем опыте проверить, реально ли 30 дней питаться на такую сумму.

ЧАСТЬ 1

Главные продукты - картофель и морковь

Народный избранник решил на себе проверить, реально ли выжить, месяц питаясь на три с половиной тысячи рублей (подробности)

ЧАСТЬ 2

Депутат, решивший прожить на 3500 рублей в месяц: Недельный набор продуктов закончился на пятый день

Прошли первые семь дней эксперимента. Ну что могу сказать, это была далеко не самая сытая неделя моей жизни!

Настроение поганое. А как иначе, когда большая часть привычных продуктов недоступна? Колбаса, сыр, фрукты, овощи — это для меня на ближайший месяц непозволительная роскошь. А ведь я не на обитаемом острове живу. Вижу, как люди постоянно это едят: коллеги, подчиненные, родные... Просто пытка (подробности)