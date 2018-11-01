2018-11-01T19:25:05+03:00
В мире

Тело саудовского журналиста растворили в кислоте

Как стало известно, такой версии придерживаются турецкие власти
Дарья ИВАШКИНА
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Саудовский журналист Джамал ХашкаджиСаудовский журналист Джамал ХашкаджиФото: REUTERS
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‍Как рассказал высокопоставленный турецкий чиновник, в Анкаре придерживаются мнения, что убийцы растворили расчлененное тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в кислоте. Причем турецкие власти считают, что таким способом от улик избавлялись либо на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где и был убит корреспондент, либо в расположенной по соседству резиденции генерального консула.

Эту версию подтверждают, в частности, следы биологического происхождения, найденные ранее в саду саудовского дипломатического ведомства, пишет газета The Washington Post, в котором работал Хашкаджи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамал Хашкаджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле и больше оттуда не вышел. А 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели корреспондента в диппредставительстве.

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