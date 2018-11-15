2018-11-15T21:08:26+03:00
Наука

Обнаружена планета у звезды Барнарда - одной из ближайших к Солнцу

Астрономы называют обнаруженную планету супер Землей
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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До новой супер Земли 6 световых лет.До новой супер Земли 6 световых лет.
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До звезды Барнарда 6 световых лет. Совсем немного по космическим меркам. Система Центавра, конечно ближе — всего в 4 световых годах. Но в ней три звезды, связанные друг с другом гравитационными силами, а звезда Барнарда — сама по себе - одиночная. Но не одинокая. Как объявили астрономы Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory) на орбите соседки находится планета, котору назвали Barnard's Star b.

Звезда Барнардда чуть дальше, чем звезды системы Центавра.

Звезда Барнардда чуть дальше, чем звезды системы Центавра.

Планету обнаружили с помощью так называемого высокоточного искателя планет - телескопа-спектрограф HARPS (ESO’s planet-hunting instrument ). Он ищет планеты, определяя аномалии в движении звезд. Если у звезды есть спутники, то, вращаясь вокруг, они влияют на нее - заставляют колебаться. Звезда меняет скорость. И эти колебания точно фиксирует искатель.

Barnard's Star b стала второй по близости к нам - из числа обнаруженных за пределами Солнечной системы, разумеется. Самая близкая - недавно открытая Проксима Центавра Б (Proxima Centauri b), которая расположена у Проксимы Центавра — одной из звезд тройной системы Центавра, до которой чуть больше 4 световых лет.

Астрономы причислили Barnard's Star b к так называемым супер Землям — к каменистым планетам, которые заметно больше той, на которой мы живем. Соседка массивнее Земли в 3,2 раза. Год на ней длится 233 земных дня.

Звезда Барнарда, приютившая у себя под боком планету, красный карлик - маленький и тусклый. Греет слабо. Планета получает от него всего 2 процента того тепла, которое Солнце дает Земле, хотя находится в два раза ближе к своему светилу.

Таким астрономы представляют себе пейзаж второй по близости к нам экзопланеты.

Таким астрономы представляют себе пейзаж второй по близости к нам экзопланеты.

Астрономы полагают, что на этой самой «b» весьма прохладно — до минус 170 градусов по Цельсию. И скорее всего этот мир основательно заморожен. Но не обязательно, что он совсем уж безжизненный. Не исключено, что Barnard's Star b покрыта ледяной коркой — хотя бы местами, под которой может находиться жидкая вода. Как на спутнике ЮпитераЕвропе, которую считают перспективной для поисков внеземной жизни, планируют экспедиции.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Звезда Барнарда летит к Солнцу

Звезду Барнарда открыл американский астроном-любитель Эдвард Барнард в 1916 году. Ее масса — примерно 17 процентов солнечной, светимость в 2300 раз слабее. Видна в созвездии Змееносца.

Звезда Барнарда примерно в 2 раза старше Солнца, весьма спокойна - в смысле вспышек.

Звезда Барнарда быстро перемещается. И не только по небосводу. Однажды она станет самой близкой к нам — ближе, чем звезды системы Центавра. В 11800 году до нее будет 3,8 световых лет.

Звезда Барнарда видна в созвездии Змееносца.

Звезда Барнарда видна в созвездии Змееносца.

Не исключено, что Barnard's Star b — не единственная планета у звезды. В конце 1960-х годов некоторые астрономы полагали, что там аж три планеты, размером примерно с Юпитер. Но пока нашлась лишь одна. И гораздо меньше Юпитера.

О том, чего можно ожидать, добравшись до Проксимы Центавра Б, читайте НАСА: похоже, что планета у ближайшей к Солнцу звезды обитаема

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