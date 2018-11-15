Обнаружена планета у звезды Барнарда - одной из ближайших к Солнцу

До звезды Барнарда 6 световых лет. Совсем немного по космическим меркам. Система Центавра, конечно ближе — всего в 4 световых годах. Но в ней три звезды, связанные друг с другом гравитационными силами, а звезда Барнарда — сама по себе - одиночная. Но не одинокая. Как объявили астрономы Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory) на орбите соседки находится планета, котору назвали Barnard's Star b.

Звезда Барнардда чуть дальше, чем звезды системы Центавра.

Планету обнаружили с помощью так называемого высокоточного искателя планет - телескопа-спектрограф HARPS (ESO’s planet-hunting instrument ). Он ищет планеты, определяя аномалии в движении звезд. Если у звезды есть спутники, то, вращаясь вокруг, они влияют на нее - заставляют колебаться. Звезда меняет скорость. И эти колебания точно фиксирует искатель.

Barnard's Star b стала второй по близости к нам - из числа обнаруженных за пределами Солнечной системы, разумеется. Самая близкая - недавно открытая Проксима Центавра Б (Proxima Centauri b), которая расположена у Проксимы Центавра — одной из звезд тройной системы Центавра, до которой чуть больше 4 световых лет.

Астрономы причислили Barnard's Star b к так называемым супер Землям — к каменистым планетам, которые заметно больше той, на которой мы живем. Соседка массивнее Земли в 3,2 раза. Год на ней длится 233 земных дня.

Звезда Барнарда, приютившая у себя под боком планету, красный карлик - маленький и тусклый. Греет слабо. Планета получает от него всего 2 процента того тепла, которое Солнце дает Земле, хотя находится в два раза ближе к своему светилу.

Таким астрономы представляют себе пейзаж второй по близости к нам экзопланеты.

Астрономы полагают, что на этой самой «b» весьма прохладно — до минус 170 градусов по Цельсию. И скорее всего этот мир основательно заморожен. Но не обязательно, что он совсем уж безжизненный. Не исключено, что Barnard's Star b покрыта ледяной коркой — хотя бы местами, под которой может находиться жидкая вода. Как на спутнике Юпитера — Европе, которую считают перспективной для поисков внеземной жизни, планируют экспедиции.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Звезда Барнарда летит к Солнцу

Звезду Барнарда открыл американский астроном-любитель Эдвард Барнард в 1916 году. Ее масса — примерно 17 процентов солнечной, светимость в 2300 раз слабее. Видна в созвездии Змееносца.

Звезда Барнарда примерно в 2 раза старше Солнца, весьма спокойна - в смысле вспышек.

Звезда Барнарда быстро перемещается. И не только по небосводу. Однажды она станет самой близкой к нам — ближе, чем звезды системы Центавра. В 11800 году до нее будет 3,8 световых лет.

Звезда Барнарда видна в созвездии Змееносца.

Не исключено, что Barnard's Star b — не единственная планета у звезды. В конце 1960-х годов некоторые астрономы полагали, что там аж три планеты, размером примерно с Юпитер. Но пока нашлась лишь одна. И гораздо меньше Юпитера.

О том, чего можно ожидать, добравшись до Проксимы Центавра Б, читайте НАСА: похоже, что планета у ближайшей к Солнцу звезды обитаема