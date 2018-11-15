Меня смешит, когда молодые люди говорят: «Нам бы в Советский Союз»!

Те, кто хоть раз побывал на его концертах, стараются не пропускать выступления Малинина. Имя Александра не появляется в светских сводках, но на его концертах всегда аншлаги. Он никогда в жизни не пел под фонограмму, что в наше время почти немыслимо. Может, поэтому певец популярен сегодня не меньше, чем на заре карьеры.

«ФИЗИЧЕСКИ Я КРЕПОК, СВЕЖ И ДАМ ФОРУ МНОГИМ»

- Я посмотрела на ваш концертный график и не понимаю, как вы выживаете? У вас концерты каждый день!

- Да, сейчас отыграл 32-й по счету концерт в гастрольном туре, - отвечает Александр бодрым голосом. - Когда спортсмен тренируется каждый день, он становится сильнее, потому что его мышцы в тонусе. Также и у вокалистов: чем больше мы поем, тем лучше звучит голос. Стараюсь держать себя в физической и духовной форме.

- В юбилей тоже будете тренировать голос?

- Я много раз работал в день рождения. Но сейчас буду праздновать, отдыхать, наслаждаться общением с друзьями, которых видишь раз в год от дня рождения - до дня рождения. Будет настоящий юбилейный банкет, приглашено 200 гостей.

- Мы не поверили, что вам уже 60 лет. А вы верите?

- Если бы вы мне сказали, что мне 50, я бы удивился - уже? Мой биологический возраст лет 40-45 лет. Физически я абсолютно крепок, свеж, здоров и еще могу дать фору многим.

- Отжимаетесь? Фитнес? Бассейн?

- Движение в мой жизни обязательно. Кардионагрузки, растяжки. Если нет гирь с собой, то есть резинка, с которой можно делать много упражнений. Я занимаюсь прямо в номере отеля. Когда есть возможность, хожу в фитнес-зал в гостинице.

- А диеты?

- Стараюсь не переедать. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно полностью убрать сладкое, хлеб и пить побольше воды, как минимум 2,5-3 литра в день. Это под силу каждому. Нужно правильно относиться к своему здоровью и духу. Очень важно, что я долго живу в семье, где настоящая искренняя любовь, полное благополучие, где растут дети, которые радуют своими успехами в учебе и в творчестве. И нужно вовремя проходить диспансеризацию - быть в курсе состояния организма.

- Чувствуется влияние вашей супруги Эммы.

- В моей семье живет доктор, кандидат медицинских наук. Она точно знает, какие мне нужно пить витамины, вовремя посылает меня к тому или иному врачу, на обследования. Мне повезло, что я встретил такую чудесную женщину - свою вторую половину. Наверное, не каждому в этой жизни суждено.

Александр Малинин с супругой Эммой, дочерью Устиньей и сыном ФроломФото: Евгения ГУСЕВА

- Вашим младшим детям совсем скоро 18. Не боитесь отпускать их в самостоятельную жизнь?

- Им еще два года до окончания школ - они получают образование в Германии. Оценки хорошие, а немецкий язык сдают даже лучше, чем немцы. Устинья хочет стать оперной певицей, будет поступать в консерваторию, уже занимается с педагогами. А Фрол поступил в художественное училище при Академии художеств в Мюнхене. Они определились в своей профессии.

- О вашем старшем сыне Никите ничего не слышно после его большого успеха на «Фабрике звезд». Куда он пропал?

- «Фабрикантов» не так уж много сейчас слышно - на сцене остались единицы. У Никиты был сложный психологический период, который было тяжело перенести, ведь такая слава на него свалилась.

- Звездная болезнь?

- Нет, этого не было. Но когда обрушилось столько внимания, он не был к этому готов. Никита решил сделать паузу, но она оказалась слишком длинной и многого уже не вернуть. Сейчас он успешно пишет клубную танцевальную музыку, сочиняет песни, сам выступает, ему это нравится. Я не очень понимаю клубную музыку, также, наверное, как и он не очень понимает жанр романса. Но он реализовался, стал взрослым мужчиной, создал семью.

Те, кто хоть раз побывал на его концертах, стараются не пропускать выступления МалининаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

« В РЕВОЛЮЦИЮ Я БЫ ДРАЛСЯ ЗА «БЕЛЫХ»»

- Один из ваших почитателей в Сети написал: «Можно драть горло, участвовать в бесконечных ток-шоу, а можно уйти с ТВ и узнать, что тебя ждут и уважают». Это так?

- Разные мнения по этому поводу могут быть. Джо Кокер тоже драл глотку, но поклонников у него меньше не становилось. А ток-шоу, я этого терпеть не могу, стараюсь не ходить никуда, не люблю это...

- У вас был один опыт (7 лет назад певец в эфире ток-шоу узнал, что дочь певицы Ольги Зарубиной - его ребенок. Он пытался наладить отношения с Кирой, но девушка исчезла из его жизни также внезапно, как и появилась, - Ред.)...

- Меня однажды обманули - заманили на одну из программ. Если бы я знал последствия, я бы никогда не пошел.

- То есть, вы в стороне от шоу-бизнеса?

- Да, я в стороне. Потому что мой жанр романса неформатный что ли, для телевидения и радиостанций. Поэтому и говорят, что я иду своей параллельной тропинкой. Но я не подвел мою публику - всегда с ней искренен, и она мне платит преданностью. А шоу-бизнес - это бизнес, люди зарабатывают деньги. Сегодня на студии можно песню даже не по слову, а по букве записать. Подтянуть все и будет звучать достаточно выразительно. Такая запись может стать хитом. А дальше можно ездить, открывая рот под фонограмму, презирая зрителей. Сколько через мою жизнь прошло таких «звездулек». А где они сейчас? Уже другие на пятки наступают. Сегодня молодежи нужнее эти артисты, на которых они равняются: хотят много зарабатывать, также одеваться, также губы дуть. Но всему свое время. Мы же тоже были молодыми и нас тоже не понимали наши мамы, папы и бабушки.

- Вы скучаете по Советскому Союзу?

- По молодости скучаю, а по Советскому Союзу нет, абсолютно. Меня смешит, когда молодые люди говорят: «Нам бы в Советский Союз»! Они сейчас могу свободно выражаться, а в СССР человек даже на кухне боялся лишнего сказать. При нынешней свободе я бы никогда в жизни не хотел вернуться в те времена. Я прошел через такие препятствия! Если у тебя не было диплома хотя бы музыкального училища, ты не имел права быть профессиональным артистом. Будь ты трижды гением, тебя не допустили на сцену. Не было свободы творческой самореализации. Не было и денег. А когда появлялись, невозможно было ничего купить. Я не люблю эту пору. Думаю, в революцию я бы дрался за «белых» и, наверное, также на пароходе уплыл бы куда-нибудь в Константинополь.

- А в политику вас не тянет?

- В политику я однозначно не пойду, потому что как только я начну ею заниматься, моя публика превратится в электорат. А это страшная вещь, потому что электорат всегда делится на много частей. Лучше все-таки быть певцом и иметь преданного зрителя. А из артистов в политику, мне кажется, идут только те, кто не сумел реализоваться в творчестве.

- Вы изменили прежний образ - тяжело было расстаться с длинными волосами?

- Хвост отпал сам за ненадобностью. Пришло время постричься, но волосы из парикмахерской принес домой - хвост хранится в моей коллекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малинин рассказал историю любви дворянина и вампирши

Певец записал песню на стихи Гуцериева и снял мистический клип (подробности)

Александр Малинин подал иск на бывшую жену

Певец возмущен откровениями Ольги Зарубиной (подробности)