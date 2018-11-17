2018-11-17T19:42:03+03:00
Общество

Умер певец Евгений Осин

Артисту было всего 54 года
Дарья ИВАШКИНА
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Евгений Осин умер в возрасте 54 летЕвгений Осин умер в возрасте 54 летФото: ТАСС
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В субботу, 17 ноября, появилась информация о том, что умер певец Евгений Осин. Как стало известно, артист скончался в возрасте 54 лет.

Причина смерти пока не известна.

Евгений Осин - советский и российский певец, музыкант и автор песен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евгений Осин - советский и российский певец, музыкант и автор песенФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, стоит отметить, что Осин долгое время страдал алкогольной зависимостью. Однако пытался с ней бороться. В частности, музыкант лечился в Таиланде. Однако, вернувшись в Россию, певец начал неплохо зарабатывать на ток-шоу и в конце концов взялся за старое.

При этом певец до последнего гонял на мотоцикле и даже попал в аварию несколько месяцев назад. Так, в мае Евгений Осин ехал в ГИБДД на своем новом байке, намереваясь поставить его на учет, однако неподалеку от своего дома, упал и серьезно повредил себе ногу.

Осин долгое время страдал алкогольной зависимостью Фото: Первый канал

Осин долгое время страдал алкогольной зависимостьюФото: Первый канал

СПРАВКА «КП»

Евгений Осин - советский и российский певец, музыкант и автор песен. Известен такими песнями, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо» и «Попутчица».

Борис Ельцин танцует с Евгением Осиным.

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КСТАТИ

Евгений Осин начал спиваться из-за огромных гонораров

С бутылкой наперевес Евгения Осина сейчас можно встретить чаще, чем с гитарой. Увы, после возвращения из Таиланда, где музыкант лечился от многолетней алкогольной зависимости, Осин снова взялся за старое (подробности).

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