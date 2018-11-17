В субботу, 17 ноября, появилась информация о том, что умер певец Евгений Осин. Как стало известно, артист скончался в возрасте 54 лет.

Причина смерти пока не известна.

Евгений Осин - советский и российский певец, музыкант и автор песенФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, стоит отметить, что Осин долгое время страдал алкогольной зависимостью. Однако пытался с ней бороться. В частности, музыкант лечился в Таиланде. Однако, вернувшись в Россию, певец начал неплохо зарабатывать на ток-шоу и в конце концов взялся за старое.

При этом певец до последнего гонял на мотоцикле и даже попал в аварию несколько месяцев назад. Так, в мае Евгений Осин ехал в ГИБДД на своем новом байке, намереваясь поставить его на учет, однако неподалеку от своего дома, упал и серьезно повредил себе ногу.

Осин долгое время страдал алкогольной зависимостьюФото: Первый канал

СПРАВКА «КП»

Евгений Осин - советский и российский певец, музыкант и автор песен. Известен такими песнями, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо» и «Попутчица».

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