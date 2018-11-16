«Степаненко боится, что Петросян снова женится»: адвокат рассказал, что после развода юморист начнет новую жизнь
В пятницу, 16 ноября Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. С этого дня они больше не муж и жена. Однако чья именно это заслуга - вопрос. Обе стороны настаивают на том, что сегодняшний развод это их инициатива.
— Процесс о расторжении брака рассмотрели по существу, после того, как прошёл срок, который попросил Петросянц для примирения и мировых процедур, - заявила «КП» Елена Забралова, адвокат Елены Степаненко. - По его ходатайству ему был предоставлен срок 3 месяца. Так как этот срок истёк, произошло расторжение брака. Мы с этим требованием обратились, мы настаивали на нем.
— Как прошло второе заседание о разделе имущества?
— Его отложили.
Адвокат Елена Забралова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
— Возможно, решили кому какие квартиры достанутся?
— По этому пока ничего не решали вообще, мы только предоставили опись имущества.
— Елена Григорьевна довольна процессом?
— Расторжение брака было ее требованием, - подчеркнула она.
Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?
Адвокат Евгения Петросяна с заявлением коллеги не согласен:
— Враньё! Нет! - комментирует «Комсомолке» Сергей Жорин. - Она сегодня говорила, что якобы Петросян просил срок на примирение. Я удивился, суд удивился. Такого не было. Это все неправда. Просто они потерпели фиаско. И надо что-то рассказывать. Степаненко будет рассказывать, что она подала. На самом деле удовлетворили наши требования. Судья спросила: «Почему вы не развелись через ЗАГС, ведь у вас нет общих детей?». И я представил доказательства, что Степаненко уклонялась от похода в ЗАГС. Мы предлагали все решить миром, непублично. Но все случилось так, как случилось. Двигаемся дальше.
Ни Елена Степаненко, ни Евгений Петросян на суд не явились.
— Наверное, это не самое приятное мероприятие, - объяснил Жорин прессе после суда. - Принято всем приходить на регистрацию брака. На расторжение мало кто приходит. Но можно поздравить Евгения Вагановича. Он сейчас в фитнес клубе, занимается спортом. Открылась новая страница жизни Петросяна. Наконец-то этот вопрос затягивания расторжения брака со стороны Степаненко мы преодолели. По разделу имущества тоже сдвинулась с мертвой точки.
Ещё одна приятная новость - удалось добиться разблокировки счета Евгения Вагановича, теперь он может платить коммуналку.
В общей сложности юмористы прожили в браке 29 лет:
— Ноябрь для Петросяна - знаковый. Брак со Степаненко зарегистрирован в ноябре 1989 года и расторгнут в ноябре уже 2018-го, - уточнил Жорин.
— Не собирается ли Петросян вступить в новый брак?
— С точки зрения закона, так как брак расторгнут, Евгений Ваганович при желании может вступить в новый брак. Есть ли желание? Лучше спросить у него. Петросян новости о разводе порадуется. Он, собственно, и так не унывает: залы у него битком, зритель идёт. Сейчас у него новая жизнь, новая страница. Я поздравляю Евгения Петросяна с этим!
Адвокат Евгения Петросяна Сергей ЖоринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
— Что движет Степаненко?
— Затягивая процесс, она опасается, что Петросян снова вступит в брак. Могу сообщить, что обоснованно опасается. Степаненко позиционирует себя как человека, глубоко верующего. А обида не может двигать верующим человеком. Нас религия учит прощать. Было бы за что. Хотя в данном случае не за что. Я напомню, что они не живут как муж и жена уже больше 15 лет, каждый сам по себе. Длительное время сохранялся творческий союз, который, по моему мнению, Степаненко как раз и разрушила этим тайным вероломным обращением в суд. Но все происходит по закону и так, как я сказал Степаненко полгода назад.
— По разделу имущества есть подвижки?
— Степаненко же не просто так объединила иски о разделе и разводе. И поскольку раздел имущества процесс длительный, она хотела не дать Петросяну развестись долгие годы. Но сегодня брак расторгнут и они настроены все форсировать, так как затягивать теперь нет смысла. Я раз в 10-й предложил представителям или бывшим уже супругам встретиться и поделить культурные ценности. Но представитель Степаненко категорично заявила, что Елена Григорьевна не желает ни с кем встречаться и обсуждать, но хочет ускорить процесс. Это вещи взаимоисключающие.
Сергей Жорин - о разводе Петросяна со Степаненко.Адвокат известного комика рассказал, почему этот процесс получит продолжениеЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
Для Евгения Вагановича, я так понимаю, ключевым вопросом было расторжение брака. И сейчас, если Степаненко угодно, пусть этот процесс длится хоть годами, хоть тысячелетиями. Петросян теперь свободен, брак расторгнут, деньги есть. Степаненко оказалась в том капкане, который ставила.
— Есть ли вероятность, что они разделят имущество до конца года?
— Вероятности практически нет. Это может произойти при одном условии, если Степаненко захочет встретиться с Петросяном и большую часть имущества поделить путём подписания соглашения. Через суд до конца года поделить имущество нереально. Ещё смотря какого года. В описи около 5000 единиц культурных ценностей, каждую нужно оценить, а оценка ещё не назначена. Но Петросяну торопиться некуда.
Как уже писала «КП», юмористам предстоит через суд разделить элитную недвижимость, счета и коллекцию искусства. Все это грубо оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
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