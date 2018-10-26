Адвокат: «Петросяну и Степаненко предстоит разделить около 5 тысяч предметов искусства, оценка которых займет несколько лет»

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-26T18:24:04+03:00

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С середины лета знаменитый творческий и семейный дуэт выясняет отношения в суде. Пара Петросян-Степаненко больше не выступает, не гастролирует и не живет вместе. Причины до сих пор туманны. Ни 73-летний Евгений Ваганович, ни 65-летняя Елена Григорьевна не расположены рассказывать публике о том, из-за чего они решили развестись после 33 лет брака.

Молчание артистов породило массу слухов и домыслов о том, что всему виной другая женщина. Так это или нет, покажет время. Пока же Петросян официально женат. Больше трех месяцев суд никак не разведет артистов. Защита юмориста делала все возможное, чтобы ускорить процесс. И в пятницу, 26 октября суд пошел стороне Петросяна навстречу.

- Самое радостное событие, что мы все-таки добились выделения в отдельное производство требования о расторжении брака, - объясняет адвокат Сергей Жорин. - Теперь один иск с требованиями о расторжении брака и разделе имущества, превратился в два самостоятельных процесса. Только говорил с Петросяном, он очень рад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663285" frameborder="0"></iframe> Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?

- Что это даст?

- Вероятнее всего Петросян станет холостым до конца года. Уже в середине ноября их могут развести, - продолжает защитник. - Но это зависит от Степаненко, которая скорее всего будет возражать и может попросить срок на примирение.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для чего ей это?

- Думаю, основная задача Степаненко была максимально затянуть расторжение брака, не дать Петросяну развестись. Потому что когда он разведется, то имеет теоретическую возможность вступить в новый брак. Тогда Степаненко перестает быть наследником первой очереди. Это, мне кажется, для нее важный момент. Сегодня она имеет 50 процентов супружеской доли и еще 25% как наследник первой очереди, если вдруг, не дай Бог, Евгений Ваганович уйдет из жизни до расторжения брака. А после того, как брак будет расторгнут, Степаненко теряет наследственную долю. Поэтому они и возражали против выделения требования о расторжении брака в отдельное производство. К тому же развестись можно было тихо-мирно было через ЗАГС, тем более Петросян не возражал. Суд согласился с нашим доводом о том, что действительно процесс затягивается. Это вызвало недовольство наших оппонентов.

- Как обстоят дела с разделом имущества?

- В вопросе о разделе имуществе конца и края не видно. Приставы наконец-таки закончили опись имущества, которая проводилась несколько месяцев. Это около 5000 предметов, которые сейчас предстоит оценить. Оценка может занять несколько лет. При этом Евгений Петросян предлагал и предлагает поделить предметы искусства самим, встретиться в квартире и решить, кому то, а кому это. Тут мы встречаем противодействие.

- Что насчет счетов? Они по-прежнему заблокированы и долги по коммуналке продолжают расти?

- Да. Но мы обсуждали, чтобы разблокировать счет. Степаненко не возражает, но предлагает разблокировать счет, на котором денег нет. Как Петросян будет платить за коммуналку? Теперь идет спор о том, какой же разблокировать счет. Это рассмотрят на следующем заседании.

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