«Как змея вползла в доверие к Степаненко»: 29-летняя помощница юмориста сначала помогала его жене

СЕГОДНЯ 15:22 2018-08-05T15:44:14+03:00

Татьяна Брухунова приехала в столицу из Тулы, где училась в школе с биологическим уклоном Фото: СОЦСЕТИ

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Для многих поклонников Евгения Петросяна и Елены Степаненко развод комиков не стал новостью. Как оказалось, они давно подозревали, что рядом с мэтром эстрады появилась новая дама — его директор 29-летняя Татьяна Брухунова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

Татьяна — выпускница Московского университета искусства и культуры (МГУКИ), по образованию она арт-менеджер. Девушка приехала в столицу из Тулы, где училась в школе с биологическим уклоном. Еще до переезда в Москву Татьяна состояла в фан-клубе певца Авраама Руссо, вместе с другими поклонниками вела его фан-сайт.

Потом Брухунова увлеклась юмористическим шоу «Кривое зеркало». На фанатских сайтах этого проекта можно встретить фотоотчеты Татьяны с концертов юмористов. Судя по всему, в это же время девушка стала поклонницей и самого Евгения Петросяна. По началу общение народного артиста РСФСР и Татьяны проходило через тогдашнюю помощницу Петросяна Ирину. Брухунова собирала вопросы от фанатов юмориста и просила помощницу Евгения Вагановича устроить ей встречу с кумиром. Видимо, на этих фан-встречах и состоялось личное знакомство Татьяны с Евгением Вагановичем. Затем новая ступень — Брухунова становится администратором сайта Елены Степаненко.

Татьяна — выпускница Московского университета искусства и культуры (МГУКИ), по образованию она арт-менеджер.Фото: СОЦСЕТИ

- Помню как Брухунова сюсюкала со Степаненко, когда вела только ее сайт. Тоже столько елея разливала. А Степаненко ей была нужна как трамплин для достижения цели. Как змея вползла к ней в доверие, - говорит поклонница «Кривого зеркала» Алла.

Так и получилось - очень быстро Татьяна стала вести сайт самого Евгения Вагановича. По словам фанатов артиста, в 2013 году его все чаще стали видеть с Татьяной - она неотступно была рядом с ним на гастролях, сопровождала метра на деловых встречах.

Татьяну Брухунову уже наградили прозвищем "вторая Виталина", ведь как и Армен Джигарханян, Евгений Петросян в 2014 году назначил помощницу художественным руководителем своего «Театра миниатюр».

- Не понимаю, почему вы всех собак спустили на Татьяну Брухунову? Я видела ее несколько раз на съемках. Очень эффектная девушка. Она мне показалась милой и внимательной. Вела себя учтиво. Зачем нам совать нос в чужую семью? «Кривое зеркало» - это одна тема, а личная жизнь Петросяна и Степаненко - другая, - написала еще в 2013 году на сайте «Кривого зеркала» поклонница Петросяна Милена Светлана.

А потом поклонники Евгения Вагановича начали отмечать, что Татьяна сильно изменилась, попав в близкое окружение Петросяна. Внешне она стала практически копией молодой Елены Степаненко: стройная, в очках, обрамленных эффектной оправой. Плюс еще одна деталь — Брухунова все чаще демонстрирует в соцсетях свой новый роскошный гардероб: шикарные шубы, сумки от Dior (261 500 рублей), Louis Vuitton (за 82 500 рублей), Chanel (352 тысячи рублей).

Елена Степаненко в молодости и Татьяна Брухунова очень похожиФото: СОЦСЕТИ

С недавних пор Евгения Вагановича с помощницей стали видеть вместе и не только на официальных мероприятиях. Так в этом году пара была замечена на одном из спектаклей Студии театрального искусства Сергей Женовача. Часто видят Евгения Вагановича и Татьну в бутике дизайнера Бэллы Потемкиной. Оттуда юморист и его помощница всегда уходят с большими пакетами, заполненными женскими нарядами.

Брухунова все чаще демонстрирует в соцсетях свой новый роскошный гардеробФото: СОЦСЕТИ

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