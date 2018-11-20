Как подготовиться к прививке: 5 важных правил

Прививка давно уже стала привычной в современном обществе и не требует специальной подготовки. Тем не менее, есть определенные правила, которые сделают процесс проще и помогут справиться с возможными последствиями. Конечно, эти правила не действуют в случае экстренных прививок – например, когда в вашем районе выявили случай заболевания менингитом. Но если речь идет о плановой прививке, у вас есть определенная свобода действий.

Правило №1. Убедитесь, что вы или ребенок здоровы.

Лучше всего перед прививкой посетить врача и убедиться, что у вас все в порядке со здоровьем. Не стоит делать прививку в течение 2 недель после болезни – дайте организму возможность восстановиться. Если у вас есть хронические или аллергические заболевания, дождитесь периода ремиссии.

Правило №2. Избегайте потенциальных источников заразы.

Врачи рекомендуют за 2-3 дня до и после прививки не гулять в общественных местах, ограничить походы в кафе, парки и кино и не ездить в общественном транспорте. Ограничьте общение с посторонними людьми. Это уменьшит вероятность подхватить стороннюю инфекцию, развитие которой увеличит нагрузку на иммунную систему.

Правило №3. Не меняйте образ жизни.

Не стоит пить специальных лекарств, чтобы повысить иммунитет, есть непривычные продукты или резко начинать закаливание. Это может повлиять на иммунный баланс и даже вызвать аллергические реакции, даже если вам или вашему ребенку они не свойственны.

Правило №4. Узнайте, какой вакциной вас планируют прививать.

От типа и качества вакцины зависит, насколько легко организм перенесет вакцинацию и насколько велика вероятность формирования необходимого специфического иммунного ответа с первого раза. Многие вакцины требуют повторной вакцинации по определенному графику, чтобы сформировать стойкий иммунный ответ на инфекцию.

Правило №5. Не сидите в очереди в поликлинике.

Очень часто болезнь после прививки – это не последствия самой вакцинации, а итог пребывания в компании больных людей. Если у вас есть возможность, займите очередь и погуляйте на улице, пока она не подойдет. Если такой возможности нет, отойдите подальше от скоплений людей. Также неплохо себя зарекомендовало промывание слизистой носа физраствором: он помогает смыть бактерии и вирусы механическим путем, ограничивая их проникновение в организм.