Интерпол может возглавить россиянин - брат постпреда Украины в ОБСЕ

Настоящие индийские страсти разгорелись вокруг выборов нового главы Интерпола, которые должны состояться в среду. Один из претендентов на этот пост - россиянин Александр Прокопчук, что, естественно, Киеву - как серпом по самостийности. Украина даже пригрозила выйти из Интерпола, если гражданин России встанет во главе международной полиции. Большая потеря для мирового правопорядка, ну да Бог с ними.

Куда серьезнее письмо американских сенаторов, которые призвали администрацию президента США и членов Генассамблеи Международной организации уголовной полиции голосовать против россиянина, сравнив ситуацию с «лисой во главе курятника». Дескать, Москва «злоупотребляет Интерполом» с целью «преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов».

- Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации, - прокомментировал письмо пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но вернемся к Индии. Точнее, к Украине. Как оказалось, у Александра Прокопчука, уроженца Житомирской области незалежной и выпускника Киевского госуниверситета имени Шевченко, есть родной младший брат Игорь - гражданин Украины. Причем, не рядовой гражданин. Бывший посол Неньки в Литве сегодня возглавляет постпредство страны в ОБСЕ.

И тут по украинскому сегменту соцсетей, конечно, пронесся тревожный ропот, дескать, как же глубоко «москальские» агенты пустили корни в незалежном политистеблишменте. Но замглавы МИД Украины Сергей Кислица, подтвердив «компрометирующее» родство, поспешил успокоить сограждан: «Более чем за 25 лет работы в МИД Украины я встречал только с десяток послов, которые были настолько преданы делу защиты интересов Украины, как Игорь Прокопчук. Нынешняя ситуация должна больше волновать российскую ФСБ, ведь иметь такого родственника, как Игорь Прокопчук, – это тот еще компромат, если хотите».

Игорь Прокопчук возглавляет постпредство Украины в ОБСЕ. ФОТО osce.org

Про ФСБ Кислица конечно глупость сказал. Александр Прокопчук во внутренних органах служит уже 15 лет, семь из которых - начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России. А с 2016 года является вице-президентом Интерпола. Но курьез лишний раз показал, что у Украины с Россией куда больше общего, чем с кем бы то ни было на этой планете. И с 2014 года линия фронта прошла не по оперативным картам, а семьям. И пошел, как у Шолохова, «брат на брата и сын на отца». Впрочем, у Александра и Игоря Прокопчука могут оставаться вполне дружеские родственные отношения. За рамками политической риторики.

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