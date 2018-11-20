2018-11-20T06:28:05+03:00
Политика

Американские сенаторы выступили против избрания россиянина главой Интерпола

Группа законодателей США обратилась к президенту Трампу с просьбой этому помешать
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-президент Интерпола Александр Прокопчук. Фото: Пресс-служба МВД РоссииВице-президент Интерпола Александр Прокопчук. Фото: Пресс-служба МВД России
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Четверо американских сенатов от обеих партий опубликовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором они просят главу Белого дома повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола и не дать россиянину Александру Прокопчуку возглавить организацию.

В послании, текст которого разместила на своем сайте сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джен Шахин, говорится, якобы Россия «на постоянной основе злоупотребляет Интерполом, чтобы сводить счеты и преследовать политических противников, диссидентов и журналистов». А избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола, как утверждают авторы письма, – «все равно что запустить лису в курятник». Под воззванием к Трампу, кроме Шахин, подписались республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер, а также демократ Крис Кунс.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее британская газета The Times назвала россиянина Прокопчука несомненным фаворитом в предстоящей борьбе за пост главы Международной организации уголовной полиции. После этого Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе, если его возглавит представитель России.

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