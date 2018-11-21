Последняя любовь Евгения Осина Елена Скорнякова: Женя скрывал свою внебрачную дочь 13 лет

Тело артиста обнаружила в его столичной квартире сестра. Певцу было всего 54 года.

- Евгения погубил алкоголизм, - заявила подруга покойного певица Наталья Штурм. - Когда его пытались лечить, он каждый раз сбегал из клиники. Возвращался к себе домой, закрывался в квартире и пил в одиночестве...

В прошлом году Осину пытался помочь телеведущий Андрей Малахов - отправил Евгения на лечение к наркологу, а потом на реабилитацию в Таиланд. Но Осин и оттуда сбежал, сославшись на «сложный гастрольный график». Вернулся к прежним загулам.

Личная жизнь артиста тоже была драматичной. Из-за пристрастия певца к зеленому змию от него ушла жена Наталья с дочерью Агнией (родилась в 2002 году). И, как рассказывают близкие Осина, была против общения артиста с ребенком.

«Про больное сердце не знали»

Однако у Евгения есть еще одна дочь - 13-летняя Анастасия. Девочку родила офис-менеджер Елена Скорнякова. Женщина надеялась, что они с Евгением официально оформят свои отношения.

- Мы с Женей виделись несколько дней назад. Я приезжала к нему вместе с дочкой, - рассказывает Елена. - Настю он очень любил. По квартире были расставлены ее фотографии. Когда дочь была совсем маленькой, она сделала отцу из бумаги гвоздику. Эта аппликация до сих пор стоит у Жени на подоконнике.

Судя по последнему заключению, Женя умер от внезапной остановки сердца. Если бы он мог, он мне позвонил, попросил бы о помощи, как это всегда было. А тут, видимо, все произошло в одну минуту... Про его больное сердце мы не знали. Он от нас прятал врачебные заключения со словами: «Я здоров!» Мы не понимали, почему у него такие проблемы: он едва мог стоять - падал, жаловался на тяжесть в ногах. Оказывается, это симптомы сердечной недостаточности. А мы думали, что у него проблемы только с печенью.

Елена пыталась спасти любимого от пристрастия к алкоголю.Фото: Первый канал

- У него был цирроз?

- Да. Когда я только с ним познакомилась, думала: «Со мной он пить не будет!» Оказалось, что легко говорить, а бороться с этим недугом сложно.

- Он тогда еще женат был?

- Да, но у нас тогда не было с ним отношений. Мы просто дружили. А когда он развелся, мы стали встречаться.

- Вы 13 лет скрывали, что у вас есть отношения и дочь. Почему?

- Мы старались это не афишировать. Кому-то он говорил, что я его продюсер, кому-то, что я его костюмер или сестра. Мы и дальше бы молчали, но, когда журналисты стали к нему врываться в квартиру, снимать в непотребном виде с бутылкой, наливать, я решила выйти из тени, чтобы защитить его. И мы рассказали про нашу дочь. Женя хотел удочерить Настю, собирал документы, но не успел. Он хотел и на мне жениться, но я на него обиделась. Мне не очень нравилось, что он давал интервью в непристойном виде.

Жена ушла к лучшему другу

- Почему он пил?

- Можно сказать, заливал свое горе. Его подкосили отношения с женой. Мать его старшей дочери Наталья, как он рассказывал, не просто ушла от него. Она ушла к его лучшему другу. А до этого он то же самое пережил и с первой женой. Он, как верующий человек, не мог этого понять. Они же с Натальей были венчанные... Отдушиной для него были дети. Нашу дочь Настю он очень любил - каждый день утром и вечером ей звонил. Гордился, что Настя талантливая: ведет детскую программу, снимается в «Ералаше».

- Дочка похожа на отца?

- Она уже поет. Женя видел в ней свое продолжение, писал для Насти песни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678276" frameborder="0"></iframe> Умер певец Евгений Осин.Ему было 54 года... Мы запомним его молодым и улыбчивым. Парнем, под песни которого плакали миллионы девчонок страны.

НАСЛЕДСТВО

Кому достанется недвижимость артиста

- Он оставил завещание?

- Когда мы начали встречаться, он мне сразу сказал, что квартира, в которой он жил, была приватизирована и завещана его старшей дочке.

- А больше у него ничего не было?

- Почему? У Жени еще много недвижимости было. Одну квартиру он записал на сестру, вторую на племянника. Мы с ним завещание не обсуждали. Мы с ним просто любили друг друга. Он мне верил: у меня были ключи от квартиры, где он жил. И он мне спокойно давал свою банковскую карту, когда дочке надо было что-то купить. Мне хотелось одного - создать с ним нормальную семью, чтобы он не пил. Поэтому я не нравилась его друзьям, которые тянули его в сомнительные компании. Они отговаривали его от брака, говорили, что я ему не нужна. А как я могла молчать, если эти «друзья» аппаратуру у него из квартиры выносили, вещи! Я потом все это возвращала, поэтому я для них была нежелательным человеком рядом с Женей. Его друзья постоянно мне говорили: «Ты ему не жена! Это не твое дело!»

- Будете претендовать на его творческое наследие?

- Женя мне говорил: мол, переезжай ко мне в квартиру. Но я считала, что для этого нужен штамп в паспорте. Я хотела создать нормальную семью, чтобы у меня были все полномочия для его защиты. Если бы я была законной женой, я бы увезла его в больницу и сама лежала бы с ним в палате. А так, не имея никаких прав, я не могла влиять на его жизнь.

И мне хотелось, чтобы Настя была его официальной дочерью, чтобы ее никто не клеймил. Он говорил: «Я все сделаю!» Но не успел...

Что касается творческого наследия, то тут я буду бодаться. За него еще можно поспорить. Тем более, за те песни, которые Женя написал для нашей дочери Насти.

Самые известные песни

«Плачет девушка в автомате»

«Восьмое марта»

«Таня плюс Володя»

«Качка»

«Студентка-практикантка»

«Портрет работы Пабло Пикассо»

«Попутчица»

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