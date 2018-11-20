2018-11-20T19:17:44+03:00
Спорт

Жена Павла Мамаева делает бизнес на муже

Алана выпустила толстовки с фамилиями друзей, попавших в криминальную историю [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Жена Павла решила подзаработать на имени супругаЖена Павла решила подзаработать на имени супругаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Алана Мамаева, которая еще летом собиралась расстаться с мужем, после того как он попал в СИЗО, заявила, что разводится не собирается а, наооборот, взялась за домашнее хозяйство. На прошлой неделе она с боем забрала «Гелендваген» мужа со стоянки ФК «Краснодар» Жена Павла делает бизнес на муже, а теперь решила и подзаработать на имени супруга. В Инстаграм Алана прорекламировала свою затею:

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «Мы не за насилие, мы за справедливый суд». Бомбер доступен в двух размер L и S...»

При этом Алана сообщает, что стоят эти толстовки по 6 тысяч рублей. А вырученные деньги будут отданы на благие дела. Мол, поэтому так дорого - «без скидок и подарков...» И тут же Мамаева просит «оскорбительные комментарии оставлять при себе».

В связи с этим появляются три вопроса. На какие-такие благие дела будут направлены эти деньги - уж не на поддержание ли футболистов в тюрьме и их адвокатов? И еще интересно - кто будет ходить в такой одежде? Впрочем, безбашенных бойцов у нас хватает. И, наконец, Алана, а где деньги Павла - ведь твой муж получал по нескольку миллионов евро в год...

P.S. У надписи ММАмаев на майке три первые буквы выделены красным цветом. А ММА - это ничто иное, как обозначение смешанных боевых искуств (Mixed Martial Arts), или, как их еще называют, боев без правил. Можно было бы, конечно, подумать, что это совеобразный гротеск в стиле Charlie Hebdo. Но, похоже, здесь мыслят иными категориями. Ведь не зря же к букве О в слове КОКОРИН пририсовали стул. Чтобы было понятнее, чем бить в ММА...

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