Виталина Цымбалюк-Романовская: «Приговора суда не боюсь, но окончательно разочаровалась в Джигарханяне»

Сегодня мировой суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора театра под руководством Армена Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия и распространение этих сведений в средствах массовой информации).

По версии обвинения, Виталина организовала установку в рабочем кабинете Армена Джигарханяна видеокамеры, вмонтированную в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения за ним.

Впоследствии видеозапись, сделанную этой видеокамерой, была продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов.

Расследование и процесс по этому уголовному делу были долгими – с декабря прошлого года. В итоге, суд приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ. Кроме того, по гражданскому иску она обязана выплатить Армену Джигарханяну 200 000 рублей, хотя обвинение требовало с Виталины 2 миллиона.

- Мы были головы к такому и даже более суровому решению суда. Однако не считаем себя проигравшей стороной. Мы будем подавать апелляцию, - сказала адвокат Цымбалюк-Романовкой Лариса Широкова. - У Виталины настроение боевое. На заседание суда ее пришла поддержать мама.

- Так значит по поручению Виталины устанавили камеры в кабинете Джигарханяна?

- К такому выводу пришёл суд. Но на основании каких фактов – нам неизвестно. У нас на руках нет материалов дела.

Приговор в законную силу не вступил.

После оглашения приговора, мы спросили Виталину, какая у нее реакция.

- Я рада, что все закончилось, - сказала Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире Радио "КП". - С решением суда я не согласны, Мои адвокаты ни одного доказательства в деле не нашли, и я не услышала ни одного реального доказательства. Поэтому считаю: что каприз Армена Борисовича государственное обвинение решило выполнить.

Единственное, что мне обидно, что последнее желание моего бывшего мужа было осудить жену. Очень грустно. Я окончательно разочаровалась в этом человеке. Для меня много лет Джигарханян был кумиром… Это то, что меня огорчило больше всего. У меня начнется новая жизнь.

И в принципе, я не стесняюсь улицы подметать. Я обязательной работы не боюсь и не отказываюсь. Для меня это не является наказанием, ничего страшного не произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения в мошенничестве

Это уголовное дело инициировал Армен Джигарханян, а точнее его окружение, полагая, что все имущество народного артиста, включая несколько квартир (на Арбате, на Молодогвардейской улице в Москве, под Красногорском) и деньги, Виталина присвоила незаконно. Ради красного словца, друзья Армена Борисовича говорили, что сами наденут на Виталину наручники и отправят ее в тюрьму на 10 лет. Тем не менее… «Мы уже трижды смогли доказать отсутствие состава преступления в действиях Виталины. Она ничего не украла у своего бывшего мужа. И теперь все имущественные вопросы мы будем решать в гражданском, а не уголовном порядке», - сказала нам адвокат Виталины Лариса Широкова. (подробности)

КСТАТИ

Виталина Цымбалюк-Романовская: Ребенок не спас бы наш брак с Джигарханяном

Бывшая супруга народного артиста СССР поделась личным опытом, как пережить скандальный, или «агрессивный», развод. Разбирала она свою проблему на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вместе с адвокатом Ларисой Широковой. (подробности)