2018-11-25T08:23:03+03:00
Звезды

После разрыва с Лопыревой Басков пригласил трёх блондинок в Таиланд

На «Золотом граммофоне» артист получил три статуэтки [фото]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Николай Басков получил сразу три "граммофона"Николай Басков получил сразу три "граммофона"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Большой урожай наград унес с музыкальной премии “Золотой граммофон” Николай Басков. В этот субботний вечер Николай был единственным артистом, которого премировали сразу за три хита: «Фантазёр» (дуэт с группой «Дискотека авария», «Ты моё сердце разбила» и «Мой король» (дуэт с красотками из трио Queens).

На премии Коля появился без пары. Напомним: недавно в интервью «Комсомолке» «золотой голос» признался, что ещё в январе расстался с фотомоделью и телеведущей Викторией Лопыревой. Как рассказали «КП» друзья Вики, она уже успела за это время влюбиться в успешного бизнесмена и вот-вот подарит своему новому избраннику малыша. Как говорят, Виктория находится на 6 месяце беременности.

Но и без Лопыревой Николай не скучал. К журналистам артист вышел в сопровождении чаровниц из группы Queens, по очереди обнимая то одну блондинку за талию, то другую.

- Как мы будем отмечать наш «граммофон»? В Таиланд улетим отдыхать или во Вьетнам, -шутил Басков.

К журналистам Басков вышел в сопровождении красавиц из группы Queens Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К журналистам Басков вышел в сопровождении красавиц из группы QueensФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналисты поинтересовались у артиста, мол, захаживает ли он в Европе в казино. Николай признался, что не раз выигрывал солидные суммы на зеленом сукне.

- Я не азартный игрок, - подчеркнул Басков. - Когда приезжаю в Европу, могу сходить в казино, проверить фортуну. Чаще всего выигрываю. Откуда я знаю, почему мне везёт? Везёт, но я не увлекаюсь.

- А как вы так похудели? Как вам удалось не набрать вес после жесткой диеты? - не унимались папарацци.

- Спорт, режим. Почему я сейчас так выгляжу? Генетика. У меня мама всегда выглядит потрясающе. Хотя мама ничего не делала с лицом.

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