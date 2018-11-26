В Киеве и Львове радикалы пытались напасть на представительства России

В ночь на понедельник у российского посольства в столице Украины, а также у консульства РФ во Львове собрались немногочисленные группы молодых людей, часть из которых предпочли протестовать в масках.

А митинговали они против «агрессивных действий России» по отношению к украинским судам у побережья Крыма в районе Керченского моста.

На «народный протест» против «злой России» это походило меньше всего — акции у российских дипломатических представительств явно были срежиссированы одним «мозговым штабом» - и без особой выдумки, и с уже поднадоевшими ходами и штампами. Радикалы без лиц и имен дежурно жгли файеры, привычно бросали дымовые шашки, без энтузиазма пытались создать «костры гнева» из старых как мир и их «идеи» покрышек. Из новшеств можно отметить бумажные кораблики — пришедшие пытались и из них устроить «факелы справедливости», но местная полиция на удивление оперативно тушила очаги огня.

Как только «борцы с Мордором» замечали, что телекамеры фокусируют свое внимание на них, «протестующие» кричали (по-русски) «Смерть России!» и в довесок требовали объявить соседнему государству войну (при том многие официальные лица в Киеве уже не первый год заявляют, что военные действия с сопредельной страной и так уже идут — и вот тут какой-то когнитивный диссонанс возникает)…

Этой же ночью в Киеве был сожжен автомобиль с российскими дипломатическими номерами...

Полиция и представители Нацгвардии превращения «протестов» в бесчинства и беспредел не допустили, тушили микро-пожары и даже толкались с наиболее активными протестантами у входа в дип-представительства.

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