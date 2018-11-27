InSight передал на Землю первое селфи с Марса

Исследовательский аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) добрался до Марса 26 ноября 2018 года. В NASA, чьи специалисты отправили его в с Земли 5 мая 2018 года, в восторге. Ведь InSight доложил, что он в полном порядке. Запылился было, но уже очистился.

Первое селфи с Марса.

Первое фото с Марса, посланное сразу после посадки: линзы запылились.

В подтверждение своего хорошего состоояния «вновь прибывший» прислал фото — первое свое селфи с помощью камеры аналогичной той, которой оснащен ровер "Любопытство". На фото виден сейсмограф, роботизированная рука и часть самого аппарата. Видны и окрестности — расположенное возле экватора плато Элизиум (Elysium Planitia) Здесь InSight будет работать пока не сломается. О том чем конкретно он будет заниматься читайте Новый исследовательский аппарат НАСА InSight покажет, что у Марса внутри

О том, как проходила посадка, читайте тут