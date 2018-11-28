Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Просто назывались эти люди по-другому. Квалификация повыше - радиомастер, пониже - пайщик. Профессия началась с изобретения электрического телеграфа, а серийно их начали производить уже в середине XIX века. Тогда на свет появились первые электромагнитные реле, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности. Позже к ним добавились диоды и вакуумные радиолампы. Уже в 1947 году был создан первый действующий транзистор (не в смысле радиоприемник, а именно радиодеталь). В 1960-х годах появились микросхемы, они же - интегральные схемы, из которых к началу 1970-х выросли БИСы и СБИСы. Большие и сверхбольшие интегральные схемы, ставшие вскоре микропроцессорами.
Сегодня рабочее место монтажника - это высокотехнологичное пространство, стоимость которого может достигать нескольких миллионов рублей. На монтажном столе - электрический и ультразвуковой паяльники, пистолетообразный сварочный автомат, кисточка для нанесения флюса, приборы для автоматического поддержания постоянной температуры жала паяльника, набор самих жал. Есть даже комплект инструментов для ... склейки деталей.
Зарплата монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Важные качества радиомонтажника - острое зрение и хорошо развитая мелкая моторика. Точность рук, без какого-либо мошенничества. Классный специалист может напаять на площадку размером с наручные часы до 65 микросхем. Соответственно с заболеванием суставов рук или плохим зрением в монтажники не возьмут. Человеку с болезнями дыхательных путей и аллергикам самим не стоит пробовать себя в этом деле. В медицинском плане профессия считается вредной: монтажникам положены дополнительные дни отпуска, молоко и прочие блага, которые должны помогать в восстановлении здоровья. Но главное для монтажника РЭАиП - ум и сообразительность.
Топ-10 по средней зарплате.
Далеко не все, получившие профессию радиомонтажника, идут на завод. Многие устраиваются на работу в радиомастерские или открывают собственное дело. В основном связанное, конечно, с ремонтом электроники, сложной бытовой техники. Но бывают и варианты. Обустройство умного дома, скажем, может принести грамотному монтажнику, особенно если он умеет работать не только паяльником, но еще и дрелью, от 100 000 рублей за несколько дней работы.
Высококвалифицированные специалисты радиомонтажа - товар штучный, пользующийся повышенным спросом и дорогостоящий.