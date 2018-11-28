Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Просто назывались эти люди по-другому. Квалификация повыше - радиомастер, пониже - пайщик. Профессия началась с изобретения электрического телеграфа, а серийно их начали производить уже в середине XIX века. Тогда на свет появились первые электромагнитные реле, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности. Позже к ним добавились диоды и вакуумные радиолампы. Уже в 1947 году был создан первый действующий транзистор (не в смысле радиоприемник, а именно радиодеталь). В 1960-х годах появились микросхемы, они же - интегральные схемы, из которых к началу 1970-х выросли БИСы и СБИСы. Большие и сверхбольшие интегральные схемы, ставшие вскоре микропроцессорами.

Сегодня рабочее место монтажника - это высокотехнологичное пространство, стоимость которого может достигать нескольких миллионов рублей. На монтажном столе - электрический и ультразвуковой паяльники, пистолето­образный сварочный автомат, кисточка для нанесения флюса, приборы для автоматического поддержания постоянной температуры жала паяльника, набор самих жал. Есть даже комплект инструментов для ... склейки деталей.

Зарплата монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Важные качества радиомонтажника - острое зрение и хорошо развитая мелкая моторика. Точность рук, без какого-либо мошенничества. Классный специалист может напаять на площадку размером с наручные часы до 65 микросхем. Соответственно с заболеванием суставов рук или плохим зрением в монтажники не возьмут. Человеку с болезнями дыхательных путей и аллергикам самим не стоит пробовать себя в этом деле. В медицинском плане профессия считается вредной: монтажникам положены дополнительные дни отпуска, молоко и прочие блага, которые должны помогать в восстановлении здоровья. Но главное для монтажника РЭАиП - ум и сообразительность.

Топ-10 по средней зарплате.

Далеко не все, получившие профессию радиомонтажника, идут на завод. Многие устраиваются на работу в радиомастерские или открывают собственное дело. В основном связанное, конечно, с ремонтом электроники, сложной бытовой техники. Но бывают и варианты. Обустройство умного дома, скажем, может принести грамотному монтажнику, особенно если он умеет работать не только паяльником, но еще и дрелью, от 100 000 рублей за несколько дней работы.

Высококвалифицированные специалисты радиомонтажа - товар штучный, пользующийся повышенным спросом и дорогостоящий.