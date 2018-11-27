«Санкции давят, коррупция – главная проблема»: что на самом деле думают об экономике страны Греф, Потанин и другие бизнесмены

Настроения предпринимателей в России совсем не радужные. 90% признались, что вести бизнес сейчас тяжело. А каждый третий добавил «очень». Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PWC) провела самый масштабный опрос бизнесменов в России. В нем приняли участие более 1000 человек. В том числе представители самых крупных корпораций в стране.

Результаты опроса говорят о том, что самые сложные для ведения бизнеса сферы – строительство, розничная торговля, изыскательная, научно-производственная деятельность и ИТ-технологии. Главные проблемы не меняются годами. Почти 70% предпринимателей пожаловались на сильную коррумпированность экономики. Большинство из них – представители крупных компаний, которые взаимодействуют с властью на самых верхних эшелонах. Другие распространенные проблемы – высокие налоги и чрезмерная бюрократия.

- Если выделять одну главную проблему, связанную с ведением бизнеса в России, — это бюрократия и все то, что с ней связано, - признался Владимир Потанин, президент компании «Норильский никель». – Медлительность, трудности во взаимодействии с регуляторами, со всем, что представляет собой государство как таковое.

Глава Сбербанка Герман Греф посетовал на плохой бизнес-климат. Ключевой проблемой он назвал низкую эффективность госуправления. Кроме того, предприниматели отметили, что государство часто меняет «условия игры». А для госчиновника и полицейского бизнес – это то, с чего обязательно нужно получить какой-нибудь материальный дивиденд.

Большинство руководителей компаний пессимистично смотрят на будущее экономики страны. 70% убеждены, что темпы роста экономики будут ниже среднемировых показателей и через год, и через три, и через шесть лет. Оптимистично настроены в этом отношении только 10% предпринимателей.

- По нашим оценкам, ВВП будет расти не больше чем на 2 % в год. Задача увеличить ВВП на душу населения в предстоящие шесть лет в полтора раза выглядит очень проблематичной, - спрогнозировал Греф.

Каждый шестой бизнесмен в России чувствует на себе и своей компании негативное влияние санкций. Не смотря на то, что власти говорят о позитивном эффекте от них для экономики, реально радуются им только 2% опрошенных.

- Надо быть готовыми к тому, что санкции — это надолго. Ожидать, что еще год-два — и все само рассосется, было бы стратегической ошибкой, - предупредил Владимир Потанин. - Но внешнее давление всегда создает внутренний мотив для мобилизации, для повышения своей эффективности. Под давлением ты либо рассыпаешься, либо становишься более эффективным.

Видимо, остальные бизнесмены тоже не питают иллюзий об отмене ограничений. Потому что 66% из них назвали основным стратегическим партнером России – Китай. И только 12% считают, что это страны Евросоюза и СНГ.

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