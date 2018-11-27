Западная пресса о морском конфликте: «Порошенко пытается отложить проигрышные выборы через военное положение»

После бодания российских и украинских кораблей недалеко от Крыма, Петр Порошенко захотел ввести в стране военное положение. Западная пресса недоумевает — на Украине уже 5 год идет война, а о неком «военном положении» задумались только сейчас: накануне проигрышных президентских выборов.

«Комсомолка» почитала, что пишут за рубежом о происходящем в Киеве хаосе.

БЕДНОСТЬ БУДЕТ, ПОКА ЦАРСТВУЮТ ОЛИГАРХИ

Bloomberg (американское издание):

«Порошенко не может вести борьбу на основе экономических достижений. Спустя пять лет после «революции достоинства» Украина является беднейшей европейской страной, экономика которой застряла на уровне ниже дореволюционного, и никакого прорыва в обозримом будущем не предвидится, если ее и дальше будут эксплуатировать олигархи и коррумпированные чиновники. <...> Порошенко уступает бывшему премьеру-популисту Юлии Тимошенко и комику, актеру и продюсеру Владимиру Зеленскому».

АРГУМЕНТЫ ПРЕЗИДЕНТА — НАДУМАННЫ

Independent (британское издание):

«Не нужно быть закоренелым циником, чтобы связать затруднительное положение президента накануне выборов с предложением ввести в стране военное положение.

Военное положение не вводилось даже после гораздо более жестоких событий 2014 и 2015 года. Тогда возможный ущерб украинской экономике и сотрудничество с Международным валютным фондом предотвратили подобное развитие событий. Украина утверждала, что на этот раз дела обстоят иначе, и Россия открыто признает военное вмешательство. Этот аргумент представляется надуманным».

ВСЕМУ ВИНОЙ НЕ ВОЙНА, А ВЫБОРЫ!

The Guardian (британская газета):

«Голосование по введению военного положения на Украине состоится за четыре месяца до президентских выборов, которые Порошенко наверняка проиграет. Если депутаты украинского парламента проголосуют за временную приостановку работы правительства в нормальном режиме, выборы могут отложить. Военное положение на Украине не вводили ни после российской аннексии Крыма в 2014 году, ни в ходе продолжающейся войны на востоке Украины против пророссийских сил».

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