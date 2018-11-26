2018-11-26T13:06:58+03:00
В мире

Спикер МИД РФ Мария Захарова - радио «КП»: Из-за инцидента возле Крымского моста Россия собирает Совбез ООН

Три украинских военных корабля задержаны после того, как специально нарушили государственную границу нашей страны
Василий ВЕРСТОВВалерия ЛЫСЕНКО
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Мария Захарова.Мария Захарова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова рассказала в эфире радиостанции «Комсомольская правда» о действиях России после провокации украинских кораблей в Керченском проливе:

- Вчера в экстренном порядке российская сторона уведомила Совет Безопасности ООН о необходимости проведения срочного заседания Совбеза. Оно сегодня состоится ориентировочно в 19.00 по Москве. Также сегодня будет вызван временный поверенный в делах Украины в России для соответствующего представления в связи с недопустимыми агрессивными и провокационными действиями киевского режима. И, безусловно, в связи с недопустимыми акциями вблизи российских дипломатических учреждений, которые были совершены и проходили ночью с участием украинских радикалов (возле посольства всю ночь жгли покрышки, был разбит автомобиль, принадлежащий российским дипломатам. - Ред.). При этом мы предполагаем, что наши западные партнеры, которые оказывают влияние на киевский режим, также должны будут подключиться и довести до Киева озабоченность в связи с недопустимостью такого провокационного сценария, в том числе в отношении российских диппредставительств.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

А на своей страничке в Фейсбуке Мария Захарова опубликовала еще более жесткий комментарий по поводу случившегося возле Крымского моста - всему виной безответственная и трусливая политика украинского президента Петра Порошенко:

- Сейчас «эксперты» рассуждают о правовых аспектах вчерашней ситуации в Керченском проливе. Право - замечательная вещь. Его нужно применять и можно трактовать. Только всё это теряет смысл, когда мы имеем дело с заранее спланированной и организованной с применением агрессивных действий провокацией.

Всё, буквальное всё, на чём сегодня построена политика Порошенко и его режима - это провокация. Безответственная, трусливая (так как осуществляется не своими руками и не руками своих детей, а руками простых людей), ведущая к усугублению ситуации на Украине.

Коллапс внутренней политики, деградация экономики, проблемы отопительного сезона, невыполнение минских договорённостей - вместо фокусировке на этих и многих других вопросах 25 ноября 2018 года киевским властям нужно было во что бы то ни стало отправить военные корабли в Керченский пролив в нарушение ранее применявшейся практики прохода.

Зачем? Для чего? Да как раз, чтобы вновь отвлечь внимание от раздирающих Украину внутренних проблем и указать на виновного во всех украинских бедах соседа, - подытожила дипломат.

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Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. (подробности)

Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор

Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины... (подробности)

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