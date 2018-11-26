Спикер МИД РФ Мария Захарова - радио «КП»: Из-за инцидента возле Крымского моста Россия собирает Совбез ООН

Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова рассказала в эфире радиостанции «Комсомольская правда» о действиях России после провокации украинских кораблей в Керченском проливе:

- Вчера в экстренном порядке российская сторона уведомила Совет Безопасности ООН о необходимости проведения срочного заседания Совбеза. Оно сегодня состоится ориентировочно в 19.00 по Москве. Также сегодня будет вызван временный поверенный в делах Украины в России для соответствующего представления в связи с недопустимыми агрессивными и провокационными действиями киевского режима. И, безусловно, в связи с недопустимыми акциями вблизи российских дипломатических учреждений, которые были совершены и проходили ночью с участием украинских радикалов (возле посольства всю ночь жгли покрышки, был разбит автомобиль, принадлежащий российским дипломатам. - Ред.). При этом мы предполагаем, что наши западные партнеры, которые оказывают влияние на киевский режим, также должны будут подключиться и довести до Киева озабоченность в связи с недопустимостью такого провокационного сценария, в том числе в отношении российских диппредставительств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

А на своей страничке в Фейсбуке Мария Захарова опубликовала еще более жесткий комментарий по поводу случившегося возле Крымского моста - всему виной безответственная и трусливая политика украинского президента Петра Порошенко:

- Сейчас «эксперты» рассуждают о правовых аспектах вчерашней ситуации в Керченском проливе. Право - замечательная вещь. Его нужно применять и можно трактовать. Только всё это теряет смысл, когда мы имеем дело с заранее спланированной и организованной с применением агрессивных действий провокацией.

Всё, буквальное всё, на чём сегодня построена политика Порошенко и его режима - это провокация. Безответственная, трусливая (так как осуществляется не своими руками и не руками своих детей, а руками простых людей), ведущая к усугублению ситуации на Украине.

Коллапс внутренней политики, деградация экономики, проблемы отопительного сезона, невыполнение минских договорённостей - вместо фокусировке на этих и многих других вопросах 25 ноября 2018 года киевским властям нужно было во что бы то ни стало отправить военные корабли в Керченский пролив в нарушение ранее применявшейся практики прохода.

Зачем? Для чего? Да как раз, чтобы вновь отвлечь внимание от раздирающих Украину внутренних проблем и указать на виновного во всех украинских бедах соседа, - подытожила дипломат.

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