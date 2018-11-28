Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил

Это тот случай, когда патриотическое воспитание оборачивается конфузом или даже скандалом, потому как авторы очередной патриотической идеи в очередной раз «не включили голову».

Вспоминаются в этой связи фотографии из тюремной зоны, где заключенные 9 мая шагают с портретами фронтовиков. Этак тюремное начальство в отдельном лагере прививало у сидельцев любовь к Родине. Смешно, да и только. В нашем же случае – с письмом к отцу на фронт – смешного нет, а только печальнее. Авторы даже не задумались, что очень многие дети в нашей стране просто понятия не имеют кто их отец и где он? А у иных детей отношения с отцом алкоголиком такие, что и вспоминать про того отца противно. А у кого-то папа умер. Удивительно мне, как авторы этой патриотической идеи представляют себе «письмо отцу на фронт» от детей из детских домов?

Был у меня школьный приятель – безотцовщина. Прекрасно помню, как он в лице менялся, набычивался, когда я говорил о своем отце что-то хорошее. Когда уже повзрослели, приятель тот мне признался, что он по ночам иногда рыдал оттого, что у меня отец есть, а у него нет.

Вот только по этим соображениям нельзя предлагать детям подобные задания. И я бы даже не советовал эту семейную тему давать первоклашкам в задачниках по арифметике: «Мама дала Алеше 4 конфеты, папа дал еще 6 конфет. Леша поделил их со Светой…».