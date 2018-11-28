2018-11-28T15:39:36+03:00
Общество

Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил

В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovNобозреватель
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Санкт-Петербурге школьники 4 класса должны были написать сочинение на тему "Письмо отцу на фронт".В Санкт-Петербурге школьники 4 класса должны были написать сочинение на тему "Письмо отцу на фронт".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Это тот случай, когда патриотическое воспитание оборачивается конфузом или даже скандалом, потому как авторы очередной патриотической идеи в очередной раз «не включили голову».

Вспоминаются в этой связи фотографии из тюремной зоны, где заключенные 9 мая шагают с портретами фронтовиков. Этак тюремное начальство в отдельном лагере прививало у сидельцев любовь к Родине. Смешно, да и только. В нашем же случае – с письмом к отцу на фронт – смешного нет, а только печальнее. Авторы даже не задумались, что очень многие дети в нашей стране просто понятия не имеют кто их отец и где он? А у иных детей отношения с отцом алкоголиком такие, что и вспоминать про того отца противно. А у кого-то папа умер. Удивительно мне, как авторы этой патриотической идеи представляют себе «письмо отцу на фронт» от детей из детских домов?

Был у меня школьный приятель – безотцовщина. Прекрасно помню, как он в лице менялся, набычивался, когда я говорил о своем отце что-то хорошее. Когда уже повзрослели, приятель тот мне признался, что он по ночам иногда рыдал оттого, что у меня отец есть, а у него нет.

Вот только по этим соображениям нельзя предлагать детям подобные задания. И я бы даже не советовал эту семейную тему давать первоклашкам в задачниках по арифметике: «Мама дала Алеше 4 конфеты, папа дал еще 6 конфет. Леша поделил их со Светой…».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Николай ВАРСЕГОВ

 
Читайте также
Медицинская Кущевка?
Наш колумнист Герман Пятов о том, почему больные из Гулькевичского района Краснодарского края вынуждены выбивать жизненно важные лекарства с вооруженными полицейскими, и много ли умерло тех, кто не догадался позвать полицию на помощь [видео]
Фонд социального страхования в полтора раза увеличивает финансирование мер по профилактике профзаболеваний
Об этом заявил заместитель председателя ФСС Сергей Алещенко во время пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Безопасность и охрана труда"
Новости 24
Британский суд отказался выдать Турции одного из «фетуллахистов»
Мединский: России нужно снимать больше блокбастеров
Мексиканский президент вручил зятю Трампа государственный орден
30 мирных граждан погибли в результате авиаудара по силам движения «Талибан»* в Афганистане
Лавров встретился с главой МИД Швейцарии в Женеве
Кабмин ФРГ не изменит своей позиции по «Северному потоку - 2»
Общественники назвали самые «пьющие» страны Европы
В Белоруссии казнили двух фигурантов дела о «черных риелторах»
Испытания истребителя МиГ-35 завершат в 2019 году
Акула чуть не откусила дайверу голову, но в последний момент передумала
В США мать погибшего ребенка потребовал $60 млн в качестве компенсации
Токио заявило о желании ускорить диалог по мирному договору с Москвой
Владельца ФК "Сампдория" заподозрили в отмывании денежных средств
В России появится специальное мобильное приложение, фиксирующее ДТП