Это не их война

Школьники, особенно младшие, находятся бесконечно далеко от Великой Отечественной. Для них эта война - такое же далекое и отчасти даже фантастическое событие из учебника, как, например, Куликовская битва. Более того, дети не очень-то хотят читать и слушать о горе и смерти. И это нормальная установка здоровой психики человека.

А как же быть нам, родителям, для которых битва под Сталинградом - не карта в видеоигре, а синоним беспрецедентного массового подвига? О котором хотелось бы рассказать нашим детям, потому что это кажется нам важным.

Такие вот письма отцу на фронт - и есть выход. Только творческое погружение может заинтересовать ребенка. Только эмоция. Только сострадание. Пусть немного поплачут. Вы же плачете в конце талантливо сделанного кино?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил

Это тот случай, когда патриотическое воспитание оборачивается конфузом или даже скандалом, потому как авторы очередной патриотической идеи в очередной раз «не включили голову» (подробности).