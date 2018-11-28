2018-11-28T20:39:43+03:00
Общество

Это не их война

Ученики 4 класса получили задание написать письмо отцу на фронт, что возмутило некоторых родителей. У нашего колумниста Андрея Рябцева свой взгляд на этот вопрос
Андрей РЯБЦЕВ@zzsmysl
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Только творческое погружение может заинтересовать ребенка. Только эмоция. Только состраданиеТолько творческое погружение может заинтересовать ребенка. Только эмоция. Только состраданиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Школьники, особенно младшие, находятся бесконечно далеко от Великой Отечественной. Для них эта война - такое же далекое и отчасти даже фантастическое событие из учебника, как, например, Куликовская битва. Более того, дети не очень-то хотят читать и слушать о горе и смерти. И это нормальная установка здоровой психики человека.

А как же быть нам, родителям, для которых битва под Сталинградом - не карта в видеоигре, а синоним беспрецедентного массового подвига? О котором хотелось бы рассказать нашим детям, потому что это кажется нам важным.

Такие вот письма отцу на фронт - и есть выход. Только творческое погружение может заинтересовать ребенка. Только эмоция. Только сострадание. Пусть немного поплачут. Вы же плачете в конце талантливо сделанного кино?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил

Это тот случай, когда патриотическое воспитание оборачивается конфузом или даже скандалом, потому как авторы очередной патриотической идеи в очередной раз «не включили голову» (подробности).

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