Путин - об инциденте в Керченском проливе: Если бы наши пограничники действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд!

Владимир Путин, отвечая на форуме "Россия зовет!" на вопросы из зала, прокомментировал инцидент в Керченском проливе.

- Это провокация, безусловно, - заявил президент. - Провокация, которая организована действующей властью в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится, по-моему, где-то на пятой строчке. Есть шансы не войти даже во второй тур и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

Глава государства обратил внимание, на несоответствие масштаба инцидента и реакции Киева.

- Это же пограничный инцидент, не более того! А что было в 2014 году? Или тяжелые события на юго-востоке страны? Война по сути, и никакого военного положения не вводилось, - сказал Путин. - А сейчас небольшой инцидент в Черном море и ввели военное положение в стране. Ну явно в преддверии президентских выборов. Очевидный факт!

В сентябре этого года примерно такой же караван судов Украины прошел по Керченскому проливу. Мы им предоставили лоцмана, и они спокойно прошли. А что произошло сейчас?

Вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми всегдна - даже до присоединения Крыма. Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали.

Президент не согласился с обвинениями российской стороны в излишней агрессии.

- А как должны действовать пограничники? - удивился он. - Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд! Они выполнили свой долг - защищали свою страну. Среди экипажей кораблей были сотрудники службы безопасности Украины, руководившие этой операцией. И они признались, что они сотрудники службы безопасности Украины. Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной именно на то, чтобы воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране.

Путин дал оценку общей ситуации на Украине.

- Это игра на обострение, это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников, - сказал президент. - Мне иногда странно смотреть – собственно, я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения. У них другого ничего уже не осталось – нечего продавать. Такое впечатление, что чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. "А что же, скажут, они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь". Но это очень близорукая политика, она ни к чему хорошему не приведет, потому что она расслабляет сегодняшнее украинское руководство. Расслабляет таким образом, что не побуждает их к нормальной и политической работе внутри страны, и к проведению нормальной экономической политике. Там и с экономикой проблемы, и в социальной сфере беда, и с финансами: с протянутой рукой все время стоят, клянчат деньги у МВФ, а ведь когда-то надо будет отдавать будущим поколениям.

При этом Путин уверен, что в будущем Россию и Украину ждет общее мирное соседство.

- Что касается долгосрочных перспектив, как бы там ни было, кто бы сегодня у власти в Киеве ни находился, русский и украинский народы всегда были и навсегда останутся братскими, очень близкими народами. Эта политическая пена сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству — так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили.

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