2018-11-29T16:07:55+03:00
В мире

Саломе Зурабишвили - новый президент Грузии: Что известно про первую женщину во главе страны

По итогам второго тура выборов новым президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Зурабишвили долгое время работала во французском МИДе на разных должностяхЗурабишвили долгое время работала во французском МИДе на разных должностяхФото: REUTERS
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- Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году во Франции в семье политических эмигрантов. И по образованию она дипломат, - рассказал «КП» старший научный сотрудник РИСИ, специалист по Грузии Константин Тасиц. - Зурабишвили долгое время работала во французском МИДе на разных должностях. И последней ее должностью была посол Франции в Грузии. В 2004-м году Михаил Саакашвили пригласил ее возглавить грузинский МИД. В тот период она и продемонстрировала свой жесткий характер и независимость. Ей не нравилось то, как подавлялась оппозиция и ограничивалась свобода слова. В конченом итоге это привело к тому, что Зурабишвили покинула команду Саакашвили и даже стала действовать против него.

Безусловно, она сторонница интеграции Грузии в Европу и НАТО. Однако, Саломе мыслит прагматично. И по Южной Осетии она, вопреки общественному мнению, признает тот факт, что войну начало именно правительство Саакашвили.

Что касается отношений с Россией, тут позволю себе напомнить, что полномочия президента Грузии в значительной мере урезаны. То есть она будет выполнять представительские функции, и вряд ли сможет сильно повлиять на внешнюю политику страны. Поэтому тут ничего нового ждать не приходится. Очевидно, что будет сохраняться сотрудничество по экономическому и гуманитарному направлениям. Однако политические противоречия между Москвой и Тбилиси останутся. Особенно это касается статусов Абхазии и Северной Осетии и возможного вступления Грузии в НАТО.

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Дарья АСЛАМОВА

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На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили

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