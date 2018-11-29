Саломе Зурабишвили - новый президент Грузии: Что известно про первую женщину во главе страны

- Саломе Зурабишвили родилась в 1952 году во Франции в семье политических эмигрантов. И по образованию она дипломат, - рассказал «КП» старший научный сотрудник РИСИ, специалист по Грузии Константин Тасиц. - Зурабишвили долгое время работала во французском МИДе на разных должностях. И последней ее должностью была посол Франции в Грузии. В 2004-м году Михаил Саакашвили пригласил ее возглавить грузинский МИД. В тот период она и продемонстрировала свой жесткий характер и независимость. Ей не нравилось то, как подавлялась оппозиция и ограничивалась свобода слова. В конченом итоге это привело к тому, что Зурабишвили покинула команду Саакашвили и даже стала действовать против него.

Безусловно, она сторонница интеграции Грузии в Европу и НАТО. Однако, Саломе мыслит прагматично. И по Южной Осетии она, вопреки общественному мнению, признает тот факт, что войну начало именно правительство Саакашвили.

Что касается отношений с Россией, тут позволю себе напомнить, что полномочия президента Грузии в значительной мере урезаны. То есть она будет выполнять представительские функции, и вряд ли сможет сильно повлиять на внешнюю политику страны. Поэтому тут ничего нового ждать не приходится. Очевидно, что будет сохраняться сотрудничество по экономическому и гуманитарному направлениям. Однако политические противоречия между Москвой и Тбилиси останутся. Особенно это касается статусов Абхазии и Северной Осетии и возможного вступления Грузии в НАТО.

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Грузия голосует не за Саакашвили, а за Евросоюз и НАТО

Дарья АСЛАМОВА

Давно я не видела такого взрыва предвыборных эмоций и страстей, как в сегодняшней Грузии. Когда пожилые дамы, вышедшие из избирательного участка, на таком хорошем русском матерном высказывают свое мнение о нелюбимом кандидате, что даже мне их не переплюнуть. Когда джентльмены в приличных пальто так бурно жестикулируют, что создают заторы на маленьких улочках из любопытных прохожих, которые остановились их послушать (подробности)

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На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили

По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах президента Грузии в 2018 году победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Во втором туре свои голоса за нее отдали 59,52% избирателей (более 1,14 млн граждан). Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны (подробности)