«Даже загадывать не буду»: Лавров о перспективах встречи Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» подробно рассказал об итогах завершившегося в Буэнос-Айресе саммита G20, перспективах дальнейшего развития российско-американских отношений, а также ситуации вокруг «керченского инцидента». «Комсомолка» приводит наиболее интересные высказывания министра:

О разъяснении «керченского инцидента» европейским партнерам

- Я думаю, что не услышать нашу позицию они не могли, потому что президент России Владимир Владимирович Путин на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично "на пальцах" показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты

О совпадении времени начала саммита G20 и украинской провокации в Керченском проливе

- Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики. Сейчас, почти уже выйдя из Евросоюза, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении.

- Мы уже хорошо знаем наших партнеров. Их адекватность в контексте решения актуальных, серьезных задач вызывает огромные вопросы. Есть настоящие, невымышленные угрозы, борьба с ними нисколько не выигрывает, когда эта задача приносится в жертву конъюнктурным, геополитическим соображениям.

Про российско-американские отношения

- Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обращался к помощнику президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову и подтвердил, что они хотели бы возобновить и нормализовать диалог. Мы к этому готовы, как только к этому будут готовы наши коллеги.

- Даже загадывать не буду, - в отношении возможных сроков проведения встречи на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

- Нет, естественно, я за ним не гонялся. Ко мне он не обращался. Если честно, даже не знаю, здесь он или нет, потому что не наблюдал в полном составе американскую делегацию, - российский министр на вопрос о том, была ли на полях саммита G20 отдельная встрече с его американским коллегой госсекретарем Майком Помпео.

Об итогах саммита G20

- Хорошо, что удалось принять итоговую декларацию. Это лучше, чем ничего. Но, практически все острые углы в ней, о которых я сказал, оказались сглаженными. Это, наверное, совсем не связано с теми привнесенными событиями, о которых мы говорили.

- Тем не менее, "Большая двадцатка" приняла достаточно полезные решения. Мы обозначили нашу позицию по цифровой экономике, о необходимости начать адаптацию к ней рынков занятости, труда и образования. Предложили наши оценки ситуации в области продовольственной безопасности. Россия как крупнейший производитель зерна играет все более весомую роль в этих вопросах

- Мы отмежевались от попыток навязать "Большой двадцатке" и всему мировому сообществу концепцию "равной ответственности" всех государств за судьбы тех беженцев, которые по разным причинам устремляются в те или иные страны в расчете найти там лучшую жизнь. Мы четко указали нашим коллегам, что первопричина нынешней беспрецедентной миграционной волны в Европе и других странах – безответственная политика грубого силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств, прежде всего, Ближнего Востока и Севера Африки.

- Мне кажется, что все эти обстоятельства (внешние факторы, такие как смерть Джорджа Буша-старшего, отмена встречи Путина и Трампа - КП), конечно же, наложили свой отпечаток на мероприятия, которые проходят в эти дни в Буэнос-Айресе. Если говорить о повестке дня "Большой двадцатки", как таковой, то едва ли эти события сказались на ней каким-либо существенным образом.

Про Джорджа Буша-старшего

- Это был великий политик. Думаю, что все слова, которые мы слышим о его заслугах, действительно отражают искреннее отношение к этому человеку.

- Я общался с ним не очень продолжительное время, но общался. Считаю, что этот человек внес существенный вклад в развитие США и в то, чтобы эта страна ответственно подходила к роли, которую играет в мире с учетом ее веса в международных делах. Я прекрасно помню, как в 1991 году Буш-старший находился в Москве, откуда поехал на Украину, где действительно выступал за то, чтобы все политические силы в СССР нашли в себе ответственность и чувство долга и сохранили бы страну, не создавая огромных, трагических проблем для миллионов граждан, которые в одночасье после того, как СССР все-таки распался, оказались в иностранных государствах.