Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича

Рубрика «свежие галлюцинации Порошенко»: Петру Алексеевичу мерещатся сотни танков, вертолётов, ракетных систем залпового огня и десятки тысяч военнослужащих, базирующихся вдоль границ незалежной. Песня о «присутствии регулярных российских войск» не нова. Причина — оправдать введение военного положения.

А в перерывах между предвоенной истерией и раздачей орденов «лицам, внёсшим вклад в развитие Украины» глава соседнего государства вновь призывает западно-европейских партнёров блокировать строительство «Северного потока-2». В интервью итальянской газете «Corriere della Sera» Порошенко снова попытался убедить мировое сообщество, что Россия несёт угрозу всей цивилизации, и призвал к совместной борьбе против «агрессора».

К разочарованию Киева, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выигравших в случае прекращения строительства «Северного потока-2» не будет, и назвал проект коммерческим. Действующий бизнесмен Порошенко осознаёт масштабы экономической рентабельности нового газопровода. Также он понимает, что выгода пойдёт мимо его кармана. Поэтому его навязчивая запрещающая позиция обоснована. Повлиять на процесс нельзя. Остаётся только дискредитировать, пользуясь старым добрым приёмом: маскировкой личной выгоды — антироссийскими кричалками.

До окончания президентского срока Петра Алексеевича — несколько месяцев, а какое будущее его ждёт — неизвестно. Не исключено, что попытка торпедировать «Северный поток-2» — один из элементов в сделке Порошенко с другими олигархами, с которыми он в одной упряжке. Самостоятельных и не запачканных в связях с властью представителей крупного бизнеса на Украине нет.

Четыре с половиной года назад принуждение к бегству экс-президента Януковича без участия украинского олигархата могло и не состояться. По слухам, предшественника Порошенко погубила жадность: говорят, что помимо 50% прибыли, Виктор Фёдорович требовал ещё и доли в компаниях. Порошенко пошёл ещё дальше и взял под контроль все крупные предприятия страны. Поэтому деятельность политического рэкетира в конечном итоге приведёт к повторению сценария-2014.

Неспособность решить внутренние разборки, невыполненные обязательства перед воротилами из бизнеса — главная причина агонии украинского лидера.

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства. По данным ООН, более сорока миллионов людей являются жертвами работорговцев. Ещё столько же живёт на Украине. А как ещё назвать людей, вынужденных влачить жалкое существование, погибать на бессмысленной войне в угоду главного выгодоприобретателя от российско-украинского конфликта. Пётр Порошенко — тоже раб, но только он в плену своей неуёмной жадности.

А ещё в этот день 62 года назад к берегам Кубы причалила яхта с недовольными диктаторским режимом Батисты, во главе с всем известным революционером Фиделем Кастро. Та история положила начало большой борьбы за свободу, и, хотя то конкретное противостояние нельзя назвать успешным, всего через несколько лет диктатор был свергнут. Вы не подумайте, я ни на что не намекаю. Просто для информации.

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