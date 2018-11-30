Анатолий Пашинин ушел из АТО и зарабатывает по 500 гривен, убирая мусор

Бывший актер с паспортом РФ переехал на ПМЖ в незалежную в 2014-м. В прошлом году стало известно, что Анатолий Пашинин от слов перешел к делу, отправился добровольцем в АТО. Как и у остальных российских «перебежчиков», у некогда популярного в России сериального актера, жизнь на малой родине не заладилась. Сниматься в кино Пашинина не зовут даже после того, как он стал едва ли не героем Украины, взяв в руки автомат.

Те, кто когда-то работал с Анатолием, рассказывали, что он все чаще прикладывается к бутылке.

Как дела у артиста, недавно отметившего 40-летие, выясняли украинские телевизионщики. Он пришел в гости на программу с романтическим названием «Рандеву», чтобы рассказать, как, а главное, чем живет после возвращения из АТО. Пришел в красной вышиванке со свастикой, но никого это не смутило.

- Да просто [работа] подворачивается, ребята иной раз звонят: «Деньги нужны? Есть возможность подзаработать гривен 500 [примерно 1200 рублей]». Выехать, разгрести. Сейчас же этот… отопительный сезон, люди дровами запасаются поэтому загрузить, выгрузить, привезли, поколоть. Елки-палки, по хозяйству всегда есть какая-то штука: расчистить завалы перед домом. Все осенние работы, которые одинокие старики не могут делать. Это не каждый день, это редко. Друг зовет: «У меня есть 500 гривен, что я буду кого-то нанимать? Так хоть мы с тобой». Там где-то у него сосиски жарятся на мангале, пока мы убираем все, - поведал Анатолий Пашинин.

У экс-участника АТО поинтересовались о том, почему он в своих отзывах в соцсетях был так зол на режиссера фильма «Киборги» Ахтема Сейтаблаева?

Пашинин отреагировал бурно:

- Все, хватит! Мы не можем себе позволить тратить [бюджетные деньги] на амбиции каких-то режиссеров! Тратить их через людей, которые не имеют к культуре и производству фильмов профессионального отношения! Мы не можем себе этого позволить! - завелся бывший актер. - Горбунов [Алексей Горбунов, украинский актер, работавший в России, также переехавший на Украину], который имеет полный спектр знаний, должен быть министром культуры, черт возьми! Я про настоящего Горбунова, про человека, бога, творца. И он бы мог создать индустрию. У Горбунова будут сниматься бесплатно даже суперзвезды! Не называйте Горбунова «нашим». Потому что не заслуживаете такого великого человека! Он во Франции снимается сейчас. Он здесь в нищете с его образованием, с его потенциалом! Это предательство по отношению к нему, это ужасная несправедливость по отношению к нему! При этом эти Лораки [Ани Лорак], эти потомственные Ступки [сын и внук украинского актера Богдана Ступки], они офигенно себя чувствуют!

А дальше пошли рассуждения бывшей звезды российских сериалов о том, быть ли украинской нации:

- Нация возникает в случае победы народа в национально-освободительной борьбе. Она затухает. Нации смертны, увы. Как знать, может быть нас и не станет, - задумался Анатолий. - История показывает, что многие нации уходили в забытье.

Анатолий Пашинин ушел из АТОФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Считает ли бывший актер и бывший солдат себя политиком? Как оказалось, еще как.

- Я уже в политике! - заявил Пашинин. - Политика — это множественность интересов. У меня дохрена интересов. У меня миллион планов, идей. Мне удобно и одному. Реализовывать буду, когда будет возможность. Но в будущих президентских выборах участвовать пассивно не намерен.

- Я не понимаю, почему надо как в овощной лавке выбирать что-то из гнилья? - удивляется Анатолий.

В паре с Пашининым на украинских каналах уже много лет традиционно звучит фамилия другого российского актера, с котором он когда-то блистал в «Грозовых воротах». Но после того, как ведущая произнесла «Пореченков» (для пущей драматургии, фамилия его 49-летнего коллеги на украинских каналах запикивается как что-то ругательное, при этом фото Михаила демонстрируются, чтобы объяснить зрителю, о ком идет речь), у Анатолия Пашинин случился нервный срыв. Бывший артист стал гневно материться перед телекамерами:

- Хватит уже о нем ***, честное слово ****, уже хватит! И вырезать это все! Вся Украина лезет, блин, в фарватер чужой подлости! А как вы считаете, это по-прежнему все еще говно? Да, это все еще говно! Он сделал очень хреновую паскудную, тварь, вещь! Скотина! Какое у меня еще отношение! Меня выбешивает это все! И мало того, что я сижу с ним воюю! Им надо еще постебать! Начнем с того, что любого из них Пореченков сломает! - малосвязно прокричал Анатолий.

А дальше, запутавшись в своих мыслях и словах, ляпнул: «Индира Ганди не мой, конечно, друг, но он тоже об этом говорил». Стоит напомнить, что Индира Ганди (знаменитый политик, единственная женщина-министр Индии, 19.11.1917 — 31.10.1984)

Примерно та же истерика случилась у Пашинина при упоминании Захара Прилепина.

- Так, достали уже! Я не хочу, чтобы рядом с моей фамилии вот эти вот упоминались! Не хочу! Убогие какие-то! Почему я должен быть на их фоне? Почему я должен уделять им эфирное время? - сокрушался бывший сериальный актер.

Напоследок ведущая поинтересовалась, почему он не меняет паспорт?

- Меня «россиянский» паспорт на территории Украины защищает гораздо лучше, чем украинский паспорт, - объяснил Пашинин. - Потому что украинский паспорт, украинское гражданство попахивают сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не годен руководителю секты, мы отнимаем у тебя этот паспорт. Поэтому не надо. У меня нечего отнять, поэтому я силен!

Интервью окончилось тем, что Анатолий Пашинин выторговал у телеканала бесплатный ужин взамен на это интервью:

- Меня в последнее время радуют, делают счастливым очень простые вещи. Сытный ужин сделает меня очень счастливым, это такой намек, - заискивающе заулыбался мужчина.

Напомним, Анатолий Пашинин родился Запорожье (Светловодск) в 1978 году. Учиться на актера отправился в Москву, окончил Щукинское театральное училище. Много играл в сериалах, затем попал на широкий экран в фильмы «Адмиралъ» и «Мы из будущего. Самое большое признание получила его работа в «Грозовых воротах», где он играл вместе с Михаилом Пореченковым. Сегодня на Украине сериал «Грозовые ворота» запрещен. В 2017 году на украинском ТВ вышел «героический» репортаж с добровольцем АТО Пашининым в главной роли. Больше возвращаться к службе в рядах украинских ВСУ Анатолий не намерен.

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