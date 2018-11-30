Масштабное обновление популярного трекера воды Waterbalance

IDS Borjomi Russia выпустил вторую версию Waterbalance, одного из самых популярных мобильных приложений, помогающее следить за водным балансом организма. Новая версия уже доступна в App Store и Google Play. Приложение Waterbalance бесплатное.

Популярное мобильное приложение Waterbalance – это лёгкое и функциональное мобильное приложение, которое помогает вам следить за водным балансом, исходя из индивидуальных параметров: роста, веса, возраста и образа жизни, а также учитывая расписание и режим дня.

Первый релиз приложения состоялся в 2012 г. и с тех пор в течение длительного времени Waterbalance стабильно входит в Топ рейтинга App Store в категории «Здоровье и Фитнес», а также был в списке Featured app более 16.000 раз[1], т.е. размещался App Store в качестве рекомендуемого приложения.

Приложение выбрали 5,5 млн. пользователей, оно широко освещалось как в российских, так и в международных СМИ, постоянно попадая в рейтинги лучших приложений для здоровья и трекинга воды. А журнал Time включил Waterbalance в топ 10 приложений для Apple Watch!

Что же изменилось? В одном из самых популярных ЗОЖ-приложений полностью обновлен дизайн. Изменения основаны на пожеланиях пользователей с учетом современных тенденций в разработке мобильных приложений.

В приложении для смартфонов и AppleWatch полностью обновлен программный код, разработана версия для устройств на Wear OS. Благодаря этому улучшена производительность и совместимость с различными мобильными устройствами и гаджетами.

Кроме того, улучшен функционал добавления напитков и расширена статистика о выпитой жидкости. Теперь информацию о ранее добавленных напитках можно редактировать и дополнять за предыдущие дни пользования приложением. Еще одна удобная функция – возможность указания места или ситуации потребления – теперь можно точнее следить, где и сколько вы пьете. Новые функции позволят следить за водным балансом, анализировать и систематизировать прием воды в любом месте, в любое время: дома, на работе, в дороге, в кафе, в спортзале и т.д.

Для общительных и заботливых пользователей появилась возможность расчёта нормы воды для семьи и друзей с учетом индивидуальных параметров. Полученными результатами можно поделиться в личном сообщении или в социальных сетях.

Теперь информацию о ранее добавленных напитках можно редактировать и дополнять за предыдущие дни пользования приложением.

Вслед за выходом Waterbalance 2.0 запланирована серия нововведений, которые помогут сделать приложение еще более функциональным и удобным для пользователей.

«Развитие культуры потребления воды и продвижение здорового образа жизни – значимая часть стратегии нашей компании. Мы не только идем в ногу со временем, но и опережаем его, предлагая инновационные решения. Соблюдение водного баланса сложнее организовать, если нет контроля над выпитой жидкостью, именно поэтому мы создали Waterbalance и завоевали доверие 5,5 миллионов пользователей. Благодаря приложению мы даем реальный инструмент для формирования полезной привычки пить воду. В новой версии мы учли интересы разных категорий пользователей: теперь можно следить не только за своим питьевым режимом в любой ситуации, но и позаботиться о близких, что значительно увеличит количество пользователей приложения и последователей ЗОЖ», – комментирует Татьяна Сырцева, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia.

1* - По данным сервиса аналитики приложений App Annie https://www.appannie.com