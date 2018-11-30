«Сделан нос, губы, скулы»: эксперты рассказали о преображении жены короля Малайзии Оксаны Воеводиной

Чтобы выйти замуж за короля, необязательно быть голубых кровей. Но выглядеть уж точно надо по-королевски. Со старых фотографий Оксаны Воеводиной улыбается симпатичная девушка, но отличие от кадров последних лет все равно разительное. Даже не верится, что это один и тот же человек.

- Сейчас все мастера подгоняют девушек под единый стандарт красоты: тонкий нос, впалые щеки, полные губы. Поэтому после вмешательств все они выглядят на одно лицо. Этакие восковые куклы без возраста, - объясняет врач-косметолог, пожелавшая сохранить анонимность. - В случае Оксаны на фото до и после абсолютно точно один человек. Несмотря на все процедуры, есть индивидуальные особенности, которые не изменились. Например, разрез глаз остался прежним: это говорит о том, что подтяжку лица она не делала.

«Комсомолка» подсчитала вложения красавицы в лицо и телоФото: Одноклассники

А вот какие косметологические процедуры пришлось пережить красавице, по мнению эксперта:

Брови: стали шире и выразительнее.

Сделан микроблэйдинг, проще говоря, волоски прорисованы краской.

Эффект держится от года до пяти лет с коррекцией.

Средняя цена: от 10 до 50 тысяч рублей.

Носогубные складки: исчезли.

В носогубки вставлены филлеры, чтобы при улыбке не было заломов от крыльев носа до кончиков губ.

Эффект держится от полугода до года.

Средняя цена: от 9 до 30 тысяч рублей.

Чтобы выйти замуж за короля, необязательно быть голубых кровей. Но выглядеть уж точно надо по-королевскиФото: Одноклассники

Губы: стали полнее.

В губы также вставлены филлеры (такие же, как в носогубках).

Эффект держится от полугода до года.

Средняя цена: от 9 до 30 тысяч рублей.

Щеки: стали впалыми.

Удалены Комки Биша. Для этого щека разрезается изнутри и удаляется жировая ткань.

Эффект сохраняется на всю жизнь.

Средняя цена: от 25 до 50 тысяч рублей (если проводится под общим наркозом — около 100 тысяч).

Сейчас все мастера подгоняют девушек под единый стандарт красотыФото: Одноклассники

Подбородок: выравнен.

Удалена ямка, которая обычно встречается у мужчин. Вставлены филлеры, которые выравняли низ лица.

Эффект держится от полугода до года.

Средняя цена: от 9 до 30 тысяч рублей.

Овал лица: стал более четким.

Сделаны инъекции липолитиков, которые расщепляют и выводят жировую ткань через сосуды.

Эффект держится, если не поправляться.

Средняя стоимость за 10 процедур: от 25 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, изменен нос — и это уже полноценная пластическая операция.

- Кончик носа стал заметно тоньше, удалены хрящи, - рассказал «КП» пластический хирург Гайк Бабаян, который делал операции многим звездам. - Это рядовая операция, восстановление занимает, в среднем, 10-14 дней. А стоит такая услуга от 200 тысяч рублей. В элитных клиниках — до 500. Возможно, у девушки сделана грудь, но по фото определить сложно (стоимость имплантов с пожизненной гарантией — от 200 до 400 тысяч рублей. - Прим.авт.). А вот удаление ребер для тонкой талии — это популярный миф. Такие операции практически не проводятся. И у этой девушки талия своя.

Также эксперт усомнился в «сделанных» ягодицах. По мнению Бабяна, имплантов там нет. Тем не менее, сейчас добиться так называемой «бразильской попы» можно и с помощью массажа или мезококтейлей. Средняя стоимость 10 процедур — около 50 тысяч рублей, делать их надо раз в год. Плюс антицеллюлитные и жиросжигающие уколы — до 100 тысяч рублей за курс.

Итого: минимальная стоимость вложений Оксаны Воеводиной — от 287 тысяч.

Максимальная — от 1,2 млн рублей (может быть гораздо выше с учетом повторения процедур).

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