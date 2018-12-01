Королевы красоты, которые стали королевами престолов

После сенсации с женитьбой короля Малайзии и русской красавицы, ее соотечественники до сих пор удивляются тому, что простолюдинка, да еще и чужестранка стала супругой королевской особы.

Обладатель настоящей короны правителя монарх Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, которая выиграла титул в шоу «Мисс Москва-2015». Внешность у 25-летней брюнетки роскошная, Султана Келантана понять несложно.

krasarossiiofficial Смотрим на "Мисс Москва 2015" и вдохновляемся!

Впрочем, не все так радужно, как может показаться. Должность у 49-летнего правителя выборная и занимать этот пост он будет еще три года. Останется ли Мухаммад V у руля, будет решать народ. И у Оксаны, которая ради этого брака приняла ислам, королевского титула не будет. Ей дадут ненаследуемый титул «датин», который тоже почетный.

Но ничего нового в этом браке нет. Принципом «Полюбить, так короля» или на худой случай принца, руководствовались до русской красавицы Оксаны и будут руководствоваться после нее. А обладатели монарших кровей, президенты и принцы женились и продолжат жениться на моделях и победительницах конкурсов красоты, потому что короли давно все могут. Мы вспомнили таких же счастливиц из мира моды и шоу-бизнеса, которым надели на голову настоящие атрибуты государственной власти и жаловали высокие титулы.

Кендра Спирс, 29 лет, США.

Пять лет назад история «Как стать принцессой» воплотилась в жизнь в лице американской модели Кендры Спирс. Красавица, внешность которой представляет из себя смесь Синди Кроуфорд и Элизабет Херли была успешной моделью. Она рекламировала лучшие бренды, ходила по подиуму на самых престижных шоу, пока не встретила принца. Их познакомила Наоми Кэмпбелл, их общая подруга. Кендра покорила сердце представителя одного из самых влиятельных мусульман мира. Ее взял в жены принц Рахим Ага-Хан (его отец принц Карим Ага-Хан IV является духовным лидером исмаилитов-низаритов).

Ради этого брака американка приняла ислам, переехала из США в Швейцарию и почти полностью ушла из модельного бизнеса. Теперь она принцесса Салва. Но супруг до рождения детей изредка позволял ей учавствовать в фотосессиях для журналов. Сегодня она полностью отказалась от контрактов с Valentino, Gucci и Hermès и посвящает себя мужу и воспитанию 3-летнего сына Ирфана и годовалого Синана.

Впрочем, что удивляться выбору принца Рахима? Его мама Салима Ага-Хан до замужества (сейчас в разводе) была британской фотомоделью Сарой Фрэнсис Крокер-Пулдо, а дед принц Али Хан был женат на звезде Голливуда Рите Хйворт.

Марсела Темер, 35 лет, Бразилия.

marcelatemer tbt de ensaio fotogr fico para compor encarte do F rum Global da Crian a, em abril de 2017.

Иронично, но когда Марсела Тедески Араужо познакомилась с будущим мужем Мишелем Темером, королевский титул был у нее, а не у него. Будущая первая леди Бразилии 15 лет назад завоевала корону первой красавицы родного города Паулиния, а будущий президент южно-африканской республики выиграл выборы через 13 лет после их женитьбы. Эффектную блондинку не смущает 42-летняя разница в возрасте, а 76-летнего политика прежняя карьера модели его дамы сердца.

marcelatemer Eu e o @micheltemer na cerim nia de entrega da Ordem do M rito Cultural 2017!

Сегодня 35-летняя Марсела Темер одна из самых красивых первых леди мира и вполне может себе позволить конкуренцию с другой бывшей моделью Меланией Трамп, чей муж победил на выборах в США в том же 2016-м.

flotus I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady!

marcelatemer Hoje, no Alvorada.

София Кристина Хелльквист, 33 года, Швеция

Шведская модель София вряд ли когда-то мыслила, что выйдет замуж за одного из самых красивых представителей монарших особ в мире и станет герцогиней. Но это случилось, причем когда Хелльквист разменяла четвертый десяток. Все эти чудеса в жизни очаровательной брюнетки случились еще до истории принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. И у будущей королевской невесты репутация, скажем так, была еще более сомнительна, чем у сегодняшней герцогини Сассекской. Если за плечами 37-летней Меган любовные сцены в кино, то у 33-летней герцогини Вермландской прошлое модели, съемки для мужских журналов топлес и участие в реалити-шоу с элементами эротики (аналог российского «Каникулы в Мексике»). София Хелльквист вовремя спохватилась и отправилась учиться и строить серьезную карьеру в Нью-Йорке, где изучала бизнес, открыла йога-центр, также стала выпускать одежду, а также занималась защитой прав детей через международные организации.

dukeofvarmland !!NEWS!! Princess Sofia gave birth to her child,its born at 6.25 pm!! Congrats!!

С принцем Карлом Филиппом она познакомилась в одном из ночных клубов Стокгольма задолго до свадьбы. Они и роман завели лишь спустя год после знакомства. А предложения руки и сердца София ждала пять долгих лет. И получила. Летом 2015-го они венчались в церкви Королевского дворца.

dukeofvarmland А предложения руки и сердца София ждала пять долгих лет

Через год с небольшим у них появился первенец, принц Александр, сегодня ему 2,5 года. Младший сын принц Габриэль родился 1,5 года назад. 39-летний принц Швеции души не чает в своей 33-летней супруге, они считаются одной из самых красивых королевских пар.

dukeofvarmland Alexander is the cutest baby alive

Екатерина Малышева, 32 года, Россия.

Блондинка со сказочной судьбой родилась в России. Когда будущая принцесса была еще маленькой, ее родители эмигрировали в Чехию, где Екатерина Малышева окончила школу. Учиться на дизайнера она решила в Лондоне, где поступила в институт искусств. Да так в Великобритании и осела. Девушка стала модельером и чтобы раскрутить свою марку Ekat, сама рекламировала свои же комбинезоны в качестве модели, благо фигура позволяла. И дело пошло в гору. Ее яркие наряды заметили на начали носить звезды: актрисы Сиенна Миллер, Пенелопа Крус, певицы Майли Сайрус, Рита Ора и даже Шер. Также Екатерина пробовала себя как режиссер-документалист и за свое социально-политическое кино получила награду «Эмми».

Екатерина МалышеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С наследным принцем Ганноврским познакомилась на одной из светских вечеринок, куда попала благодаря дружбе с выходцами из королевства Монако. У Эрнеста Августа серьезная связь с этой монаршей семьей, так как вторая супруга его отца принцесса Ганноврская Каролина - дочь князя Монакко Ренье III и актрисы Грейс Келли. Принц и Катя встречались пять лет. И в прошлом году глава Ганноверского королевского дома Эрнст Аувгуст V вместе с мамой принца Августой Шанталь Хочули (в разводе больше 20 лет) дали согласие на брак сына с русской эмигранткой Малышевой. Сегодня 32-летняя принцесса и 35-летний принц ждут первенца.

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