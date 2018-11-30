Нужно ли покупать пенсионные баллы и как это правильно сделать

Если у нас в стране капитализм, значит можно покупать все. В том числе и пенсионные баллы. Закон об этом приняли еще пару лет назад, но желающих до сих пор было не много. На днях президент подписал новый закон, по которому условия стали более выгодными. О них и расскажем. Вдруг тоже захотите.

1. Зачем нужны пенсионные баллы?

Страховая (трудовая) пенсия по старости в России положена только тем, у кого есть хотя бы минимальный стаж и минимальное число пенсионных баллов. В 2018 году это 9 лет и 13,8 балла. В будущем эти показатели будут расти - на один год и на 2,4 балла ежегодно. До тех пор пока не достигнут 15 лет и 30 баллов. Те, у кого нет «минималки», на трудовую пенсию от государства права не имеют. Им могут начислить только социальную пенсию. Но ее назначают через пять лет после достижения пенсионного возраста, и она примерно вдвое ниже, чем страховая.

2. Кому это может быть интересно?

Тем, кому до пенсии осталось совсем чуть-чуть и они понимают, что у них недостаточно стажа или баллов. Особенно тем, кто получает зарплату в конверте.

3. Как заработать недостающий стаж и баллы?

Возьмем условного Сидорова, которому в конце 2018 года исполняется 60 лет. Допустим, он накопил всего 8 лет официального стажа, а на его счете всего 12,7 балла. То есть не хватает. В этом случае у него есть выбор.

1. Продолжать работать. Тогда примерно через год-полтора он сможет заслужить право на пенсию. Если, конечно, работает официально.

2. Докупить стаж. Тогда можно заплатить небольшую сумму и начать получать пенсию сразу.

Формула расчета довольно сложная. Для простоты скажем: если заплатить 30 тысяч рублей (до нового закона было 60 тысяч), можно увеличить стаж на год и заработать чуть больше одного балла. Для нашего Сидорова этого будет достаточно. А если баллов на вашем счете совсем мало, то можно внести чуть больше, тогда пропорционально вырастет и число баллов (но не больше 8,7 баллов за один год).

3. Что выгоднее?

В нашем случае Сидорову выгоднее докупить стаж и баллы, чем работать еще год. Особенно если он живет в Москве. Считайте сами. В России минимальная пенсия составляет в среднем около 9 тысяч рублей. А в столице - почти 12 тысяч. Заплатив 35 тысяч рублей сейчас, Сидоров в первый год жизни на пенсии сможет получить от государства 100 - 150 тысяч рублей (в зависимости от того, где он живет).

Важный нюанс. Если человек никогда официально не работал, купить пенсию он не сможет. Своим трудом и потом нужно заработать хотя бы половину минимального стажа и баллов.

4. А как докупить стаж?

С этим сложнее. Если человеку не хватает для получения пенсии нескольких лет стажа, то купить их сразу не получится. В этом случае подобные взносы нужно будет платить несколько лет. Тогда человек может зарабатывать по два года стажа каждый год. Например, работать официально и одновременно докупать еще один год стажа за наличные.

5. Как это сделать?

Нужно подать заявление в любое отделение Пенсионного фонда. Там вас запишут как страхователя. Деньги нужно перевести до конца календарного года. Тогда вы сможете рассчитывать на пенсию уже в следующем году (если уже достигнете пенсионного возраста).

6. Можно ли купить стаж и баллы родителям?

Да, можно. Вносить деньги разрешено как за себя, так и за других людей. Если вашим родителям не хватает стажа и баллов для начисления достойной пенсии, то вы можете помочь им.

7. Зачем это сделали?

По статистике, тех, кто получает социальную пенсию по старости (то есть не заслужили трудовую) всего несколько десятков тысяч человек по всей стране. Но их число будет расти с каждым годом, потому что минимальные требования к стажу повышаются. А количество людей, работающих неофициально, в стране велико. Многие из них могут остаться без пенсии. Вот власти и решили помочь им. Не за бесплатно, конечно, но на льготных условиях.

СПРАВКА «КП»

Будущая пенсия в России зависит от вашего стажа и официальной зарплаты. Чем больше два этих показателя, тем больше вы будете получать в старости. Максимальное число баллов (8,7 в год) получают те, кто зарабатывает больше 85 тысяч рублей в месяц. Проверить, сколько вы накопили баллов, можно на сайте ПФР (в разделе «Личный кабинет гражданина») или на портале госуслуг.

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