Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Алла подрабатывала Снегурочкой

- Новый год не за горами. Будем елку наряжать? - подписала свое архивное фото (кадр из клипа Филиппа Киркорова «Любить обещаю») Алла Пугачева.

На фото "женщина, которая поет" запечатлена в белоснежной меховой шапке и шубке.

- Алла Борисовна, побольше таких фото! Вы тут на Снегурочку похожи! - прокомментировал снимок звезды один из читателей ее Инстаграма.

Кстати, как рассказал в недавнем интервью «Комсомолке» бывший муж Пугачевой Миколас Орбакас, в юности певица подрабатывала Снегурочкой на детских утренниках и новогодних елках.

- Алла выходила в красивом воздушном платье, садилась за рояль и пела детишкам, - вспоминает отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас. - Так мы подрабатывали, поскольку в те времена жили очень скромно. Алла надевала либо костюм Снегурочки, либо меховой наряд «Зимушки-зимы».

- Такое не забывается. Первые трудовые копеечки, первый успех, - вспоминает те дни Алла Пугачева. - Сначала я была Снегурочкой, а когда забеременела Кристиной, стала ездить Матрешкой. Тогда еще не было УЗИ, и мы не могли знать, кто там у меня в животе. А Дед Мороз изредка показывал на меня и говорил: «Дети, вы знаете, что такое Матрешка? Вот Матрешка и в ней еще одна!» Может быть, поэтому у нас родилась чудесная девочка Кристина...

- Мой папа до сих пор приходит к нам в Новый год в костюме Деда Мороза, - рассказывает Кристина Орбакайте.-Я ему недавно говорю: «Пап, наверное, в этом году опять придется. Твоя внучка Клава ждет!» Дочка каждый раз делает вид, что не узнает деда в гриме. Мой папа — настоящий профессиональный Дед Мороз, а Клавочка, конечно, ждет праздника и подарков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долина рассказала, как Пугачева помогла ей обрести крышу над головой

- Ты ушёл и мое сердце раскололось навсегда, -пела на сцене «Олимпийского» на «Песне года» хит «Улыбайся мне», написанный легендарным Уолтером Афанасьевым, Лариса Долина. Поклонники певицы тут же связали эти строки со слухами о расколе в семье Ларисы Александровны и ее молодого мужа Ильи Спицына. Впрочем, за кулисами фестиваля Лариса Долина вспомнила и о более позитивной истории. Как выяснилось, будучи популярной артисткой, Долина долгое время жила в гостиницах (подробности).

В ТЕМУ

«Ей комфортно только в черном»: Стилист Пугачевой рассказал о ее редкой аллергии

Пока поклонники Аллы Пугачевой переживают, что из-за простуды певица не смогла присутствовать на юбилейном концерте Леонида Агутина, выяснилось, что у Примадонны есть редкий вид аллергии, который ей, судя по всему, удалось победить (подробности).